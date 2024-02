Vecino y referentes de la oposición plantearon las irregularidades en el servicio de agua potable en la Audiencia Pública realizada por el Ente Regulador de Servicios Públicos y Otras Concesiones de Catamarca (En.Re.). Aguas de Catamarca SAPEM solicitó una suba del 296%, además informó que en el último año tuvo una pérdida de $3.604 millones.

En este sentido, el presidente de la UCR y diputado provincial Alfredo Marchioli denunció "obras clandestinas millonarias que no sólo afectarán aún más la prestación, sino impactará de lleno en el bolsillo de los usuarios".

El Legislador presentó resultados de análisis que demuestran el servicio de agua contaminada, no apta para consumo. "Los análisis determinaron la presencia de Pseudomonas aeruginosa la cual está tipificada en el código alimentario argentino determinando que el agua no es potable", explicó Marchioli y agregó que "la presencia de esta bacteria es altamente riesgosa para la salud en personas inmunodeprimidas, principalmente niños, ancianos y pacientes con patologías crónicas, subrayando que el peligro no queda en la ingesta sino también con el sólo contacto".

Por su parte, vecinos pidieron que el agua sea apta para el consumo y sepresentaron con carteles en reclamo por servicio deficiente y los problemas de salud que viene ocasionando el agua en mal estado.