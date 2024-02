El lunes 26 de febrero empiezan las clases en gran parte del país. Sin embargo, el inicio del ciclo lectivo 2024 aún no está garantizado, ante un posible paro docente contra las medidas del gobierno de Javier Milei, como el cese de pago del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) al interior y la demora en convocar la paritaria nacional -que fija un piso para las negociaciones provinciales-, que finalmente será el martes, por lo que varios acuerdos salariales 2024 todavía se están negociando.



La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) se reúne mañana con sus delegados de todo el país para definir los pasos a seguir y las posibles medidas de acción. Ante el anuncio de una posible medida de fuerza, el Gobierno advirtió esta semana que analiza “declarar la educación como servicio esencial”, algo que estaba incluido en el mega DNU y que quedó sin efecto tras un fallo judicial.



Algunos distritos ya acordaron incrementos y tienen garantizado el inicio de clases, aunque podrían plegarse a la decisión de CTERA, mientras que otros siguen negociando. La mayoría de los distritos tienen el lunes 26 de febrero como fecha inicial, mientras que otros lo harán el viernes 1 de marzo y otros el lunes 4 de marzo.



Paritaria docente 2024: los acuerdos provincia por provincia

Buenos Aires



SUTEBA aprobó este martes la propuesta salarial del Gobierno Provincial, que supone un 20% de aumento sobre la base de cálculo diciembre 2023 a partir del 1° de febrero del 2024. El acuerdo incluye una nueva convocatoria en marzo. De esta manera, está garantizado el inicio del ciclo lectivo para el viernes 1° de marzo.

En su plenario, el gremio había anticipado que aprobaron también, desde la CTERA, exigir la convocatoria a la paritaria y el envío de fondos a las provincias, y avanzar en un plan de lucha en caso de continuar la negativa del Gobierno Nacional.

CABA

Las clases tienen previsto iniciar el 26 de febrero. A medidos de enero, el Ministerio de Educación porteño anunció que se alcanzó un acuerdo con los docentes del distrito, tras ofrecer un 15% adicional al aumento otorgado en diciembre 2023 y un 10% en enero, y una bonificación proporcional a los cargos a pagarse en enero y febrero.

Así, el salario neto de un maestro de grado sin antigüedad de jornada completa pasó a ser en enero de $743.452, y de $954.934 para los que tengan la máxima antigüedad.

Catamarca

En Catamarca está garantizado el inicio de clases el 4 de marzo, luego de que este lunes las autoridades provinciales y los gremios de la Intersindical Docente (SIDCA, ATECA, SADOP) acordaran el cierre de la paritaria 2023, con un incremento del 25,5% y una bonificación no remunerativa de $35.000 a pagarse el 28 de este mes. SUTECA y UDA firmaron en disconformidad.

Además se sumó el compromiso del gobierno provincial de garantizar el Fonid, a la espera de iniciar el diálogo para las paritarias 2024, previsto para el 15 de marzo, una vez que se conozca la inflación de febrero.

Chaco

Los sindicatos docentes que integran la Coordinadora Docente -AMET-FIUD-UDA-ACHABI- aceptaron la propuesta salarial del Ejecutivo provincial, de un 20% a pagarse el próximo mes. El inicio de clases está previsto para el lunes 4 de marzo.

En un comunicado, sostuvieron que "hay una evidente valoración de la propuesta en la mayoría de los docentes y que se traduce en la aceptación con las consideraciones que planteamos en las reuniones, que son mantener abierta la discusión salarial en tanto las condiciones inflacionarias lo ameriten".

Chubut

El gobierno provincial y los gremios docentes (ATECh, SITRAED, SADOP, UDA y AMET ) volvieron a reunirse este lunes y el gobernador Ignacio Torres ofreció un incremento del 20% para los salarios de febrero, además de la creación del "Incentivo Provincial Docente" para "compensar" la quita del Fonid por parte del Gobierno nacional.

