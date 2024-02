Tras una intensa investigación interna, Christian Horner fue absuelto de las acusaciones de comportamiento inapropiado y seguirá desempeñando su función como director de Red Bull Racing. La noticia llega luego de semanas de especulaciones y tensiones en el equipo, con el foco puesto en el futuro del CEO británico.



El veredicto, fruto de una investigación rigurosa, desestimó las acusaciones en su contra, considerándolo "no culpable" de las mismas. Esto significa que Horner podrá continuar liderando Red Bull Racing, con el respaldo de la marca austriaca tras el proceso interno.



La investigación, conducida por un abogado especialista, incluyó una entrevista con Horner el pasado 9 de febrero, donde el directivo negó enérgicamente todas las acusaciones en su contra. Ahora, la compañía Red Bull confirmó la desestimación de la queja en un comunicado oficial.



Horner junto a su esposa, la exSpice Girl, Geri Halliwell. (Foto: AFP)

A pesar de la absolución, el caso generó diversas opiniones en el mundo de la Fórmula 1. Si bien Horner fue declarado inocente, algunos consideraron que el episodio afectó la imagen del equipo. Sin embargo, con la resolución del caso, la atención vuelve al ámbito deportivo, permitiendo que pilotos y personal se enfoquen en el inicio del campeonato con cierta tranquilidad.



La decisión de absolver a Horner representa un punto de inflexión en esta controversia que mantuvo en vilo al equipo y al mundo de la Fórmula 1 en las últimas semanas. Ahora, con el caso cerrado, Red Bull Racing puede mirar hacia adelante y concentrarse en sus objetivos deportivos, dejando atrás las especulaciones y distracciones.



Cuál fue la acusación contra Horner

El 5 de febrero el diario neerlandés De Telegraaf aseguró que, a raíz de una denuncia de una trabajadora de la propia escudería, Christian Horner comenzó a ser investigado por "comportamiento inapropiado".

El británico negó las acusaciones: "He estado aquí desde el principio. He construido el equipo. Siento una enorme lealtad hacia la gente que trabaja aquí, así que no podría imaginarme en otro sitio. Por supuesto hay una investigación con la que estoy cumpliendo y cooperando plenamente. Pero todo eso permanece en segundo plano mientras nos preparamos para la temporada que tenemos por delante", dijo Horner en conferencia de prensa, a los días de conocerse la noticia.

Un poco más de tres semanas después, a días del primer Gran Premio que se correrá en Bahréin el domingo 3 de marzo, Red Bull comunicó que "la queja ha sido desestimada" y absolvió a Horner, por lo que seguirá en su cargo durante la temporada 2024.

La historia de Horner en Red Bull

Bajo su liderazgo, el equipo logró siete títulos de pilotos, destacándose especialmente por el ascenso y el desempeño sobresaliente de Max Verstappen. (Foto: AFP)

Christian Horner es figura clave para Red Bull desde su entrada en la Fórmula 1 en el año 2005. Bajo su liderazgo, el equipo logró siete títulos de pilotos, destacándose especialmente por el ascenso y el desempeño sobresaliente de Max Verstappen en la primera categoría del automovilismo. El papel de Horner como director del equipo fue fundamental para el éxito obtenido en los últimos años. El empresario está casado con Geri Halliwell, la exSpice Girl, desde 2015.



Este asunto llegó en un momento delicado para Red Bull, ya que cualquier distracción fuera de las pistas podría impactar en su preparación para la próxima temporada de Fórmula 1 que arrancará con en el Circuito Internacional de Bareín el próximo 2 de marzo.



