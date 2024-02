Frontal, sin decir agua va y ni dudar en su sentencia sobre el proceder de otro poder republicano que no es el suyo, el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, causó sensación ayer en la red social X (ex Twitter) al postear en mayúsculas "con nombre y apellido, jueces que liberaron delincuentes". Y arremetió contra un par de magistrados en polémica por sus fallos a los que relacionó directo con el transcurrir del delito y la violencia en esa ciudad del sur santafesino.

El sablazo que el joven jefe municipal le prodigó a esos jueces mereció el apoyo y la felicitación de su mentor político, el gobernador Maximiliano Pullaro. Y otros varios referentes de la vida pública de la Perla del Sur. En pocas horas, la publicación del intendente se arrimaba ayer a las 50.000 reproducciones.

Chiarella, de 35 años y alineado en el sector político de la UCR que comanda el jefe de la Casa Gris, publicó en su cuenta de X su disenso para con veredictos judiciales.

"Estimados vecinos –apeló–. Queremos informarles decisiones que han tomado algunos jueces y (con las) que NO ESTAMOS DE ACUERDO", dijo y empezó.

"El juez Benjamín Révori otorgó la libertad al conocido delincuente Francisco Oviedo, alias Teletubbie que hoy vive y vende droga desde su domicilio en calle Pasaje Torres 670", lanzó el intendente venadense.

"En el caso de la mega-estafa inmobiliaria –continuó Chiarella–, el Juez Tomás Orso otorga la prisión domiciliaria a Raul Jaime, socio de Antonio Di Benedetto. Esperamos que este antecedente jurídico, el cual no compartimos, no genere un beneficio para Di Benedetto y que continúe preso en la cárcel", agregó.

Y concluyó con su tercera crítica de la serie: "La Justicia Federal de Rosario otorgó la libertad a Maximiliano Ríos, alias 'Wacho Maxi', delincuente que vende droga y lidera una de las bandas que comete delitos", dijo en alusión a otro personaje con prontuario abierto en la cabecera del departamento General López.

Chiarella asumió que "estas decisiones ponen en riesgo la tranquilidad de la sociedad y generan impunidad. Estos delincuentes van a seguir vendiendo droga, van a seguir amenazando y van a seguir estafando gente", anticipó. Allí es donde se bifurcan las razones de la praxis cotidiana, en el territorio y en los medios, y las del derecho penal y las garantías constitucionales.

No obstante, el gobernador Pullaro fue el primero en salir en apoyo de su delfín. "Mi respaldo al intendente @leonelchiarella. Venado Tuerto y toda la provincia le están poniendo el cuerpo a la lucha contra el delito y las organizaciones criminales", posteó.

Chiarella defendió su derecho a cuestionar los veredictos judiciales. "Todos somos funcionarios públicos; a algunos nos elige la gente, y a otros no, pero todos debemos rendir cuentas. Las decisiones son públicas y sometidas a la valoración de la sociedad", marcó consultado por Rosario/12.

"Yo no estoy de acuerdo y lo planteo y lo fundamento. La liberación de estos delincuentes genera problemas de inseguridad, problemas sociales e impunidad. No creo que esté interfiriendo en otro poder. Es mi opinión sobre una resolución pública, y como intendente tengo derecho a opinar sobre lo que impacta directo en mi ciudad", enfatizó. La alusión a Oviedo refiere a un convicto que controla a sangre y fuego el narcomenudeo en una parte de Venado. "No es lo mismo que esté preso o que esté libre para los vecinos del pasaje donde vive, donde los amenaza, donde vende drogas", dijo Chiarella.

Lo mismo para Ríos (Wacho Maxi), un transero venadense con vínculos narco en Rosario, actualmente detenido en la UP 11, de Piñero.

La estafa inmobiliaria que citó Chiarella es el caso por el que fue condenado el abogado Antonio Di Benedetto a 12 años de prisión como líder de una asociación ilícita compuesta por gestores, escribanos y otros delincuentes "de guante blanco" que causaron un perjuicio a 40 familias por unos 20 millones de dólares. El fallo judicial cuestionado otorgó prisión domiciliaria al gestor rosarino Raúl Jaime con una caución de 150.000 dólares. Chiarella sospecha que detrás de esa concesión vendrá el pedido de De Benedetto para acceder a lo mismo. Según el intendente de Venado, Di Benedetto "es el abogado que le vendió el plan a (Esteban) Alvarado para intentar escaparse de la cárcel de Ezeiza hace un año atrás". "La domiciliaria a Jaime es la antesala jurídica para seguir con Di Benedetto", se alarmó el intendente.

"Hubo tres jueces que me llamaron en privado para decirme que tengo razón. La Justicia no es más la de hace 15 años, que hablaba a través de las sentencias. Hoy la sociedad requiere que los jueces estén involucrados en saber lo que significa liberar a un delincuente. Estos no terminaron de dimensionar, o no quieren, el impacto social que genera su decisión", ratificó Chiarella.