Además, se informó que "antes de finalizar la reunión, se estableció que todos los primeros y segundos jueves de cada mes se llevará adelante la paritaria salarial, con lo cual el próximo encuentro entre el Ministerio de Educación y los gremios docentes será el jueves 7 de marzo". Allí las clases inician el lunes 4 de marzo.



Córdoba

El inicio del clases del lunes 26 de febrero (este jueves ya comienzan algunos ciclos) estaría garantizado en la provincia, aunque se definirá en la asamblea de delegados de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), que analizará la propuesta del gobierno provincial, que contempla el cierre de la paritaria 2023 -con el pago de una suma no remunerativa del 4,5% sobre los salarios de diciembre- y los primeros meses de la paritaria 2024.

Según informaron medios locales, la oferta incluye el pago en febrero del 4,6% liquidado como adicional en enero a cuenta de futuros aumentos, con el 50% del IPC Córdoba de enero. Además, el ítem "profesionalidad docente” que hasta ahora sólo cobraban quienes están al frente de las aulas pasaría a ser cobrado por todos.

En marzo se eliminan topes de algunos ítems y se paga el 50% del IPC de febrero sobre haberes de febrero. En abril se eliminan más topes y se paga el 50% del IPC de marzo, sobre haberes de marzo. Y en mayo se retomarían las discusiones.

Corrientes

Este martes las autoridades provinciales se reunieron por segunda vez con los titulares de ACDP, MUD, UDA, SADOP y SUTECO, y pasaron a otro cuarto intermedio hasta el jueves 22 de febrero.

Tras el primer encuentro, la ministra de Educación Práxedes Itatí López sostuvo que el gobierno provincial “se está haciendo cargo de unos 1.300 millones de pesos que dejó de enviar el Gobierno nacional”, en referencia al Fonid, y solicitó a los gremios “apostar al diálogo permanente”, para iniciar el ciclo lectivo 2024 el 26 de febrero.

Entre Ríos

Los docentes definirán este jueves si aceptan la oferta salarial que les hizo el Ejecutivo provincial, que consiste en un incremento salarial del 18% sobre la base de los sueldos de enero. Esto se suma al 12,8% otorgado en diciembre, que se cobró en enero, tomando como base el sueldo percibido en junio. De esta manera, el salario de un docente con jornada simple que recién empieza sería de $332.000 en febrero.

En aquel entonces, el gobernador Rogelio Frigerio había pedido "paciencia y prudencia" a los gremios docentes y estatales a quienes alcanzaba dicho aumento, y había dicho que la Provincia enfrenta una "situación de falta de recursos". En esa provincia las clases tienen previsto iniciar el lunes 26 de febrero.

Formosa

El inicio de clases es el lunes 26 de febrero. El gobernador Gildo Insfrán confirmó que el Ejectuvo provincial se hará cargo del pago del Fonid, tras el anuncio del cese de las transferencias que hacía el Gobierno Nacional.

A partir del martes 27 de febrero se dará inicio al pago de sueldo de activos y pasivos de esa provincia con el incremento del 25% respecto al mes anterior, para poder hacer frente a la inflación.

Jujuy

Las clases tenían previsto iniciar el lunes 26 de febrero, pero este miércoles el gobierno anunció que finalmente será el 4 de marzo. La decisión, explicaron, tuvo que ver con la falta de definición a nivel nacional respecto al envío de fondos, y el paro de transporte urbano que obligó a reprogramar mesas de exámenes del Nivel Secundario.

En el marco de las paritarias 2024 el gobierno provincial ofreció a los docentes un 30% de aumento, en tres tramos: 15% en febrero, otro 10% en marzo y el restante 5% en abril; y el pago esta semana de una ayuda escolar de 15 mil pesos para empleados de la administración pública por hijo escolarizado. Silvia Vélez, secretaria general de Adep dijo que la oferta es "insuficiente", y reclamaron que ese porcentaje "se realice en un solo pago como cierre de los aumentos del año 2023 y a partir de ahora empecemos a discutir los incrementos del año 2024". La negociación pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles.

La Pampa

La Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa (UTELPa) y el Gobierno provincial siguen esta semana con las negociaciones. El gremio rechazó por insuficiente la última propuesta realizada, que suponía un 20% de aumento en febrero. El próximo encuentro paritario será el 19 de marzo.

