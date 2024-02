El lunes y martes próximos los profesionales de la salud nucleados en SiPrUS realizarán un paro de 48 horas por falta de convocatoria a paritaria y por el incumplimiento del pago y de los pases a planta acordados en el 2023.

"Estamos a finales de febrero y el gobierno de la provincia todavía no ha pagado los aumentos correspondientes a diciembre. Los funcionarios hacen conferencias de prensa pero hace más de 20 días que estamos esperando una convocatoria a paritaria que no aparece", sostuvo Diego Ainsuain, titular de SiPrUS. "En dos meses perdimos casi el 40% del poder de compra del salario. Un ajuste brutal sin precedentes", agregó.

Desde el sindicato informaron que tampoco se cumplió el acuerdo de pase a planta de 1600 profesionales que sostienen la atención en hospitales y centros de salud.

El presidente de SiPrUS además se mostró preocupado porque "la demanda de atención está aumentando vertiginosamente en el sector público producto de la pérdida de trabajo o de que la población no puede pagar su prepaga o los coseguros en su obra social".

"Nos quieren hacer cargo de pagar el ajuste de una fiesta en la que los profesionales de la salud no estuvimos. Es mentira que plata no hay. El gobierno provincial y la nación eligen quitarle los recursos a los trabajadores y que los mismos terminen en las manos de los que se enriquecieron en los últimos años", concluyó.