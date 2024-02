Tras varias dilaciones por sus "merecidas" vacaciones, Mauricio Macri finalmente se reunió con varios dirigentes del PRO en sus oficinas de Vicente López, para avanzar en la definición de la estructura partidaria y delinear quiénes serán los elegidos para acompañarlo en los principales cargos de la fuerza. La cumbre del PRO se dio en medio del enfriamiento de un posible acuerdo con La Libertad Avanza y mientras el expresidente reconsidera sus próximos pasos.

Después de su larga estadía vacacional en Villa la Angostura, el exmandatario congregó en la tarde del martes en sus oficinas del edificio Holiday -Libertador al 2700- a los dirigentes PRO de su máxima confianza, que lo respaldaron en su intención de conducir el partido que fundó a principios del 2000.

Entre los presentes figuraban Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO en Diputados; Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño; Soledad Acuña, exministra de Educación de la Ciudad; Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón; el diputado bonaerense Diego Santilli; el jefe de Gabinete de la administración porteña, Néstor Grindetti; y Fernando De Andreis, mano derecha de Macri y exsecretario general de Presidencia durante su gobierno.

En esta primera cumbre, cerca del mediodía, los referentes amarillos dialogaron sobre el futuro del partido y la renovación de autoridades “con Mauricio como líder de consenso de este nuevo proceso”, según dejaron trascender al diario La Nación.

Según ese mismo medio, hay acuerdo para que Jorge Macri acompañe a su primo en el rol de presidente de PRO en la Capital Federal, así como para que Ritondo sea el líder partidario en la provincia de Buenos Aires, lo que los habilitaría a usar la lapicera en el cierre de listas. Claro está que deberán contar beneplacito de su jefe político.

Por su parte, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal no fue parte del encuentro, pero luego se reunió a solas con Macri para conversar sobre su rol en el partido. De acuerdo a los trascendidos, la ahora diputada nacional pretende tener un lugar de relevancia y se ve ella misma como vicepresidenta 1°.

No obstante, todavía no hay definiciones concretas ni precisas respecto a las segundas líneas de los cargos partidarios. Además, también se tendrá que hacer un poroteo con los dirigentes cercanos a Patricia Bullrich -presidenta PRO en uso de licencia-, quien no se baja de la pelea pese a formar parte del gabinete de Javier Milei. Y resta saber qué sucedera con Horacio Rodríguez Larreta, el exjefe de Gobierno a quien todos lo sitúan, ahora, por fuera del PRO.

Pero las reuniones de Macri no se agotaron en las discusiones propias del partido, sino que también recibió al gobernador radical de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Si bien cerca del expresidente dejaron trascender que fue una simple reunión para "conocerse", el contexto de la reunión no fue menor: de fondo todavía hay ecos de la pelea entre los gobernadores de la oposición light y la Casa Rosada.

Con esa reunión resta saber si se trató de un mensaje para Javier Milei, o en cambio, de un operativo "ablande" para que los proyectos del PRO-La Libertad Avanza consigan aliados en el Congreso.