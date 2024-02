La Madre de Plaza de Mayo Carmen Arias le respondió al vocero presidencial, Manuel Adorni, quien celebró que el programa que la asociación civil tenía en la TV Pública "haya desaparecido" tras 16 años al aire.

"No se qué quieren coseguir, ¿que dejemos de salir a la calle? No lo van a conseguir y no se cómo no lo tienen claro", declaró Arias en diálogo con AM750



El pasado 23 de febrero la Asociación de Madres de Plaza de Mayo anunció que, por decisión del canal de televisión estatal, el ciclo "Madres de la Plaza", que se emitió durante 16 años, fue excluido de la programación.

"Siento asco al escucharlo, no se puede ser tan mala persona", sostuvo Arias en Escuchá Página 12, y reveló que no emitieron la última entrega que estaba pautada para el 26 de febrero.



Por otra parte, la integrante de Madres de Plaza de Mayo se refirió a la movilización del 24 de marzo próximo en el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia y explicó que, como es cosumbre, comenzarán la jornada con un acto en la puerta de la Casa de las Madres y después irán a la Plaza de Mayo en camión. "Ya tenemos la consigna: 'la patria no se vende, la vida no se entrega, el pueblo se subleva'", concluyó.