"Nachito no sabe leer un contrato". Ese fue el brief que impartió la nutrida área de comunicación digital del Poder Ejecutivo Nacional para escalar el conflicto con Ignacio Torres, gobernador de Chubut que anticipó el cierre del grifo de combustible en caso de que la Rosada no recomponga los fondos de la coparticipación que le quitó el Palacio de Hacienda ante una deuda provincial. Con esa campaña, el gobierno de La Libertad Avanza redobló la apuesta contra los gobernadores y sigue tensando las relaciones no solo con el peronismo sino también con la oposición light.

Vilma Facunda Bedia no quiso ser menos y decidió respaldar la iniciativa gubernamental. La diputada jujeña, quien obtuvo una banca por el partido ultraderechista y cuyas terminales se observan en referentes evangelistas, reposteó la frase de cabecera que usó Milei para criticar al gobernador chubutense, aquella que remite a una dificultad lectocomprensora para interpetrar un texto. En el posteo en cuestión, Bedia incluyó el siguiente comentario:

Hagarrá la pala y aprende a leer!!. Es fácil

A los pocos minutos, la senadora borró la historia.