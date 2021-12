"Da impotencia ver cómo avanzan con tanta celeridad los proyectos de Costa Salguero o Costanera Sur y no atienden la demanda de Santa Rita, estamos pidiendo apenas un pedazo de tierra para hacer una plaza", dijo a Página/12 Guillermina Bruschi, integrante de "Una plaza para Santa Rita", el colectivo vecinal que este domingo realizó un nuevo festival para reclamar al Gobierno porteño que el barrio por fin tenga su espacio verde. Se trata del único barrio de la ciudad sin plazas y hace más de un año duerme en la Legislatura un proyecto para transformar un terreno baldío ubicado sobre la Avenida Álvarez Jonte. Además, vecinos y vecinas relevaron otros cuatro terrenos abandonados que podrían servir para disponer de espacio verde, pero aún no tienen respuesta oficial.

El festival se llevó a cabo este domingo por la tarde en el cruce de Concordia y Pasaje Toay. Allí se encuentra uno de los cinco baldíos apuntados por el colectivo vecinal para destinarlos a espacios verdes. Sobre la chapa convertida en valla publicitaria que impide el acceso al terreno, vecinos y vecinas pintaron un mural con árboles y plantas, y graffitis con sus reclamos. "Acá queremos una plaza", escribieron sobre la chapa. También realizaron un taller de canto con canciones vinculadas a las mariposas. "En Toay está el 'Pasaje de mariposas', donde los vecinos plantaron plantas nativas y volvieron las mariposas", contó Bruschi.

Desde el 17 noviembre de 2020 duerme en la Legislatura un proyecto de ley para declarar de utilidad pública y convertir en plaza un baldío de 1640 metros cuadrados ubicado en Álvarez Jonte 3224, terreno que está abandonado desde hace veinte años. El proyecto tiene giro a la Comisión de Ambiente, presidida por la legisladora de Vamos Juntos (VJ) Mercedes de las Casas, y lo presentó la Junta Comunal 11. Lleva la firma unánime de los siete comuneros, incluidos los del oficialismo, pero nunca se trató en comisión.

"Resulta ser el único barrio de la Ciudad que carece por completo de espacios verdes y no ha existido hasta la fecha ningún proyecto ni plan de gobierno para revertir esta situación", dicen los comuneros en el texto del proyecto y agregan que, "si como recomienda la Organización Mundial de la Salud, el nivel óptimo debería ser de 15 metros cuadrados de espacio verde por habitante en zonas urbanas, resulta evidente que esta proporción no se cumple en el barrio Santa Rita". "No entendemos por qué no es tomado por la Legislatura, no hay decisión política. La Comisión se reunió tres veces este año pero no trató nuestro proyecto", indicó Bruschi.

"Ni siquiera pedimos una plaza de una manzana entera, apenas es un pedazo de tierra. Es altamente discriminatorio ser el único barrio de la ciudad que no tiene espacios vedes. Da impotencia y es difícil entender cómo avanzan con tanta celeridad proyectos como Costa Salguero o Costanera Sur y no atienden nuestra demanda", remarcó Bruschi. "Tal vez es porque hacer una plaza no es negocio. Se habla de Buenos Aires verde y es todo lo contrario, están regalando tierras públicas", agregó la vecina de Santa Rita.

En octubre pasado, a los vecinos y vecinas les llegó la noticia de que en la esquina de Álvarez Jonte y Elpidio González, límite con Villa del Parque, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño realizaría una "plazoleta" ampliando la ochava. "Ese no es nuestro reclamo, va a ser puro cemento y no cumple la función social que tiene una plaza para la comunidad", sostuvo Bruschi.

En 2015, el GCBA ya había inaugurado lo que denominó "Plaza Santa Rita": una vereda con dos canteros y dos toboganes. Para acceder a un espacio verde real, los vecinos y vecinas de Santa Rita tienen que caminar, como mínimo, un kilómetro desde el centro del barrio. Lo más cercano es la Plaza Aristóbulo del Valle, de Villa del Parque, o la Plaza Monte Castro.

El pasado 11 de noviembre, en tanto, la Legislatura aprobó una iniciativa del bloque de UCR - Evolución denominada "plazas pequeñas". Establece que los dueños de baldíos podrán firmar acuerdos con el GCBA para ceder sus predios al dominio público por diez años, a cambio de obtener beneficios impositivos. "Creemos que acá pueden querer hacer algo así, pero nosotros no queremos una plaza por diez años. El déficit de espacios verdes es permanente, no 'transitorio'", señaló la integrante de "Una plaza para Santa Rita".

De acuerdo al relevamiento de los vecinos y vecinas, en los 2,2 kilómetros cuadrados que componen el barrio hay tres predios más que podrían utilizarse, además de los de Álvarez Jonte y Concordia: uno ubicado sobre la Avenida Nazca, otro en el cruce de Lamarca y San Blas, y el restante en los terrenos del ex Hospital Israelita. En septiembre, la agrupación barrial ya había realizado una jornada de protesta en Lamarca y San Blas, y su idea es seguir haciéndolo en los distintos puntos en disputa.

"Queremos seguir visibilizando durante el verano. Pedimos el tratamiento del proyecto que está pendiente, pero también extenderlo a los otros cuatro lotes", contó Bruschi. La jornada de protesta de este domingo contó con la adhesión de más de 30 instituciones y agrupaciones vecinales porteñas. Además, participaron los comuneros del Frente de Todos, Victoria Pugliese y Gastón Fernández.