TEATRO

El hombre de acero

Un hombre ha hecho todo lo posible para conseguir la mirada de su hijo, un adolescente con autismo. El inevitable despertar sexual de su hijo arroja la última chance para alcanzar la empatía. Con un título que remite a una anécdota en un cumpleaños, nueva temporada de esta obra escrita y dirigida por Juan Fernando Dasso que supo ganar el XII Premio Germán Rozenmacher de Nueva Dramaturgia. El vestuario y la escenografía son de Cecilia Zuvialde y la iluminación de Ricardo Sica. “Escribí este monólogo luego de varios años de trabajo en discapacidad”, dice su autor. “Se habla mucho de autismo, pero me pareció necesario indagar en la problemática de la sexualidad. La oportunidad de escribir una única voz invitó a profundizar bastante en este padre híper racional. Encontré en Marcos Montes al intérprete ideal para dar cuerpo a esta voz y explorar al detalle cada una de sus capas expresivas”.

Sábado a las 20, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $7000.

La paciencia

En un centro de cuidados intensivos, dos enfermeras de turno noche cometen un error que deviene en fatalidad. Al llegar la jefa de enfermería de una protesta sindical, descubre con espanto el hecho. En ese limbo entre la vida y la muerte emergen de ellas, en tono de comedia negra, sus miserias y el desgaste psíquico que conlleva una existencia consagrada al cuidado de personas. Vuelve a escena la obra escrita y dirigida por Macarena Garcia Lenzi, declarada de interés social y cultural por la legislatura porteña. El vestuario es de Laura Ohman, la escenografía de Duilio Della Pittima y la iluminación de Julián Alerta Mujica. Con Noelia Prieto, Valeria Giorcelli y Karina Elsztein.

Sábado a las 20, en El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Entrada: $7000.

MÚSICA

Tüssi Dematteis

El periodista uruguayo Gonzalo Curbelo, más conocido en la época de los blogs como Benito, hace tiempo que encarnaba por tiempo completo su personaje de cantante de rock, uno que supo ser influyente en la escena montevideana alternativa de este nuevo siglo al frente de su banda, La Hermana Menor. En estos días se iba a comenzar a difundir su esperado debut como solista, Bruma Cabra Club, con la salida del single “En flicka, en flicka” –el sello Little Butterfly lo había anunciado para el 1ro de marzo–, pero desde la noche del miércoles la noticia pasó a ser otra: la de su muerte, con apenas 55 años. Fue uno de los mejores letristas del rock rioplatense de las últimas dos décadas, sino el mejor, y como prueba quedan los indispensables discos de su grupo, tanto el de la despedida, Todas las películas son de terror (2013), como el bestial Todos estos cables rojos (2007) o el iniciático Ex (2003). “Todas mis canciones desembocan cuando pueden en el mar”, cantó en uno de sus temas que mejor lo representan, “El muelle”, incluido en Canarios (2010), su disco más conocido y celebrado.

Tangk

Sucesor del exitoso Crawler (2021), y producido por Nigel Goldrich, Kenny Beats y Mark Bowen, finalmente asomó en las redes el nuevo disco del quinteto británico Idles. Un lanzamiento que comenzó con los simples "Dancer" (con coros de James Murphy y Nancy Whang) y "Gift Horse," y luego con el estreno del videoclip de "Grace”. Se trata de una recreación del video de Coldplay, "Yellow," pero usando tecnología de inteligencia artificial para dar la impresión de que Chris Martin está cantando "Grace", con el propio Martin ayudando a entrenar a la IA para que su interpretación vocal fuera más realista.

ONLINE

Siempre el mismo día

La novela del británico David Nicholls tuvo una adaptación a la pantalla grande apenas dos años después de su publicación en 2009, con Anne Hathaway y Jim Sturgess en los papeles centrales. Por su estructura –cada capítulo transcurre en un año diferente, pero siempre el mismo día, el 15 de julio, conocido como el St Swithin's Day– el formato seriado resultaba ideal para una nueva traslación audiovisual, y ese es el caso de la miniserie disponible en Netflix, en la cual los jóvenes Ambika Mod y Leo Woodall reemplazan a las estrellas originales. Todo comienza en 1988 y continúa hasta 2007, acompañando a Emma y Dexter en su paso de la juventud a la adultez, juntos o separados, encontrándose y desencontrándose, con los típicos ascensos y caídas emocionales, laborales y sentimentales. La ecléctica banda de sonido incluye temas que van de S’Express a Nico y de New Order a Starship, entre varias decenas de hits y temas no tan populares. Son catorce capítulos breves, de entre 25 y 40 minutos.

