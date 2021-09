"Villa Santa Rita es el único barrio sin espacios verdes de la Ciudad de Buenos Aires, por eso estamos pidiendo que se utilice alguno de estos terrenos para hacer una plaza", dijo a Página/12 Guillermina Bruschi, integrante de "Vecinos Unidos de Comuna 11", una de las organizaciones que convoca este sábado a una bicleteada para reclamar que Santa Rita por fin tenga una plaza. Los vecinos y vecinas del barrio realizaron un relevamiento de cinco terrenos abandonados que podrían servir para hacer el espacio verde. Entre ellos, se detaca un predio ubicado en la calle Álvarez Jonte por el que ya existe un proyecto ingresado a la Legislatura que cuenta con el aval unánime de la Junta Comunal.

Un reclamo histórico

En una ciudad en la que los espacios verdes no abundan, y frente a una pandemia que puso sobre la mesa la necesidad de espacios públicos de esparcimiento, los vecinos y vecinas de Santa Rita quieren dejar de ser los únicos de la Ciudad en no tener una plaza. "Este es un reclamo histórico del barrio, lo que buscamos ahora es empezar a hacer acciones más sostenidas entre todos, que visibilicen nuestro reclamo", señaló Bruschi sobre la "bicicleteada vecinal" convocada para este sábado a las 16 horas.

En los últimos meses, los vecinos y vecinas se propusieron realizar un relevamiento para encontrar predios que puedan ser utilizados para hacer un espacio verde en los 2,2 kilómetros cuadrados que componen el barrio. Encontraron cinco: uno, por el que ya se presentó un proyecto en la Legislatura, de unos 1600 metros cuadrados, ubicado en Álvarez Jonte 3224. El resto de los terrenos se encuentran en las calles Nazca, Concordia, San Blas y en los terrenos del ex Hospital Israelita.

"Son predios de mediano a chicos. Incluso el de Álvarez Jonte no llega a ser algo muy grande, por eso nos parece que, ante la imposibilidad de hacer un parque grande, estaría bien hacer varias pequeñas plazas", señaló a este diario Mariana Lifschitz, directora del periódico Vinculos Vecinales -- de Comuna 10 y 11 --, que también participó en la organización de la bicicleteada en la que los vecinos y vecinas se juntarán en Álvarez Jonte y Cuenca para recorrer los cinco predios en cuestión. Desde la organización advierten que, en caso de lluvia, la actividad se pasará al siguiente sábado.

Proyecto con consenso

Lifschitz señaló que el reclamo por un espacio verde tiene consenso en el barrio y que es acompañado por diversas instituciones, como el club barrial Imperio Juniors, la Iglesia del barrio y los centros de estudiantes de las escuelas. Tal es el consenso en torno al pedido que, el 17 de noviembre del año pasado, cuando se presentó en la Legislatura el proyecto para expropiar el terreno abandonado de Álvarez Jonte, los siete integrantes de la Junta comunal votaron por unanimidad apoyar la iniciativa. El proyecto fue ingresado con número de expediente 2753 y todavía no tuvo ningún movimiento, por lo que los vecinos y vecinas reclaman que sea tratado en comisiones.

Según contaron a este diario, el predio de Álvarez Jonte se encuentra abandonado. "Vivo hace 38 años acá. En ese terreno hubo canchas de paddle, luego un estacionamiento y un lavadero de autos, pero desde hace 20 años está sin uso. Se iban a construir unas torres y los vecinos pudieron frenarlo", contó Bruschi. En cuanto a los otros cuatro terrenos, Lifschitz indicó que el primer objetivo "es poder conocer el dominio, ver cuál es su situación de propiedad para ver en qué términos se puede adquirir".

"La pandemia puso de relevancia que la plaza es necesaria para la salud, para el esparcimiento, pero también un lugar de encuentro social con distanciamiento", advirtió Bruschi. Para acceder a un espacio verde, los vecinos y vecinas de Santa Rita tienen que caminar, como mínimo, un kilómetro desde el centro del barrio. Lo más cercano es la Plaza Aristóbulo del Valle, de Villa del Parque. Bruschi agregó que "sobre Jonte se hizo una pequeña plazoleta pero no es un espacio verde, es cemento más algunos juegos de plástico. Nosotros necesitamos verde, tenemos un coeficiente de arbolado de 0,18 por ciento".

Reclamo en Colegiales

Este martes, vecinos del barrio de Colegiales que se oponen a la construcción de edificios repudiaron una denuncia penal presentada por una empresa inmobiliaria contra una vecina. La empresa la denunció por pegar afiches y colgar pasacalles para frenar el avance de los edificios. A través de un comunicado, detallaron que la denuncia penal fue por pegar "carteles en hojas A4 hechos con computadoras domésticas diciendo No a las Torres en Colegiales y No a los edificios de Altura más que la media, y colgamos tres pasacalles para visibilizar lo que está pasando”.

"La empresa constructora utiliza el aparato judicial para acallar nuestras voces”, afirmaron desde la organización barrial “Colegiales en Acción”. “Dicha denuncia no tiene otro fin más que amedrentar, buscando callar al colectivo, con el fin de impedir que hagamos visible la situación”, indicaron. La obra en cuestión se ubica en la calle Gregoria Pérez 3400 y la empresa prevé levantar allí edificios de 24 metros. "El barrio no está preparado para aumentar la densidad poblacional de esta manera y los vecinos no queremos que nuestro cielo se llene de edificios en un vecindario de casas bajas, de pocos espacios verdes y sin pulmones de manzana”, concluyeron.