“Las ollas están vacías, los chicos no están comiendo” fue la consigna de la protesta nacional de organizaciones sociales en reclamo de alimentos para los comedores, que en la ciudad se encarnó en seis cortes de tránsito durante la mañana. "No nos intimidan las amenazas de (Patricia) Bullrich, estamos dispuestos a enfrentar eso", dijo Eduardo Delmonte de la Corriente Clasista y Combativa. Dos piquetes más se desarrollaron en San Lorenzo, en Villa Gobernador Gálvez y en rutas de todo el país

Desde el corte de Oroño y Circunvalación, una referente social indicó que “el Ministerio de Desarrollo no lleva alimentos a los comedores, la situación es muy grave, las ollas están vacías, los chicos no están comiendo”. Y agregó que hay "miles de comedores que se quedaron sin un paquete de fideos para poner a la olla”.

En Rosario se desplegaron dos cortes centrales: además de la concentración en la autopista Rosario Buenos Aires, debajo del puente de Circunvalación, había otro en Oroño y Pellegrini. "Vamos a tratar de coordinar con el Ministerio de Seguridad y la Municipalidad para afectar lo menos posible", había dicho temprano Eduardo Delmonte de la Corriente Clasista y Combativa. (CCC).

Por su parte, Melisa Molina, del Partido Obrero, agregó: "Los motivos son evidentes: el 57% de la Argentina es pobre, un país abrazado por la devaluación, la inflación y los despidos. En este cuadro, el gobierno de Milei elige dejar sin un solo kilo de alimentos a 45 mil comedores y merenderos populares"

"No le alcanzó con eso, sino que también cortó el subsidio a los comedores escolares. La gente no puede comer en un comedor, tampoco en la escuela y menos en la casa, porque los salarios están congelados. Como haces para darle de comer a tus hijos, si un paquete de fideo sale 3.500 pesos, es una locura", sumó Molina.

En ese sentido, aseguró: "Es tan legítimo el reclamo que ya renunció el responsable de repartir los alimentos en Desarrollo Social. Ayer trascendió la discusión entre Caputo y Pettovello, porque no pueden resolver esta crisis. Que Pettovello deje de llorar y atienda a los chicos que lloran del hambre que tienen". Se refería a Pablo Rodrigué y Agustín Sánchez Sorondo, quienes renunciaron ante las demoras en garantizar la asistencia alimentaria.

"Cuando decimos que nos están matando de hambre, no estamos exagerando la situación, es la realidad de un país que has sido entregado a sectores que justamente no somos los trabajadores", expresó la referente social.

Finalmente, indicaron que la crisis afecta a todos los trabajadores, no solo a los desempleados: "No solo salimos los desocupados y precarizados, hubo paro de ferroviarios, problemas con el colectivo, los docentes van al paro, hay una Argentina que es una olla a presión".

La jornada de protesta en Rosario se enmarcó en una protesta nacional organizada por organizaciones sociales, de izquierda, independientes y peronistas en rutas en todo el país y en los accesos a la ciudad de Buenos Aires, en reclamo de asistencia alimentaria para comedores y merenderos comunitarios, entre otras demandas. Fueron unos 500 cortes de tránsito y protestas en todo el país.