Curb Your Enthusiasm

Larry David está de regreso con la doceava temporada –y, según se afirma, la última, definitivamente– de su particularísima sitcom, que acompaña a una posible versión de sí mismo en aventuras cotidianas en la ciudad de los ángeles. El cocreador de Seinfeld vuelve con su carga de humor lleno de incorrección política, incomodidad y misantropía, y los nuevos episodios lo encuentran viajando al sur profundo de los Estados Unidos, quebrando una ley electoral que termina con sus huesos en la comisaría y transformado de pronto en héroe nacional. De regreso en California, Larry y sus amigos Jeff, Leon, Richard et al comienzan a despedirse de la serie que cumple veinticuatro años, aunque... quién sabe.

CINE

American Fiction

No todas las nominadas a los premios Oscar pasarán por las salas de cine. Es el caso del debut como realizador de Cord Jefferson, que en unos días podrá verse como estreno destacado en la plataforma Prime Video. Jeffrey Wright, nominado como Mejor Actor por este papel, encarna a un tal Thelonious “Monk” Ellison (los amantes del jazz captarán de inmediato el guiño), un profesor universitario de literatura que, cansado del mundillo de la academia, decide escribir una novela bajo seudónimo echando mano a todos los estereotipos y lugares comunes de la “negritud”. Su título, directo y grosero, no es otro que “Fuck”. Sorprendentemente, el libro se convierte en el niño mimado de las editoriales y una posible máquina de hacer dinero, aunque todas esas bondades comienzan a pesarle al protagonista más temprano que tarde. Esta adaptación de la novela Erasure, de Percival Everett, traslada con efectividad el tono satírico del texto, aunque en el camino se pierden algunas de sus capas metaliterarias.

Luces azules

El director de Yo, adolescente y el documental El puto inolvidable está de estreno con su nuevo largometraje de ficción, una reflexión sobre la vejez, el VIH, las relaciones sexoafectivas y las familias diversas, según afirma la gacetilla de prensa. Todo transcurre durante una única noche, una reunión de amigos durante la cual surgen diversos conflictos, frustraciones y deseos. En palabras del realizador Lucas Santa Ana, “lo que sobresale son los vínculos y en eso trabajamos mucho con todo el elenco para que trascienda la pantalla. Nuestra búsqueda es que el espectador se sienta un invitado más a la mesa y que dialogue con los personajes, que viva con ellos estas historias y sus contradicciones”.

TV

Ted, la serie

Primero fue Ted (2012), la película dirigida por Seth MacFarlane y protagonizada por Mark Wahlberg, en el papel de John, acompañado del osito de peluche más malhablado y turbio de la historia. Tres años después, la secuela Ted 2 volvió a encontrar a los mismos personajes en una vuelta de tuerca al relato original. En tiempos de remakes y secuelas, la nueva serie que puede verse en la señal Universal+ funciona como una suerte de precuela: la historia transcurre en algún momento de 1993. Max Burkholder es el nuevo John y la historia describe los años de adolescencia de Ted, compañero fiel del coprotagonista humano. Nuevamente bajo el control de MacFarlane, los siete episodios demuestran “la verdad irrefutable de que tener dieciséis años no es nada genial. Lo único que lo hace tolerable es atravesar esa etapa en compañía de un amigo, y si ese amigo es un oso de peluche mágico, malhablado y proclive al uso de drogas, mucho mejor”, en palabras de su creador.

Viernes a las 22.30, por Universal+.

Atelier Fontana

Por estos días, dos series dedicadas a la alta costura –las biopics Cristobal Balenciaga y The New Look, dedicada a Christian Dior y Coco Chanel– coinciden en las plataformas de streaming. La señal Europa Europa está exhibiendo esta miniserie italiana dedicada a las tres modistas que se hicieron famosas luego de diseñar el vestido utilizado por Linda Christian al casarse con la estrella de Hollywood Tyrone Power: las hermanas Zoe, Micol y Giovanna Fontana. Desde un pequeño taller de Traversetolo, en Parma, las Fontana vestirían luego a Anita Ekberg en La dolce vita, a Audrey Hepburn en La princesa que quería viviry a Ava Gardner en La condesa descalza.

Miércoles a las 00.05, por Europa Europa.