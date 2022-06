El colectivo vecinal "Una plaza para Villa Santa Rita" presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca crear un espacio verde en el único barrio de la Ciudad que todavía no tiene una plaza. La iniciativa es el resultado de un reclamo histórico del barrio, por el que ya se presentaron otros dos proyectos que perdieron estado parlamentario. Ahora, la agrupación barrial propone utilizar cuatro predios que acumulan décadas en desuso y que fueron identificados por los propios vecinos y vecinas que realizaron un relevamiento del barrio. "El proyecto expresa la urgente e impostergable necesidad de espacios verdes que quedó más que clara durante la pandemia", señalaron.

La propuesta fue ingresada oficialmente esta semana y ya está identificada bajo el número de expediente 1616. "Es el tercer proyecto con este objetivo, dos anteriores perdieron estado parlamentario, pero este está impulsado desde los vecinos y vecinas que esperamos que todas las coaliciones lo acompañen", contó a Página 12 Guillermina Bruschi, integrante del colectivo vecinal y firmante del proyecto. El primero de los proyectos fue presentado por la Coalición Cívica en 2011, mientras que el segundo, presentado en 2020, contó con el acompañamiento unánime de la Junta Comunal N°11. Ninguno de las dos iniciativas fue tomada por el oficialismo porteño, por lo que ya perdieron estado parlamentario.

El nuevo proyecto, en tanto, "solicita el pase a dominio público de cuatro lotes que llevan décadas ociosos y que son las últimas oportunidades del barrio para tener espacios verdes y públicos propios", según indicaron los vecinos y vecinas. El año pasado, el colectivo se tomó el trabajo de realizar un relevamiento lote por lote de las 56 cuadras que componen Santa Rita e identificaron cuatro predios en desuso, ubicados en las calles Nazca, Álvarez Jonte, Concordia y Emilio Lamarca. Uno de ellos incluso está en venta en este momento.

El colectivo vecinal aclaró que "no queremos plazas transitorias, con excesivas baldosas ni llenas de arbustos que impiden el uso recreativo del área verde". Es que en noviembre del año pasado el oficialismo aprobó en la Legislatura la ley de "Plazas Pequeñas", que establece que los dueños de baldíos podrán firmar acuerdos con el GCBA para ceder sus predios al dominio público por diez años, a cambio de obtener beneficios impositivos. "Hay intentos de darnos espacios verdes temporales a partir de esa ley, que tal vez no está mal para barrios que ya tienen espacios verdes permanentes, pero nosotros no tenemos ninguno", dijo en este sentido Bruschi, que indicó que "no podemos solucionar nuestro déficit ambiental con espacios que no sabemos si en diez años los vamos a seguir teniendo".

Desde el colectivo contaron, además, que en una reciente visita oficial al barrio, el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, prometió que el barrio tendría su primera plaza durante la actual gestión. Los vecinos y vecinas buscan que la promesa se haga efectiva, pero no bajo los términos de "plazas pequeñas". "En lo que respecta al diseño de un espacio verde real, con suelo absorbente, conectado a napas y con arboledas frondosas, es difícil pensar que a los diez años uno se puede quedar sin eso", señaló Bruschi, quien agregó que la iniciativa barrial "apunta a espacios verdes de calidad y permanentes".

En el texto del proyecto, el colectivo vecinal dejó claro que los predios serán destinados "a la creación de espacios verdes públicos de suelo absorbente, de acceso libre y gratuito", a través de la figura de Urbanización Parque establecida por el Código Urbanístico porteño, lo que implicaría la modificación de los usos actuales de algunos de esos lotes. Al día de hoy, para acceder a un espacio verde los vecinos y vecinas tienen que caminar, como mínimo, un kilómetro desde el centro del barrio. Lo más cercano es la Plaza Aristóbulo del Valle, de Villa del Parque.

Según detallaron en los fundamentos de la iniciativa, la proyección de un espacio verde en el barrio viene de larga data. "El proyecto ya aparece proyectado en un mapa porteño de 1892 de Pablo Ludwig, que incluía una plaza entre Magariños Cervantes, Argerich, Remedios de Escalada y Cuenca", aseguran. También entre "Helguera, Elpidio González, Agente Ceferino García y Juan Agustín García, debería haberse construido un pequeño espacio verde correspondiente al barrio de pasajes 'Nazca' que finalmente no se hizo".

Más acá en el tiempo, los reclamos por un espacio verde se remontan a la década de los '80. En ese entonces, detalla el colectivo vecinal, "tras el cierre de la fábrica de cigarrillos Particulares, que funcionó en la manzana delimitada por las calles Beláustegui, Condarco, Terrada y Remedios de Escalada, los vecinos propusieron que allí se creara una plaza pero el planteo tampoco prosperó y allí hoy hay torres". La histórica demanda continuó en los últimos años, cuando los vecinos y vecinas realizaron diversas protestas para exigir el espacio verde. La Legislatura tiene ahora la oportunidad de tomar el reclamo y darle una plaza al único barrio porteño que aún no la tiene.