Vardush "Rosita" Datyvian, la madre del policía porteño desaparecido en 2019, Arshak Karhanyan reconoció por AM750 que a cinco años del trágico hecho ya no tiene esperanzas de encontrar a su hijo con vida, pero afirmó que al menos espera conocer algún día la verdad sobre lo ocurrido.



Para conseguirlo, “Rosita” explicó que la defensa acudió a la ONU para que pueda participar de la causa y de la búsqueda del policía desaparecido en plena gestión macrista.

“Mañana se cumplen cinco años de su desaparición. Veo que Argentina no me ayudó a encontrar a mi hijo. Por eso tenemos que buscar otros lugares para que me ayuden a encontrarlo”, explicó sobre esta decisión.



Y si bien llena de tristeza reconoció que ella sabe que “perdió” a su hijo, afirmó que todavía tiene la esperanza de poder saber “por lo menos qué paso y por qué paso”. “Yo no sé si hice bien o no. Pero vamos a buscar otra forma”, afirmó.

“Porque sentarme en cada y llorar, así nadie me ayuda. Por eso tenemos que hacer una búsqueda más amplia. Por eso elegimos esa forma”, añadió a la par que, también por AM750, Victoria Montenegro confirmó la incorporación a la investigación del Equipo Argentino de Antropología Forense.

“Yo al principio, cuando reclamaba, cuando desapreció, muchos decían que se fue un ratito, un par de días. Pero como no volvió, nunca me volvieron a ver”, respondió la madre de Arshak sobre los diálogos con el Gobierno.

A lo que añadió: “Yo no quiero que llamen, quiero que vengan a mi casa, que me vean cómo vivo. Se que hay muchas cosas que pasamos y están mal, pero lo mío es diferente. No reclamo por hambre, reclamo que me ayuden a buscar a mi hijo”.