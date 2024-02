Hace algunos años reseñábamos en este suplemento el segundo disco de la boy band Defensa. Ahí destacábamos el trabajo colaborativo y en un diálogo sostenido, en la música y en las letras, por parte del dúo. La mitad fundadora del mismo es FURIO, quien hace unos pocos días dio a luz su primer disco solista: AMATEUR.

Son apenas nueve canciones, más de la mitad cantadas en inglés. Estamos ante el disco de un artista argentino radicado en España que compone y canta en inglés y en español. Ya el dúo Defensa nos tenía acostumbradxs a esa versatilidad entre esos dos idiomas en las letras. Esa tradición se mantiene, entonces, en este trabajo en solitario. También se mantiene la impronta audiovisual, quizás algo más exacerbada esta vez: el disco está acompañado de un álbum visual que acompaña cada track con un video.

Súmese a esto el diseño gráfico de la tapa por parte del mismo artista. Español-inglés 50-50, música-imágen 50-50. Hasta acá los puntos de contacto con el proyecto anterior de Güiraldes, pero como él mismo anuncia en el primer corte del disco (OK A-A): "Vamos de cero"; así arranca la canción en la cual el artista parece hacer su statement como solista. Hay una clara separación conceptual de su proyecto anterior, que coqueteaba mucho más con los ritmos urbanos y muchos elementos musicales propios del trap.

En el video oficial de la canción que abre el disco, FURIO no solamente tira unos pasos frescos como una ducha matutina de verano, sino que también se encarga de desarrollar la idea general y el scouting de las locaciones: las menos obvias de Barcelona según un comentario de alguien en YouTube. El amateurismo que el artista muestra en sus pasos de baile, que parecen inspirados en algún arte marcial, no es el propio de la producción de la canción que, claramente, tiene como antecedente su labor destacado en la hechura musical de su proyecto anterior. Y vaya si se nota: hay un cuidado en el desarrollo del arpegio que funciona como protagonista de todo el track que se muestra despojado y cuidado en partes iguales. Casi casi como el look cuidadosamente descuidado del cantante: ropa que parece ser de feria americana europea, bigote soft y pelo cortilargo secándose al sol ante nuestra mirada.

"Nadie va a escuchar tu remera." Retrato de FURIO por Clara Pusarelli.

NO TE JUZGO

Es interesante la operación de que el álbum tenga un correlato visual. Quien suscribe tuvo acceso a la preview de AMATEUR ALIVE! que adelanta los tres primeros videos que recrean el disco "en vivo". En la representación de OK A-A, ya no estamos en el exterior de Barcelona, nos encontramos dentro de lo que parece un taller mecánico intervenido por algún ceramista contemporáneo y su asistente.

Vemos a FURIO más abrigado que en el video oficial: lleva bluen jeans amplios y un pulover con tonos rosa flúo metido dentro del pantalón, todos sus movimientos se dan dentro de un cuadrilátero (sin uno de sus lados) marcado con cinta en el piso que incluye su nombre delineado (también con cinta) dentro del mismo. Mientras todo esto ocurre, cinco asistentes encapuchados en pilotos enterizos genéricos y azules arman una suerte de set en el que nuestro artista parece disponerse a cantar el resto del disco.

Los tipos montan un carro de travelling circular para una cámara, dan aire a un juguete inflable, se esmeran por dejar todo a punto y sobre todo parecen estar en la suya, ignorando a FURIO mientras él los ignora a ellxs, es que está muy compenetrado en su performance de apertura. Y no se spoilea más. Simplemente decir que en un momento se suma a la seguidilla el video de Let it out tal cual lo conocemos, y también que hay algo del humor con el que FURIO se toma el papel de crooner maricón que hace todo mucho más llevadero y agradable al enfrentarnos a su trabajo solista.

Hay una honestidad brutal en la letra del muy defensesco Todo lo que toco, que le da cierto matiz a lo que de otra forma podría hacer percibir con cierta solemnidad a este debut y es cuando dice: "Todo lo que toco lo destruyo / Pero te juro que tampoco lo disfruto / Si querés irte a la mierda no te juzgo." Será cuestión de conformarse con dar play, por ahora, y escucharlo hasta que este artista for export venga a visitarnos para cantar sus flamantes canciones en vivo.

FURIO presenta AMATEUR el próximo 16 de marzo en el espacio EL SIELO (Barcelona, España)