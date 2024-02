Más de dos meses después del cambio de Gobierno, recién este martes fue publicado en el Boletín Oficial el decreto con el nombramiento de quien ocupará la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, el área del Ministerio de Capital Humano a la que quedó reducido y desjerarquizado el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad: se trata de Claudia Barcia, quien hasta ahora se desempeñaba como fiscal especializada en Violencia de Género de la Ciudad de Buenos Aires.

En un Gobierno explícitamente antifeminista, con un presidente que niega la violencia por razones de género, que la flamante subsecretaria sea una persona que viene trabajando en la temática es al menos un punto positivo. Barcia sí reconoce a la violencia de género como un problema real.

Hace un mes, en su cuenta de Linkedin, la flamante funcionaria posteó entre sus deseos para el año 2024: “Si hablamos de paz mundial, deseo que no mueran más personas en Ucrania, Gaza e Israel. Si hablo de mi país, deseo que haya más conciencia de clase, que a vos que te parece poco el aumento del bondi, del morfi, de los servicios, de los medicamentos, de los alquileres, entiendas que hay muchas personas que no tienen el privilegio del tiempo, que no pueden esperar y que ya no hay más esfuerzo que valga esta pena. Si hablamos de mi trabajo, deseo seguir teniendo la fuerza y la energía para seguir dando lo mejor de mí, tener la posibilidad de hacer la diferencia, de seguir transmitiendo el mensaje de que no toleramos la violencia contra la mujer basada en su género”.

Un cargo ad honorem

Llamó la atención que en el decreto 160/24, firmado por Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, diga que Barcia fue designada “con carácter ‘ad honorem’ a partir del 1º de febrero, es decir, en forma retroactiva. ¿Fue un error que diga ‘ad honorem`? ¿De qué vivirá si no tiene sueldo? ¿O seguirá cobrando en su cargo anterior como fiscal especializada de la Ciudad de Buenos Aires donde seguramente tendrá un mejor salario? Una fuente del Ministerio de Capital Humano explicó a este diario que “tomó licencia en el Ministerio Público Fiscal” y se encuentra en “comisión” en la Subsecretaría, lo que administrativamente significa que “trabaja en un lugar pero cobra en otro”.

El nombre de Barcia ya circulaba hace algunas semanas como subsecretaria del área. Página/12 intentó entrevistarla, pero primero dijo que esperaba la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial y este martes derivó el pedido a la vocería del Ministerio de Capital Humano, y allí respondieron que por el momento no hablará con periodistas.

Según su propio perfil en Linkedin, ingresó a la Justicia Federal en el año 1991, donde fue designada Fiscal Penal, Contravencional y de Faltas del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Concurso de Selección y Oposición de Antecedentes, en el año 2003 hasta la actualidad. Desde 2017 se desempeña como Fiscal especializada en violencia de género. Su curriculum también enumera que es experta en reforma procesal penal, capacitadora en litigación penal, en materia penal y procesal penal y gestión judicial, y consultora internacional en violencia de género y litigación penal oral.

Hace tres semana, Barcia posteó en Linkedin un comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde el organismo expresó “su preocupación ante las muertes violentas de personas trans y de género diverso de las que se ha tenido conocimiento durante 2023 e inicios de 2024 en la región”. “La violencia perpetrada contra las personas trans representa una flagrante violación de los principios fundamentales de derechos humanos y requiere que los Estados adopten, con urgencia, medidas concretas para prevenir la discriminación y violencia en contra de personas trans y de género diverso”, dice parte del texto compartido por Barcia.

Una carta a la ministra Pettovello

El 16 de enero, un amplio abanico de organizaciones de la sociedad civil que trabajan por los derechos de las mujeres y personas LGBT+ le enviaron una carta a la ministra Pettovello para solicitarle una audiencia a fin de conocer cuáles serán los ejes de la gestión en relación a la problemática de la violencia por razones de género y la prevención de los femicicios y transfemicidios. Todavía no recibieron respuesta. Entre las ONG firmantes se encuentra el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Shalom Bait, Amnistía Internacional-Argentina, el CELS, La Casa del Encuentro, Comunicación para la Igualdad y Fundación Siglo 21, entre otras.

La continuidad de la Línea 144 de asesoramiento en violencia de género y del Programa 'Acompañar' que brinda asistencia a víctimas, de la Ley Micaela y de la educación sexual integral (ESI), fueron algunos de los puntos de preocupación que señalaron en el pedido de reunión. Ahora le solicitarán una a la nueva funcionaria.

Barcia tuvo su minuto de fama dos décadas atrás: era febrero de 2004, se disputaba la fecha 2 del Torneo Clausura y Estudiantes visitaba a RIver Plate en el Monumental y el ex DT Salvador Bilardo armó una mesa con una frapera y una botella de champagne y mientras miraba las tribunas, bebía de una copa. La entonces fiscal Claudia Barcia irrumpió en escena para secuestrar la botella, al tiempo que Bilardo repetía: “No, señorita. No, señorita. Tengo 50 años de cancha. No tiene bebida alcohólica, señorita. Tiene Gatorei”.