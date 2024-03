El gobernador cordobés Martín Llaryora cuestionó el plan económico del Gobierno de Javier Milei, dijo que "el plan fiscal no es sostenible en el tiempo" y confirmó que asistirá a la apertura de sesiones ordinarias de este viernes por la noche.



"Por supuesto que voy a ir, es el respeto institucional que hay que tener. Los países se construyen defendiendo a las instituciones, costó muchísimo recuperar la democracia así que voy a estar en la Asamblea Legislativa", declaró el jefe provincial en AM750.



En esa línea, habló de la tensión entre los gobernadores y el Presidente y planteó que "hay que volver al esquema de diálogo rápido" para "atemperar el plan fiscal", bajar la inflación y "salvar el tejido socioproductivo".



"Hay que dar vuelta la hoja de los agravios y la pelea porque eso te puede servir en campaña, pero no te va a servir para gobernar", sostuvo Llaryora en diálogo con Escuchá Página|12.

Sobre este punto, el dirigente del PJ cordobés recordó que la discusión con Milei comenzó cuando el jefe de Estado instauró nuevos impuestos a los derechos de exportación dirigidos a la producción de productos primarios con valor agregado.



"Nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo con que, en un plan de esta dimensión, le pusieran más impuestos de derecho de exportación a la industria metal mecánica, a la industria automotríz, a la industria de maquinaria agrícola y a las economías regionales. ¿Por qué? Porque para nosotros el plan fiscal tiene que tener un plan productivo", argumentó Llaryora.



También advirtió al Gobierno nacional por el cierre de industrias, como en el caso de la fábrica de aluminio primario Aluar, algo que para el Gobernador es un indicador de que la industria metal mecánica ya entró en procesos de suspensión y cierre.



"La Argentina sale claramente haciendo reformas estructurales con consenso, pero sale a la par con un programa de incentivo a la producción para generar o sostener trabajo, si no va a bajar la inflación pero a la par va a subir el desempleo", objetó el abogado de 51 años.



Por último, señaló: "Tenemos que tener en cuenta la variable económica, pero también tenemos que tener en cuenta, para no cometer los viejos errores, la variable del empleo, la producción y el trabajo. Y se necesitan un montón de reformas con consenso, porque si no viene un Presidente y dice una cosa y después otro dice otra. No puede un presidente gobernar por DNU porque después las reformas no se consolidan en el tiempo".