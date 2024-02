El psicoanalista Oscar Mangione analizó por AM750 el discurso del Presidente Javier Milei y aseguró que el “estupor” que causa tiene que ver con que es, en su estructura, “alarmantemente paranoide”.



“Yo me permito decir esto sobre su discurso, no sobre él, porque tiene todos los rasgos de serlo. El paranoico no acepta matices en sus diferencias. Se maneja únicamente con certezas”, comenzó argumentando.

En este sentido, explicó que estas lógicas no aceptan grises, sino que “todo lo que se diferencie de su discurso, es un enemigo a destruir”. “Es la lógica de 'él o yo'”, afirmó bajando a tierra este concepto.



“Cuando escuchamos que él dice que odia al Estado, y está a cargo del Estado, lo que hace no debería sorprendernos. Porque él trata de destruir al Estado y a las instituciones”, añadió personificando el máximo enemigo del presidente.

Para Mangione, a esto se le debe agregar que Milei “está rodeado de gente que tiene condutas perversas, que tiene una lejanía con la norma, con la legalidad, y que ideológicamente rechaza la solidaridad y la justicia social”.

“Tenemos que pensar que este sujeto no nos interpela políticamente, sino éticamente. Esta es una posición distinta a lo que todos podemos pensar de la política como bien social”, finalizó.