Luego de ser la película más nominada para esta entrega, Oppenheimer triunfó este domingo al llevarse la estatuilla a "Mejor Película" en la ceremonia de los Premios BAFTA 2024, que galardona a las mejores cintas británicas y extranjeras.

Realizado en el Royal Hal Festival de Londres, el evento organizado por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión reconoció con siete BAFTA a la cinta dirigida por Christopher Nolan. En esta línea, el mismo cineasta se llevó el premio a "Mejor Director", mientras que Cillian Murphy y Robert Downey jr. se llevaron "Mejor Actor" y Mejor Actor de Reparto", respectivamente.

Luego, entre los grandes triunfadores, le siguió Pobres Criaturas. El filme de Yorgos Lanthimos, que narra la historia de una mujer que al volver de la muerte con la ayuda de un científico estrafalario tiene el anhelo de explorar su sexualidad con libertad, se llevó cinco galardones, incluido "Mejor Actriz" para Emma Stone y "Mejor Diseño de Producción".

En tanto, la cinta La zona de interés, del británico Jonathan Glazer, ganó "mejor película en lengua no inglesa", categoría en la que competía con La sociedad de la nieve del director español Juan Antonio Bayona.

Con el filme galardonado, Glazer sumerge al espectador en la vida familiar de un comandante del campo de concentración de Auschwitz, Rudolf Höss, jefe del campo de las SS en Auschwitz en 1944, para narrar el horror con un impactante trabajo, compuesto íntegramente de planos fijos.



La película cuenta con la sobresaliente interpretación de la alemana Sandra Hüller y, según la crítica, será recordada como una de las grandes historias sobre el Holocausto.

Todos los ganadores de los BAFTA 2024

Mejor dirección

Christopher Nolan ('Oppenheimer')

Imagen: AFP

Mejor película



'Oppenheimer'



Mejor película británica

'The Zone of Interest' ('La zona de interés')



Mejor actor principal

Cillian Murphy ('Oppenheimer')



Mejor actriz principal

Emma Stone ('Pobres criaturas - Poor Things')



Mejor actor de reparto

Robert Downey Jr ('Oppenheimer')

Mejor actriz de reparto

Da'Vine Joy Randolph ('The Leftovers -Los que se quedan')



Mejor película en habla no inglesa

'The Zone of Interest' ('La zona de interés')

Mejor guion original

'Anatomy of a fall' ('Anatomía de una caída')



Mejor guion adaptado

'American Fiction', de Cord Jefferson.



Mejor fotografía

'Oppenheimer'



Mejor debut de guionista, director o productor británico

'Earth Mama' ('Mamá tierra')



Mejor película documental

'20 days in Mariupol' ('20 días en Mariúpol')



Mejor película de animación

'The Boy and the Heron' ('El niño y la garza')



Mejor banda sonora original

Ludwig Goransson ('Oppenheimer')



Mejor edición

Jennifer Lame ('Oppenheimer')



Mejor reparto

'The Holdovers' ('Los que se quedan')



Mejor diseño de producción

'Poor Things' ('Pobres criaturas')



Mejor diseño de vestuario

'Poor Things' ('Pobres criaturas')



Mejor maquillaje y peluquería

'Poor Things' ('Pobres criaturas')



Mejor sonido

'The Zone of Interest' ('La zona de interés')



Mejores efectos especiales

'Poor Things' ('Pobres criaturas')



Mejor cortometraje británico

'Jellyfish and Lobster', de Yasmin Afifi



Mejor cortometraje británico de animación

'Crab Day', de Ross Stringer



Premio al artista revelación

Mia McKenna-Bruce



Premio BAFTA Fellowship, en reconocimiento a toda una carrera

Samantha Morton.



Premio OBBC (reconocimiento a la contribución al cine británico)

June Givanni.

