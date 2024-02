"Tengo un largo camino por recorrer en materia legislativa. Hoy estoy concentrado en la implementación del sistema acusatorio federal. Semana Santa entera la voy a dedicar al régimen penal de la minoridad. Tengo arriba de mi escritorio la ley anticorrupción, y la ley de juicio rápido y plazo razonable que trabajé con Daniel Pastor y Miguel Ángel Almeida. Quiero hechos, quiero una justicia mejor", aseguró ayer el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, de visita en Salta.

Este detalle sobre proyectos pendientes lo brindó en una rueda de prensa realizada en el edificio del Ministerio Público Fiscal Federal de la ciudad de Salta. El funcionario desarrolló una agenda oficial -que concluirá hoy en Jujuy- destinada a relevar las experiencias de jueces y fiscales federales que trabajan hace más de cinco años con el Código Penal Procesal Federal, que prevé el sistema acusatorio. El CPPF está vigente desde el 10 de junio de 2019 y las dos primeras provincias se aplica son Salta y Jujuy, las que tienen mayor cantidad de causas por delitos federales, por su cercanía con fronteras internacionales.

"Queremos un país con un sistema acusatorio federal para el bien de todos", aseveró el ministro. "Queremos darle a la sociedad un cambio, que es lo que tanto necesitamos, no solamente en la justicia, sino en todos los órdenes".

Cúneo ponderó positivamente el sistema acusatorio que se aplica en las justicias federales de Salta y Jujuy. "Los resultados condenatorios son positivos y también la eficacia de los derechos", dijo. Luego se quejó de que todavía no se aplique este sistema en todo el ámbito del país, dijo que la persistencia del sistema mixto en las justicias federales de las otras provincias genera defasajes.



En esa línea insistió sobre lo prioritario que es para el Ministerio a su cargo alcanzar un correcto funcionamiento del sistema acusatorio federal. Trazó la meta en dar solución urgente a las vacancias y subrogancias de jueces y fiscales. "Lo primero es completar las designaciones, porque un 30 por ciento de esos puestos se encuentran vacantes. Es una verguenza", dijo. "Es prioritaria la designación de jueces idóneos, también fiscales y defensores, para tener el esquema judicial completo".

Aseguró que tanto él como su equipo trabajan para que se aplique el CPPF en todo el país y lo antes posible. "Tengo que concentrarme para establecer ese orden en todo el país, y con poquísimo presupuesto". Sobre los recortes y ajustes en todas las áreas de gobierno, solamente mencionó que él acata las órdenes porque "eso le corresponde al Ministerio de Economía", por Luis Caputo. "Es un análisis que no me compete", se excusó para no abordar el tema presupuestario.

Comentó también que, tras las fiestas de fin de año, se avocó a la selección de jueces a partir de su currículum e idoneidad. Dijo que ese listado lo presentará al Senado Nacional cuando se inicie el período de sesiones ordinarias el 1 de marzo. "No tuve en cuenta partido político, solo la idoneidad", insistió. "Espero que el Senado tenga el patriotismo de dar rápido tratamiento a las propuestas. ¡No podemos demorar tanto!", exclamó. "Tienen que ser rápidos y objetivos".



El ministro adelantó que además de Jujuy, visitará otras provincias donde el CPPF se encuentra muy próximo a ser implementado. El último dato sobre la implementación del CPPF en otras provincias data de noviembre de 2019, cuando la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del CPPF dispuso la continuación de su aplicación en las jurisdicciones de las Cámaras Federales de Apelaciones de Mendoza y de Rosario. Nunca se oficializó su puesta en marcha.

Baja de la imputabilidad

Por otro lado, Cúneo Libarona confirmó que uno de los objetivos prioritarios del gobierno de Javier Milei es bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. "Comencé a trabajar en el proyecto hace dos meses y lo tengo bastante avanzado", dijo. "Abarcará todos los delitos y los menores (de edad) detenidos tendrán un tratamiento reeducativo". Sobre niños, niñas y adolescentes en situación de encierro, explicó su visión: "El menor (de edad) debe ser recuperado, resocializado. Hay que educarlo para que vuelva a la sociedad con herramientas útiles. Para eso creamos un sistema novedoso", sostuvo sin dar mayores detalles.

Dijo también que el área de gobierno a su cargo trabajará en la capacitación de los Institutos de Menores. "También les daremos intervención a los jueces civiles, cuando el menor (de edad) se encuentre en situación de peligro".

