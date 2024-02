A las 7 en punto de la mañana, día de su cumpleaños número 71, Cristina Fernández de Kirchner volvió a sus redes con un texto muy duro contra el Gobierno de Javier Milei y especialmente con el de Mauricio Macri. Esta vez se refirió al feroz salto de pobreza medido por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, publicado la semana pasada, con un salto de casi diez puntos en los últimos treinta días y un indicador que ahora se encuentra en el 57,4 %. “La realidad” es “que hoy ya estamos peor que en el año 2004”, dijo CFK. “Sin embargo, la verdadera tragedia es que no están jugando un juego de mesa, sino con la mesa de los argentinos”. El gabinete salió en fila a responderle, desde Patricia Bullrich y Luis Petri hasta el propio Javier Milei vía reposteos y likes. “Llamése a silencio”, le dijeron y le cargaron ser parte "16 de los últimos 20 años de gobierno".

La exPresidenta inició el posteo en X con la cita de una nota de un matutino, un título y un gráfico sobre la evolución de pobreza e indigencia de enero de 2004 a enero de 2024. Veinte años. “O sea –dijo CFK – en los tan mentados, meneados y criticados ´últimos 20 años´”, lanzó. “Cuando lo vi, me acordé del tercer párrafo, página 10”, dijo sobre el documento que publicó la semana pasada y un párrafo sobre el retorno del FMI, su rol de condicionamiento y sus efectos en el presente.







“No pudo seguir en el gobierno (me refiero a Macri), pero el condicionamiento estructural que significaron sus decisiones en materia de endeudamiento, tanto por la magnitud de su volumen total con bonistas privados y con el FMI, como por el retorno de ese organismo multilateral en su rol de auditor de la economía argentina, aun persiste”, dijo. “Con el gobierno de Mauricio Macri la Argentina, como en el juego de la oca, retrocedía casilleros a mansalva. El gobierno que siguió no pudo o no supo cortar este verdadero nudo gordiano”, retomó. “Si fuera el Juego de la Oca, al mirar el gráfico del Observatorio, más que un retroceso a mansalva estaríamos viendo cómo, a partir del año 2018 -con endeudamiento en dólares y regreso del FMI de la mano de Mauricio Macri-, volvimos para atrás hasta caer en el punto de partida”. Y remató: “La realidad que muestra este trabajo es que hoy ya estamos peor que en el año 2004. Sin embargo, la verdadera tragedia es que no están jugando un juego de mesa, sino con la mesa de los argentinos”.

Una de las primeras que salió a responder fue la ministra Patricia Bullrich. Le exigió que “deje gobernar al presidente Javier Milei” y dijo: “Los argentinos no se olvidan que durante tus dos mandatos falsificaron el Indec y todas las estadísticas públicas. Tampoco se olvidan de que, durante tus últimos 4 años, se gastaron las reservas y la plata de los jubilados”, clamó. Todavía era temprano y ella no sabía que más tarde, la exPresidenta le respondería. Esta vez retuiteó un posteo de Juliana Di Tullio. Una de las tres interacciones de CFK durante el día. “Encuentre las semejanzas”, escribió Di Tullio. “Y si encuentra alguna diferencia, me avisa también”. Y publicó datos de pobreza de tres gobiernos: Fernando de la Rúa – 50 %--, Mauricio Macri –40 %-- y Javier Milei –60 %. En las tres fotos, con los mandatarios también estaba la ministra.









Otro que se sumó al fuego contra la exPresidenta fue el ministro de Defensa y alfil de la presidenta del PRO, Luis Petri. “Jugar con la mesa de los argentinos es falsear estadísticas y hacer trampa con los números de la pobreza”, publicó. Y pidió que a dos meses de la gestión de Milei, CFK “debería pedir perdón y hacer silencio”. Ramiro Marra también salió al cruce: “¿Cómo se va a medir la pobreza en tu gobierno si el Indec estaba intervenido?”, dijo con el mismo latiguillo. “Con las mentiras de tus gobiernos nos endeudaste a todos los argentinos con miles de millones de dólares”. Por su parte, el vocero Manuel Adorni tampoco se olvidó de responder. Irónico la saludó por su aniversario, le recomendó cambiar asesores y la caracterizó como “figura, si las hay, relevante de los últimos 20 años de esta decadente argentina".

Ni unos ni otros aclararon que el cuadro de la UCA contiene en realidad una larga serie de veinte años de datos, elaborados por el Observatorio y nada tienen que ver sus números con los indicadores del Indec. El Observatorio genera sus propios parámetros y en la serie, incluso, compara cuatro indicadores, entre los cuales también registra aquel Indec.

Según las últimas proyecciones, la pobreza trepó al 57,4% -porcentaje que representa a 27 millones de personas- en enero. Un salto de casi 10 puntos respecto de diciembre de 2023 con 49.5%. Pero todo puede ser aún peor. Así lo dijo el director del Observatorio, Agustín Salvia ayer durante una entrevista: "La pobreza de febrero y marzo --explicó-- será mayor a la de enero, con un pico alrededor del 60".