Las clases inician el 1° de marzo, pero la tensión va en aumento. “Ayer, por trascendidos e información se establecía que si los sindicatos no aceptábamos la oferta se pagaría por decreto”, dijo la secretaria General de UTELPa, Rosana Gugliara, y agregó que tomarán medidas de acción en base a lo que se defina en el congreso de CTERA.

La Rioja

La fecha de inicio prevista para la vuelta a las aulas es el martes 27 de febrero, de todas maneras, los sindicatos docentes ya anunciaron medidas de fuerza por 72 horas para el lunes 26, martes 27 y miércoles 28 de febrero.

Las autoridades del gobierno provincial y los representantes de los gremios docentes volverán a reunirse este viernes 23 de febrero para negociar el incremento salarial. Los docentes reclaman 200.000 pesos de aumento sobre el básico.

Mendoza

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) aceptó la propuesta salarial ofrecida por el gobierno provincial, que implica una suma fija de $90.000 a pagar en febrero, no remunerativa y no bonificable, y un incremento del 15% en febrero y del 15% en marzo, por lo que las clases iniciarán el 26 de febrero.

De todas maneras, confirmaron un plan de lucha, con movilizaciones durante los festejos de la Vendimia para reclamar ante autoridades nacionales.

Misiones

En Misiones las clases inician el lunes 4 de marzo. El Gobierno provincial otorgará un aumento del 22% a partir de febrero, y en los próximos días informará la fecha del pago de la suplementaria de movilidad y pasaje retroactivo de enero 2024.

Además, este martes, el gobernador Hugo Passalacqua informó que pagará con recursos provinciales la Compensación Salarial Docente Garantía Nacional y el Fonid, que estarán "acreditados el jueves 29 de febrero".

Neuquén

Está previsto el inicio de clases para el lunes 4 de marzo. El gobierno provincial citó para esta semana a los gremios para abrir las negociaciones paritarias. En el caso de los docentes, el encuentro con la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) es este miércoles.

En tanto, ATEN que venía reclamando una reuinón con las autoridades provinciales, para "sentarnos a la mesa de negociación, es un escenario complejo", se reunirán en un plenario el próximo lunes para analizar la propuesta.

Salta

En la reunión que mantuvieron esta semana por la paritaria 2024, los gremios docentes solicitaron a las autoridades la postergación por una semana del inicio de clases, programado para el 26 de febrero. "Atento a todas las circunstancias que estamos atravesando, esperando si se reúne o no la paritaria nacional y si realmente, en una reunión y no a través de los medios, la Nación informa a las provincias si va a seguir transfiriendo los fondos", explicó entonces el titular de la Asociación Docente Provincial (ADP), Fernando Mazzone.

Desde el gobierno, indicaron que el pedido les parece "razonable", pero debe ser evaluado desde lo institucional antes de dar una respuesta. La próxima semana volverán a reunirse.

Santa Cruz



En la provincia patagónica el Gobierno provincial ofreció un 20% de aumento a pagar en dos partes, 10% en febrero y 10% en marzo. Y el compromiso de continuar la discusión salarial bimestral.

Se dictó un cuarto intermedio hasta el 24 de febrero, cinco días antes del comienzo de clases en ese distrito, previsto para el 29 de febrero. Mientras tanto, la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) y Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) se reunirán con sus afiliados para analizarlo, informó TiempoSur.

San Juan



El viernes pasado el Gobierno provincial ofreció a los gremios docentes (UDAP, UDA y AMET) un aumento salarial del 15% correspondiente a febrero, más un bono de $50.000. La negociación pasó a un cuarto intermedio para el 26 de este mes.

En tanto, según el Tiempo de San Juan, el gobernador Marcelo Orrego dio instrucciones para ofrecer un 12% más para el mes de marzo, que irán al básico, y dejar abierta la discusión mes a mes. El inicio de clases está previsto para el lunes 4 de marzo.

