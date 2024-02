La primera plaza para el barrio de Villa Santa Rita se sigue demorando. A fines del año pasado, los vecinos y vecinas consiguieron que el Gobierno porteño hiciera efectiva la expropiación del predio fijado por ley para el espacio verde, pero desde entonces no tuvieron novedades sobre su construcción prometida para un lapso de seis meses. Piden que se vuelva a abrir la mesa de trabajo para la realización de la plaza y que se respete el diseño consensuado por las partes el año pasado. Santa Rita sigue siendo el único barrio de la Ciudad que no cuenta con su espacio verde.

Cuatro décadas y la espera continúa. Los primeros reclamos organizados por una plaza en Santa Rita comenzaron a mediados de los '80. Se mantuvieron con intermitencias hasta hace pocos años, cuando los vecinos y vecinas conformaron el colectivo "Una plaza para Santa Rita" para consolidar el reclamo. El colectivo detectó cuatro lotes abandonados dentro del barrio con potencial para convertirse en espacios verdes y presentaron un proyecto de ley para expropiarlos. Finalmente, a fines de marzo del año pasado la Legislatura porteña aprobó la Ley N°6627, que autorizó la expropiación del terreno de Álvarez Jonte al 3200 para destinarlo a "la creación de un espacio verde de uso público, con acceso libre y gratuito".

Siete meses después, el GCBA terminó de confirmar la adquisición del lote de 1640 metros cuadrados y en diciembre del año pasado los vecinos y vecinas al fin pudieron ingresar al terreno, en una visita acompañada por el entonces jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el secretario de Desarrollo Urbano, Álvaro García Resta, quien todavía se mantiene en el cargo. Allí, cuentan, recibieron la promesa oficial de que la plaza estaría lista en un plazo de seis meses. Ahora denuncian que desde entonces no se registró ningún movimiento dentro del terreno.

"En este momento ya no tenemos una comunicación directa con la comuna, pero supuestamente las demoras tienen que ver con que habría que hacer algún tipo de trabajo sobre las medianeras del predio y eso no estaba estipulado, pero ni siquiera está lista la licitación para la obra", dice a este diario Matías Lockhart, integrante de Una plaza para Santa Rita. "Hay un ida y vuelta entre la comuna y el GCBA sobre la competencia para llevar a cabo la obra, y nos da la sensación de que es eso lo que está dilatando un poco todo", agrega.

Luego de la visita de Larreta y García Resta, los vecinos y vecinos armaron un cartel que pegaron sobre las chapas que rodean al baldío: "Cuenta regresiva: faltan sólo 6 meses para que esta sea la primera plaza de Villa Santa Rita", decía originalmente. A fines de enero, sin embargo, el número de meses bajó a cinco, y sobre las chapas ahora se lee: "¿Sólo 5 meses? Enero sin ningún avance, que las promesas sean acciones, no sólo palabras". "Entendemos que ya no se va a llegar a los seis meses, por eso como acción vamos cambiando el cartel de la cuenta regresiva hasta llegar a cero y ahí veremos si la promesa se cumplió o no", sostiene Lockhart.

"Tenemos la certeza de que la plaza se va a hacer, el tema es en qué plazos y en qué condiciones", añade el vecino de Santa Rita. Es que otra de las preocupaciones del colectivo radica en el diseño que finalmente se utilizará para realizar la plaza. Durante el año pasado mantuvieron más de diez reuniones en una mesa de trabajo con representantes del GCBA y de la Comuna N°11, integrantes de la Red Argentina del Paisaje y profesionales de paisajismo de la UBA. Allí se consensuó un diseño con cerca de 70 por ciento de suelo verde absorbente, y ahora temen que las demoras también afecten al diseño estipulado.

"Dicho espacio, muy valioso aunque también acotado, se obtendrá únicamente si se cumple con la palabra de implementar el diseño emanado del proceso de participación ciudadana llevado adelante por el GCBA y del trabajo de todo el 2023", alertaron en un comunicado, en el que pidieron "la convocatoria a la mesa por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano, que se comprometió a retomarla en el mes de enero y luego la dilató a febrero, sin mediar aun cita formal".

Mientras tanto, los cuestionamientos por las demoras en la realización de la plaza ya llegaron a la Legislatura. La diputada porteña de Union por la Patria, Delfina Velázquez, presentó a fines de enero un pedido de informes para obtener detalles sobre la situación del predio. Allí se solicita, entre otras cosas, precisiones sobre el estado de la expropiación, el valor de tasación del Banco Ciudad, la partida presupuestaria destinada a la realización de la plaza, la fecha en que se lanzaría la licitación para esa obra y el cronograma de trabajos.

En diciembre, en tanto, los vecinos y vecinas ya habían presentado otros tres proyectos paralelos para avanzar en los lotes que detectaron para realizar más plazas en el barrio. Antes ya habían presentado una iniciativa unificada por todos los terrenos, pero ahora optaron por la estrategia de impulsar proyectos separados. Los terrenos también están abandonados y se encuentran en Concordia al 1500, en Emilio Lamarca y Toay, y en Nazca al 1500. Los proyectos fueron tomados como propios por Velázquez y por Celeste Fierro, del FIT, por lo que ya tienen estado parlamentario y el colectivo vecinal espera que se puedan tratar tras el inicio del año legislativo.