Un organismo paradigmático

Acerca de la eliminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, una medida que confirmó ayer el vocero presidencial Manuel Adorni, dijo que la decisión respondió a una orden directa del presidente de la Nación. "Encontramos un organismo paradigmático. El presidente Javier Milei ordenó atacar y disolver todos los organismos inútiles, cargados de empleados políticos y con estructuras ineficientes que no cumplen con su función". Aseguró que las tareas que realizaba el INADI pasarán a ámbitos de la justicia federal. "Nos salía fortunas que deberían ir a los menores (de edad) y a los jubilados".

"Yo odio las conductas discriminatorias", añadió "Desde el Ministerio, disuelto el INADI, vamos a respetar los acuerdos internacionales y las normas vigentes. Una denuncia que ingrese de oficio al fuero federal de Nación, en 30 días deberá tener todo resuelto: la defensa, la prueba, la absolución", dijo. "Encontramos siete mil expedientes paralizados y ya resolvimos dos mil. Es una tarea tremenda. Con mucha razón, el Presidente, que es tan expeditivo, ordenó suprimir lo que no sirve. Ahora le vamos a dar con injuria a la discriminación".

Adelantó que le pidió al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, que en primaria, secundaria y también en la currícula universitaria, se incluyan todos los temas relacionados con la violencia que afecta a derechos humanos, y también a las víctimas. "Las facultades (por el nivel superior de enseñanza) deben crear una bolilla especial sobre derechos de las víctimas". Agregó que al Ministerio de Justicia le preocupa el grooming. "Básicamente, internet, sexo y los chicos", detalló como temas prioritarios. "No puedo ingresar a la casa de los padres, que es la base de la educación, pero sí puedo entrar a los colegios. Por eso quiero que exista conciencia en nuestro país sobre cuatro grandes males: las víctimas, el dolor, el grooming y la discriminación".

La Linda, el narcotráfico y la causa Cuadernos

El ministro de Justicia de la Nación llegó caminando a las oficinas del Ministerio Público Fiscal Federal -situadas en el microcentro salteño- después de tomar un café con su equipo de trabajo en una de las esquinas de la plaza principal de la ciudad. "Hace seis meses visité Salta", le dijo a este medio, aunque en un viaje personal. "Vengo seguido, porque es una provincia divina, La Linda", completó en la rueda con la prensa. Llegó a las oficinas del MPFF acompañado por Diego Guerendiain, jefe de gabinete del Ministerio de Justicia; Alberto Nanzer, subsecretario de Política Criminal, y Nicolás Ramírez, asesor en la implementación del sistema acusatorio.

En Salta (Imagen: Analía Brizuela).

Dentro de su agenda de trabajo en la provincia, Cúneo Libarona comentó que mantuvo reuniones con jueces federales de Tartagal y Salta capital, y también con miembros de comisiones revisoras.



Casi al finalizar la ronda con medios, habló sobre la injerencia de su Ministerio en temas como corrupción, narcotráfico, lavado de divisas y contrabando. Dijo que en el futuro próximo "las reformas legislativas serán sustanciales", e informó que con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, trabajan en conjunto en el área de crimen organizado. Confirmó que la Nación comprará radares "que son carísimos", dijo, aunque "tenemos que hacer un esfuerzo para contar con ellos".



Sobre la situación del narcotráfico en la frontera de Salta con el Estado Plurinacional de Bolivia, dijo que leyó un libro de Lucía Salinas, "Fronteras", que "analiza toda la frontera de acá. Me llamó poderosamente la atención". En el trabajo, publicado en 2023, la autora relata la vida cotidiana, las carencias y los temores de poblaciones que viven en riesgo, entre el contrabando y la necesidad de sobrevivir. "Son las situaciones que denuncian permanentemente los jueces. Son temas que tenemos que prevenir y luego, ante la comisión de un delito, castigar", dijo el ministro.



Al final, lo sorprendieron dos consultas. Una sobre Eduardo Casal, el Procurador General de la Nación que ejerce de manera interina ese cargo desde los años de Germán Garavano como ministro de Justicia y Derechos Humanos en el gobierno de Mauricio Macri. "Creo que hay que ordenar el tema del Procurador según dicta la ley", aseguró. "Tenemos un Procurador muy digno, pero es subrogante".

La última indagó su posición respecto a una crítica directa a su rol desde un sector de La Libertad Avanza, porque consideran que no avanza en temas de corrupción como la Causa Cuadernos. Se excusó de brindar mayores precisiones con una salida elegante. "La gente me dice en la calle que meta preso a tal o cual. Yo soy el ministro de Justicia, no meto preso a nadie, no puedo allanar a nadie. En el diseño constitucional que rige en los países civilizados está prohibido arrogarse funciones judiciales. El único ser humano que puede disponer de una detención es un juez o un fiscal. (Y no lo pueden hacer) Ni Milei, ni Biden, ni Putin".