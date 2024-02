Funcionarios, gremios y organizaciones ferroviarias de la región manifestaron su alerta ante la incertidumbre respecto al futuro del tren Rosario-Cañada de Gómez. Si bien el tren nunca detuvo su marcha, los motivos que disparan esas alarmas son variados: por un lado, la boletería de Cañada de Gómez permanece cerrada desde febrero, pese al reclamo de concejales y dirigentes de esa localidad. Otro de los hechos que generó preocupación es que la página web de Trenes Argentinos estuvo varios días sin permitir comprar pasajes de ese servicio para el mes de marzo. A todo ese escenario se le suma que todavía no se designaron las autoridades nacionales correspondientes al área y las organizaciones involucradas denuncian la falta de interlocutores válidos para expresar el reclamo. Este lunes, dirigentes, funcionarios y organizaciones se reunirán en Cañada de Gómez para analizar la situación y evaluarán los pasos a seguir para que el tren no solo continúe, sino que se siga mejorando su servicio y frecuencia.

El 5 de agosto de 2022, después de 45 años, volvió a circular el tren que une a Rosario con Cañada de Gómez. Se trata de un servicio estratégico que conecta a ocho localidades de la región a un precio más accesible que el colectivo, y que volvió a ponerse en marcha en el marco del Plan de Modernización Ferroviaria impulsado durante la gestión de Alberto Fernández. La línea se reactivó con dos trenes con salidas desde Cañada de Gómez y uno desde la estación Rosario Norte. La magnitud del acontecimiento fue tal para la región que contó con la presencia del propio presidente de la Nación, acompañado por los entonces ministros de Transporte, Alexis Guerrera, y de Economía, Sergio Massa.

Sin embargo, un año y medio después, crece la incertidumbre respecto a la continuidad del servicio. “Durante el mes de diciembre pedimos que no se cierre la boletería, porque a mucha gente se le complica sacar el pasaje online. Juntamos firmas de los usuarios, de vecinos, de instituciones, emitimos una resolución del Concejo Deliberante y lo mandamos al área de Transporte de Nación. Pero pese a nuestros reclamos, la boletería se cerró”, detalló Stela Clerici, exintendenta de Cañada de Gómez y actual concejala, en diálogo con Rosario/12.

Las organizaciones no obtuvieron demasiadas respuestas, solo que se trataba de una medida “transitoria”. Pero las decisiones del gobierno nacional de recortar en distintas áreas –que en estos días también alcanzó al Fondo Compensador del Interior– hacen que crezca la preocupación entre los miembros de la comunidad. “Como vienen las cosas, el cierre de la boletería no es ni más ni menos que un mal augurio. No sería nada raro que pretendan dejar sin efecto el servicio. Por eso vamos a seguir luchando”, evaluó Clerici.

En ese marco, insistió en la importancia que tiene el tren para la localidad y recordó que previo a la pandemia, Cañada de Gómez llegó a tener 120 servicios de transporte de pasajeros por día, mientras que hoy ronda los 40. Hoy la ciudad es un polo de desarrollo educativo con sedes universitarias, tecnicaturas y profesorados. “Alrededor de 2500 chicos estudian carreras terciarias y universitarias en Cañada. Y un gran porcentaje es gente que se mueve en el tren”, expresó y agregó: “Mandamos una carta documento notificando nuestro pedido, pero nadie responde. No hay gente designada en el área”.

Ante esa situación, la comunidad educativa de la ciudad, junto a vecinos y dirigentes, se reunirán este lunes en Cañada de Gómez para evaluar los pasos a seguir: “También estamos en contacto con el resto de los intendentes y funcionarios de la región y seguramente vamos a estar haciendo algún tipo de acción concreta. La idea es reclamar la vuelta de la boletería y que no nos saquen el tren, porque son los estudiantes los que más lo usan. Incluso la intención es pedir que el servicio se amplíe, porque sin las clases ya tenemos un promedio de 100 o 150 pasajeros por servicios, y eso aumenta cuando empieza el ciclo lectivo”.

