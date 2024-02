"Chimichurri sintetiza un poco el disco; lo hicimos con César Silveyra y ahí confluye el delirio de todo el álbum", cuenta Mar Seco. La joven artista lanzó recientemente Chimitango, un disco de ocho canciones que ella identifica como "neotango", y que absorbe trazas del trap y del hip hop -cuando no se tira de cabeza a ellos-.

Seco explica que "en todo el disco hay tango, aunque sea un arrastre, un piano de fondo o una melodía escondida, para que al que escuche le entre incluso sin que se dé cuenta". En algunos temas, como Barullo (dedicado al icónico bar Varela Varelita) o la intro Toy flasheando, la cosa es más obvia. Pero otros, como el valsesito gatuno-lisérgico Fa que suave, empiezan a fugar hacia otros sonidos; y los beats de Anicca o Guarrior hablan de los puentes posibles entre el electrotango y los ritmos urbanos.

El disco en sí, advierte, es una experiencia incompleta. Fue pensado durante años como una larga performance en vivo que la llevó, entre otras cosas, a estudiar -y recibirse- como artista circense en la UNTreF. "Desde el primer momento la idea era una propuesta integral, y así también la trabajamos con César", refiere sobre su coach/productor artístico.

Con el disco a medio planear, Mar se fue a Lago Puelo, donde se internó dos semanas con la gente de El Sello Rojo (de Axel Noguera y Juan Barallobres). "Ellos toman el proyecto y laburan con vos desde todos los ángulos posibles", cuenta. Proyectar los temas (y componer nuevos, como el mismo Chimichurri) en función de lo escénico fue fundamental en el proceso de grabación.

Recién después, con ese material ya en proceso de posproducción, volvió a aterrizar en Buenos Aires para incorporarse a la troupe del Tanguedá Fest, donde presentó por primera vez algo cercano a la forma actual de su Chimitango. Para darse el gusto de ver la full experience habrá que esperar hasta mayo o junio, anticipa. O prenderle velitas a un nuevo Tanguedá, claro.

¿De dónde le viene el berretín tanguero? "Mi vieja cuenta que mi abuelo me tocaba tangos en la cuna, pero lo primero posta que recuerdo fue que en el jardín me enseñaran Caminito. De algún modo arrastré ese tango a lo largo de los años. Y haciendo teatro, ya de adolescente, un día me pidieron que cantara algo para mi personaje y me salió eso, me recomendaron buscar por ahí y acá estamos."

Para muchos observadores de la historia de la música, en la Argentina el rock nacional fue en muchos sentidos una continuación del tango por otros medios. Las influencias son múltiples y a la inversa, en los últimos 25 años los nuevos tangueros bebieron del rock. Algo parecido pasa en la música urbana. En las letras de Trueno hay varias citas tangueras y los coqueteos de YSY A con el fueye son tan marcados que motivaron al cantor Cucuza Castiello a grabar un tema en su honor. Pero, desde hace rato, muchos jóvenes ven en el tango el potencial disruptivo que el circuito comercial limpia de otros géneros.

"El tango fue disruptivo y se volvió hegemónico. El rock también. El trap fue super disruptivo y rápidamente se volvió hiper hegemónico y comercial. Ahora el tango ocupa más ese lugar de la ruptura", reflexiona. Pero con 28 años y el pelo rojo furioso es difícil imaginarla en un boliche tanguero de los tradicionales. Difícil, también, encontrarla ahí. Cuenta que pasó más por otros espacios, como Makena, y que cada tanto pisa el ambiente del trap, aunque siente que tampoco pertenece ahí. Su lugar es el tango, pero el otro tango, el que no es de la postal, las polleras de tajo y los malevitos que ya no existen.

Tampoco quiere el tango al que ya Luca Prodan acusaba de "llorón": en todo el disco no hay ni una sola canción de desamor. Hay, en cambio, una que se llama Amor gaseoso y juega con la idea del "amor líquido" del filósofo polaco Zygmunt Bauman. "Son las que más fácil salen, pero decidí que no quería ninguna", se planta. Al amor -se entiende en el disco- hay que ponerle picante. Al tango también. Y en Argentina, ¿qué mejor que el chimichurri?

Foto: Cecilia Salas





