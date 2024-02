El enganche de Racing Juan Fernando Quintero padece "un esguince externo en la rodilla izquierda" y está casi descartado para jugar el próximo sábado el Clásico de Avellaneda ante Independiente. De esta manera, el entrenador Gustavo Costas deberá empezar a pensar en una alternativa para reemplazar al talentoso mediocampista, más allá de que lo esperará hasta último momento.

En sus redes sociales, la entidad albiceleste informó que el volante colombiano sufrió la lesión en el partido frente a Godoy Cruz. En la práctica de la jornada, en el predio Tita Mattiussi, Quintero solamente hizo trabajos de fisioterapia, sin actividades con pelota como el resto del plantel. De acuerdo a lo que le anticiparon fuentes del club a la agencia Télam, "al tratarse de una lesión externa y no interna" el jugador todavía "mantiene alguna chance muy baja" para actuar. Por eso no fue descartado de plano para el partido programado para el sábado a las 17.

La idea que tiene el DT es esperar al colombiano hasta último momento para que pueda jugar de titular en el equipo que enfrentará al Rojo, tras la caída 2-0 ante el conjunto mendocino.

Quintero sintió molestias sobre el final del primer tiempo, cuando tras ejecutar un córner se tocó varias veces esa zona. Y si bien siguió jugando, al promediar la segunda parte fue reemplazado por Baltasar Rodríguez, quien recién volvía de su paso por la Selección Sub 23. Cuando fue sustituido, el exRiver se puso hielo en la rodilla con gestos de dolor, por lo que durante la práctica de este lunes no fue exigido. Más tarde se confirmó la lesión que preocupa al cuerpo técnico de Racing, de cara al clásico. De esta manera, Rodríguez se perfila como reemplazante en caso de que Costas finalmente no tenga a cuenta a Juanfer, cuando el equipo quede concentrado el viernes.

En la Copa de la Liga, Quintero disputó todos los partidos, cinco de ellos como titular y no estuvo de arranque contra Newell's (4-0), porque el técnico prefirió otorgarle un descanso para equilibrar cargas. Igualmente, el colombiano ingresó en la segunda parte.

En cuanto al resto de los lesionados, seguramente quedarán afuera del clásico Juan Nardoni, desgarro en el bíceps femoral izquierdo; Marco Di Césare, con un desgarro del bíceps derecho, y Leonardo Sigali, con desgarro en el sóleo de la pierna derecha.

En cambio, los colombianos Roger Martínez y Johan Carbonero tendrían chances de volver tras sus ausencias e ir al banco. Se espera que ambos se integren este martes a los entrenamientos, a la par de sus compañeros.