Otro de los puntos que generó inquietudes esta semana fue la publicación de la resolución 14/24 del Ministerio de Infraestructura, donde figuraba el nuevo cuadro tarifario para los servicios de trenes, y donde no se incluía el ramal Rosario-Cañada de Gómez. A eso se le suma que por varios días estuvo inhabilitada la compra de pasajes para marzo de forma online, algo que generó preocupación sobre todo entre los usuarios de Cañada de Gómez, donde la boletería permanece cerrada. Según pudo averiguar este medio, esa situación se dio porque la actualización del cuadro tarifario corresponde a los servicios de larga distancia, mientras que el tren a Cañada de Gómez es regional.

El panorama genera preocupación entre los trabajadores del sector. “Estamos con una incertidumbre terrible. Hace poco sacaron las boleterías de Cañada de Gómez. No sabemos nada con respecto al tren y no tenemos con quién hablar para saber qué va a pasar”, denunció Sergio Galeano, secretario general de La Fraternidad Rosario. En diálogo con Rosario/12, el dirigente gremial aseguró que los trabajadores están cobrando en tiempo y forma, aunque con salarios que quedaron desfasados: “Lo que no están cumpliendo es la recomposición salarial del 51% que nosotros pedimos. Ni siquiera pedimos un aumento, sino que nos pongan a tono con la inflación que hay”.

Asimismo, el dirigente destacó que, desde su entrada en vigencia, el tren fue incrementando mes a mes su cantidad de usuarios. Según información oficial publicada en la web de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) en 2023, el servicio transportó a 29.697 personas, con un repunte marcado a partir del último trimestre del año: 4.073 pasajes vendidos en octubre, 3.612 en noviembre, y 3.821 en diciembre. La tendencia sigue en alza en 2024: solo en enero se vendieron 9.479 pasajes. “No pueden decir que el servicio no funciona. El problema es que el gobierno no quiere nada que sea del Estado”, cuestionó Galeano.

Preocupación

Para el diputado nacional Eduardo Toniolli se viene dando “una gran anomalía” en todo lo que refiere al área de transporte. “Desde que se anunció que Guillermo Ferraro iba a dejar de ser ministro se había planteado que su área iba a estar bajo la órbita de Luis Caputo y después nunca se operativizó. De ahí para abajo hay una situación anómala en lo que era todo ese ministerio. Y en el aspecto ferroviario, hasta estos últimos días no había nombramientos en un montón de áreas”, señaló el dirigente justicialista a este medio.

El legislador informó que mantiene contacto con usuarios, instituciones, gremios y dirigentes de distintas localidades que en las últimas semanas manifestaron su preocupación por esta situación: “Frente a cualquier movimiento que haga esta gestión por liquidar este servicio, va a haber una respuesta muy fuerte de muchos sectores de nuestra vida social e institucional. Es un servicio que costó muchas décadas recuperar y que debe seguir mejorando, pero tenemos claro que el camino tiene que ser para adelante, no desguazando el servicio ferroviario como ya se hizo en la Argentina”.

En la misma línea, para el concejal rosarino Lisandro Cavatorta, las preocupaciones se incrementan si se tiene en cuenta las premisas “antiestado” del presidente Javier Milei. “No creo que a este gobierno le interese subsidiar el transporte de pasajeros de trenes. El gobierno de Milei no cree en los subsidios, es incompatible no solo con su ideología, sino con sus conocimientos sobre el transporte”, evaluó en declaraciones a este diario. En ese sentido, remarcó que el apoyo estatal es fundamental para el sostenimiento del sistema, como sucede en distintas partes del mundo: “Es necesario para que la gente vaya a trabajar, a estudiar, y para que las empresas, comercios e industrias puedan tener a sus trabajadores adentro de las empresas. No es solamente hacer el pasaje más barato. Es mover la economía”.