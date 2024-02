El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) falló en favor del defensor uruguayo Gastón Silva e Independiente deberá pagar 2.276.000 dólares como consecuencia de una deuda por salarios impagos en 2020. El club apeló la sentencia el pasado 18 de diciembre pero este jueves recibió el fallo definitivo por la demanda del futbolista. Por lo que de no reunir el dinero y saldar la deuda en un lapso no mayor a los 45 días, Independiente volverá a quedar inhibido y no podrá incorporar jugadores en el mercado de pases de invierno.

Silva reclamó en un principio una deuda de 1.650.000 dólares a los que se le sumaron, 296.000 de intereses que corrían desde 2022, y 330.000 de multa por no haber cumplido con el pago inicial. El zaguero uruguayo llegó al club en 2017 desde Torino de Italia y dejó el club tres temporadas después con 74 partidos jugados, dos goles y tres asistencias. En su estadía en Avellaneda, se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2017 en el Maracaná y la Copa Suruga Bank 2018 en Japón bajo la dirección técnica de Ariel Holan y actualmente se desempeña en el Puebla de México.

Este duro revés económico se suma al conflicto que tiene el club con otro jugador uruguayo, Martín Cauteruccio, a quien demandó por cinco millones de dólares exigiendo el pago de la cláusula de rescisión que debería haber ejecutado el futbolista. Cauteruccio, actualmente goleador del Sporting Cristal de Perú, presentó una contrademanda reclamando 200 mil dólares que debía cobrar por el año de contrato que le quedaba.



Por otra parte el volante Lucas González y el defensor Juan Fedorco quedaron disponibles con vistas al partido del próximo sábado a las 19.15 en Avellaneda con Argentinos Juniors, por la 8va. fecha de la zona A de la Copa de la Liga. "Saltita" González, ausente en la derrota con Racing por una lesión en el sóleo izquierdo y Fedorco, que terminó el clásico con una molestia muscular, se entrenaron con normalidad y llegarán en buenas condiciones al partido del fin de semana.



A su vez, el defensor Ayrton Costa, recuperado de un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda, apunta a recuperar un lugar entre los titulares, luego de haber sido suplente frente a Racing. Costa iría en lugar de Damián Pérez.



En otro orden, el club Atlético Goianiense, recientemente ascendido a la serie A de Brasil, realizó una oferta por Matías Giménez, quien quedó relegado en los planes del técnico Carlos Tevez. El club brasileño pretende un préstamo por un año con cargo de 250 mil dólares que incluye una opción de compra tasada en 2.5 millones de dólares por el 60% del pase. El resto de la ficha de Giménez corresponde a San Martín de San Juan. Pero la oferta no termina de cerrarle a la dirigencia teniendo en cuenta que Independiente desembolsó 800 mil dólares por el 60% del pase, ya que el otro 40% todavía le pertenece a los sanjuaninos.