San Luis

En la provincia puntana las clases comienzan el 26 de febrero. Sin embargo, el secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Jorge Lazarini, anticipó a SanLuis24 que “no hay inicio de clases si no hay anuncio de recomposición salarial”, tras la reunión que mantuvieron el viernes pasado con el ministro de Educación provincial, Guillermo Araujo, quien no garantizó la posibilidad de un aumento salarial en los próximos días.

La Unión de Trabajadores de la Educación Provincial (UTEP) de San Luis, por su parte, tuvo una asamblea este martes y resolvió un cuarto intermedio hasta mañana para definir su plan de acción.

Santa Fe

Las autoridades provinciales y los gremios docentes mantuvieron este martes el cuarto encuentro de negociaciones, pero aún no está garantizado el inicio de clases el 26 de febrero. El gobierno ofreció un 7% de aumento sobre los sueldos de diciembre a cobrarse con los de marzo, lo cual, dijeron, daría un total del 43,3% sumado al 14% de febrero (correspondiente a enero), el 22,4% correspondiente al faltante del acuerdo 2023-, y el 7% de marzo para los primeros días de abril.

Para los gremios docentes eso no es así. "La suba del 43% a la que hizo referencia el gobierno no es cierto porque está sumando la paritaria 2023", dijo Pedro Bayúgar, representante de docentes privados a UNO 106.3. "Lo único real y efectivo que nos proponen es un 7% para el mes de marzo", agregó.

Por su parte, el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, expresó que "el aumento real" que ofrece la provincia "es de $20.000", por lo que anticipó que "es muy probable que el congreso de CTERA de mañana resuelva el no inicio del ciclo lectivo y lo mismo ocurrirá en la provincia de Santa Fe”.

Santiago del Estero

En esa provincia hubo acuerdo entre los sindicatos docentes mayoritarios y las autoridades provinciales, que fijó el salario básico en $280.000. Sin embargo, tras el anuncio de la quita del Fonid, el gremio CISADEMS convocó a sus afiliados a una asamblea el viernes 23 de febrero para analizar posibles medidas.

Además, el gobernador Gerardo Zamora anunció para todos los agentes de la administración pública provincial, incluyendo docentes y policías un incremento salarial del 100% en el sueldo básico a partir de febrero y un bono extraordinario de $110.000 que se abonará este viernes. La próxima revisión será en junio.

Río Negro



Las negociaciones se retomarán el viernes 23 de febrero, para analizar los incrementos para los haberes de marzo con la base de las liquidaciones de noviembre. Este viernes se pagará el bono para los estatales que, según las escalas fijadas, será de $57.000 o $60.000.

El gobernador Alberto Weretilneck afirmó en declaraciones radiales que “todavía no tiene oferta” para la paritaria docente y anticipó que “estará difícil el inicio escolar”, previsto en esa provincia para el lunes 11 de marzo, pero con un periodo de intensificación desde el 26 de febrero.

Tierra del Fuego

Tras el rechazo de SUTEF a la oferta del gobierno provincial, el ministro de Educación Pablo López Silva, reconoció que el inicio del ciclo lectivo previsto para el 1 de marzo "se ve amenazado". "Vamos a ofrecer lo que realmente podemos. No prometer algo, ni plantear algo que después no podamos cumplir", sostuvo a medios locales.

"En marzo vamos a volver a reunirnos con el sindicato a los efectos de seguir pensando y buscando una solución y un trabajo de recuperación salarial", agregó.

Tucumán

La Provincia comenzó esta semana la ronda de negociaciones paritarias con los gremios docentes, en un encuentro del que participaron autoridades del gobierno y dirigentes del Frente Gremial Docente. En esa provincia las clases empiezan el 1 de marzo, y desde el gobierno provincial creen que alcanzarán un acuerdo.

Según medios locales, el Frente Gremial Docente solicita una actualización del sueldo por el porcentaje de inflación adeudado de 2023 para empezar a discutir los de este año, que están “entre un 80% y un 100% de diferencia entre la inflación del 2023 y lo que dieron de aumento”, según dijo a La Gaceta Hugo Brito, secretario general de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP).