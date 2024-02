ocentes privados podrían convocar a un paro nacional en el inicio del ciclo lectivo, ante la negativa del Gobierno de Javier Milei de abrir las negociaciones en paritarias, en un contexto de altísima inflación y la pérdida brutal del poder adquisitivo de los trabajadores.



En declaraciones a la radio AM750, Marina Jaureguiberry, secretaria general del Sindicato de Docentes Privados (SADOP), señaló que la postura es la misma en la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, la Confederación de Educadores Argentinos y la Unión Docentes Argentinos.

“Nos juntamos los cinco sindicatos paritarios nacionales, cuatro de la CGT, y seguimos esperando. La pelota está del lado del Gobierno. Hemos insistido. Nos reunimos con el secretario de Educación. Le hicimos dos presentaciones, una a Trabajo, la otra a Educación, pidiendo con urgencia la convocatoria a paritarias”, explicó.



Jaureguiberry aseguró que “la última cuestión es esperar hasta el jueves, porque el lunes empiezan las clases en todo el país y tenemos que tomar una resolución si no hay ningún tipo de convocatoria al diálogo". "Si no hay paritaria se inicia un fuerte proceso de acción que nos va a obligar a ir al paro”, aclaró la dirigente sindical.

“No nos va a dejar otra posibilidad. Si no hay paritaria, no hay salario mínimo garantizado. No hay posibilidad de acordar sobre infraestructura, material didáctico y un montón de cosas. Que no haya Fondo Nacional de Incentivo Docente significa cobrar menos que ahora, no que no haya aumento”, añadió.

Y precisó: “Esto va a impactar en el inicio de clases, porque es la única salida que tenemos para visibilizar una situación que nos está empobreciendo con una celeridad asombrosa y que va a deteriorar las condiciones de trabajo, el salario, la salud. Sino también la calidad del sistema educativo en su conjunto”.