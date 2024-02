El periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, reflexionó en su editorial de la AM750 acerca del momento soico-económico que está viviendo el país a raíz de las medidas del gobierno de Javier Milei y sostuvo: "Tenemos la sensación de que van muchas pálidas".

El editorial de Víctor Hugo Morales

Qué difícil se hace todo. Porque en realidad tenemos la sensación de que van muchas pálidas, y tratamos de hacer promedio con la música, con el humor y, sin embargo, no hay con qué darle a la pálida que en este momento nos está dominando, porque es muy ofensiva, muy humillante.

Tuny Kollmann twittea: “Además del parate de Acindar por caída en las ventas del 40%, el lunes termina la conciliación obligatoria en la UOM. Hay rumores fuertes de conflicto y medidas de fuerza”. Bueno, esto por el lado del trabajo.

Por otro lado, de la calidad de vida de la gente. Martín Ripari, relator, amigo, integrante de Relatorxs, me cuenta: “Ayer a las 11 de la mañana nos tocó a mi hija y a mí pasar por un piquete policial en Once. Los molinetes de la zona frontal de salida estaban bloqueados por la policía y solo se podía salir por uno de los laterales. Las colas para pasar por los molinetes eran infinitas. Delante de los molinetes había no menos de 20 policías de la Federal vigilando que nadie saltara los molinetes junto a personal de Trenes Argentinos”.

Bueno, no hubo incidentes, por suerte, pero se van a producir porque, parece que el viernes hay una manifestación de saltar el molinete a propósito de la queja natural, comprensible, como pocas. Por suerte estamos hablando a gente que lo padece, porque a veces parece que aquello que no nos toca de cerca, no nos llega, no nos interesa. Cuando se ocupan de nosotros, ya es tarde.

Pero esto de los molinetes lo sabe cualquiera. Todos o tienen que pasar, o conocen a alguien, o su hijo, su hija.

Jorge Rachid dice algo que todavía es más grave: “Están muriendo compatriotas por Milei. Los que no reciben medicamentos. Los enfermos terminales sin paliativos. Los pacientes de enfermedades raras agonizan. Mayores con enfermedades crónicas angustiados”.

¿Usted sabe lo que es una persona que tiene una enfermedad crónica y que no puede pagar el remedio? ¿Sabe que la estadística marca que el 75% de los remedios que no se compran son de personas que tienen enfermedades crónicas? ¿A dónde quieren llevar a la gente? Echan a 160 personas de las oficinas de Discapacidad dónde se da atención a las personas que tienen una discapacidad, muy campante, después del gravísimo insulto de Milei. Esto no podemos dejar de reflejarlo.



Después viene un momento de música y le vamos a pedir a Stoppelman que haga el humor para ver si podemos sonreír, Pero esta es la realidad que nos toca vivir con Milei. No, Milei es apenas el hombre destinado a representarlos, es el gerente de la Casa Rosada a nombre de todos los perversos poderes, esos que se presentaron ayer en la Corte Suprema para que no caiga la reforma laboral. Imagínese con lo que gana la gente. Con el problema de tener 30 trabajos y que no alcance.

Lo que se está viviendo en este momento, ellos, el poder real, ese que representa Milei, van a la Corte Suprema para que la reforma laboral que intenta Milei en el DNU prospere.

Son muy perversos. No se le puede pegar tanto al hombre. No es bueno que lo hagan.