DOMINGO 3

TEATRO

El emperador Segunda temporada para la obra de Clara Charrúa con Andrés Terigi. “¿Qué quiere decir ‘pensar en alguien’? Quiere decir: olvidarlo”, dice Roland Barthes en Fragmentos de un discurso amoroso. Toda ausencia narra una presencia. Todo episodio amoroso comienza y termina desde el desajuste temporal entre el sujeto y el objeto de deseo. Entre los tangos, cervezas, fiestas, hilos de twitter y tiradas de tarot que atraviesan las conversaciones con sus amigos, Tomás –el protagonista– cavila durante tres días y tres noches qué hacer ante la incorrespondencia de afecto, ante la intermitencia de interés de la persona que le gusta.

A las 19, en el Teatro Ñaca, Julián Álvarez 924. Entrada: $5000.

La tempestad de Lear Luego de que el rey anciano decide abdicar y delegar tanto su poder como sus bienes a dos de sus hijas, es traicionado por ambas. Despojado de todo, entonces, se lanza hacia un camino errante con su compañero bufón y un extraño vagabundo. Ese viaje resulta ser iniciático para él, y la crueldad de la realidad lo enfrenta con sus oscuridades más inhóspitas. El dramaturgo y director Christian Forteza regresa a los escenarios porteños con una nueva versión de uno de los clásicos más emblemáticos de Shakespeare. Con Christian Forteza y Daniela Rizzo.

A las 20, en el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Entrada: $8000.

Familia de artistas Una actriz y un actor comparten el escenario y la vida. Ensayan una obra de teatro y crían a sus hijos. Las ficciones se funden y sus límites se desdibujan. No pueden separar el teatro de la realidad, las preguntas que les genera la vida familiar se instalan en el escenario y la escena se derrama en los días junto a sus hijos. De Ana Lidejover, con Lisandro Penelas y Ana Scannapieco.

A las 19.30, en El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Entrada: $7000.

La Madonnita Esta historia se ubica a principios del siglo XX en un altillo de Parque Lezama. Un hombre saca fotos a su mujer y luego las comercializa entre la clase trabajadora inmigrante. En un contexto político-económico de crisis, la pieza refleja el padecimiento de las mujeres a lo largo de la historia y su posición como objeto de intereses económicos y sexuales. La Madonnita condensa distintos tipos de violencias ejercidas sobre las mujeres y proponiendo, a su vez, una reflexión sobre la construcción de las masculinidades. Protagonizada por Natalia Pascale, Darío Serantes y Fito Pérez. Dirige Malena Miramontes Boim.

A las 19.30, en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entrada: $2000.

CINE

Blondi Con una carrera de actriz a cuestas tan extensa como diversificada, Dolores Fonzi afronta su primera película cámara en mano y delante de la cámara. Es protagonista y directora de Blondi, un relato que con algo de road movie y comedia inteligente, se impone sobre todo por su apelación a los afectos y la empatía hacia sus personajes: una madre sola y su hijo adolescente. Acompañada por Tito Rovito, Carla Peterson, Rita Cortese y Leonardo Sbaraglia. Una película que es, al mismo tiempo, personal y absolutamente universal.

A las 20, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

LUNES 4

MÚSICA

King Krule El artista londinense, alter ego de Archy Marshall, concreta su primera gira latinoamericana tras la publicación de su cuarto disco, Space Heavy, publicado en 2023. Se trata de un álbum que Marshall escribió durante períodos que pasó en Londres y Liverpool, entre 2020 y 2022. Se inspiró en gran medida en la noción de “el espacio entre las cosas” mientras conceptualizaba una nueva remesa de canciones que grabó con el productor Dilip Harris, el saxofonista argentino Ignacio Salvadores, el baterista George Bass, el bajista James Wilson y el guitarrista Jack Towell. Una fecha única que ningún melómano se puede perder.

A las 19, en el C Complejo Art Media, Av. Corrientes 6271. Entrada: $50000.

CINE

Deportes en foco Lumiton invita a explorar el apasionante mundo del deporte, conociendo historias impactantes, héroes anónimos y momentos históricos. Entre los títulos puede verse Crol, de Verónica Schneck, una película sobre la memoria, el paso del tiempo, lo que fue y ya no volverá. Crol es un disco rayado, un documental, y a la vez un recital teatral cruzados en un cd (la música de la obra teatral es la de la película). Estos dispositivos que se encastran y se alimentan pero que existen autónomos, lado A y lado B, homenajean a los nadadores argentinos que se lanzaron al río a pura brazada durante noche y día uniendo puntos de nuestro territorio de costa a costa, como si fueran bestias salvajes de un rock extraño, bichos amateurs, que no le importan a nadie.

Disponible a través de Lumiton.ar. Gratis.

ARTE

Una sustancia inquieta La obra de Eugenia Calvo tiene el poder de transformar lugares cotidianos en escenarios de un drama fantástico. Ante la invitación a intervenir espacios comunes del Museo Moderno, Calvo aplicó esta capacidad animista a un elemento particular de la arquitectura del museo: el pasamanos de las escaleras, que se transforma en un ser vivo que recorre los diversos pisos del museo llevando sorpresa a los visitantes. El tubo de metal de la baranda excede su función de guía del movimiento, abandona su recinto en el pasillo interno y se vuelve una herramienta para el juego. Curadores: Patricio Orellana y Agustina Vizcarra.

En el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: desde $500.

Obsceno Puede verse la exhibición de Pablo Siquier, curada por Rodrigo Alonso. Anticipa Alonso: “Las pinturas son frontales, directas, exhibicionistas. Interpelan al espectador por su complejidad y excelente factura, pero sobre todo, por el misterio insondable de las formas que las habitan. Potentes y silenciosas, estas formas ocupan un primer plano absoluto, suspendidas por lo general sobre un espacio limpio, ascético”. Los sábados, domingos y feriados el horario es hasta las 20:00. Martes cerrado.

De 11 a 19, en el Museo de Arte Contemporáneo, Av. San Juan 328. Entrada: desde $800.

ETCÉTERA

Era cretácica Un espacio transformado en una réplica del universo jurásico. Una exposición itinerante que ha cautivado a audiencias en Asia, Europa y América. Con más de 30 animatronics, túneles fluorescentes y experiencias inmersivas, este evento educativo y emocionante permite a visitantes de todas las edades explorar un mundo gobernado por dinosaurios.

De 12 a 21, en La Rural, Av. Sarmiento 2704. Entrada: $9000.

MARTES 5

TEATRO

La vergüenza de haber sido Alberto Ajaka interpreta al sobreviviente de una serie de hechos asombrosos. Acontecimientos de extraña naturaleza, plagados de incidentes tan insólitos como agorero es el presagio que anticipan, que ponen en riesgo la preciada estabilidad que supimos conseguir. Cinco aventuras, una por año, entre La Matanza y Puerto Madero, bajo la sombra del Padre, el amor de Marcela, las garras del Diablo, mientras esquiva las balas, baila salsa, construye galpones, estrella un auto, y trabaja, trabaja, trabaja. Empecinado devoto de la industria y el progreso, se niega a otro destino que no sea el del éxito.

A las 20.30, en El Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $6000.

Tarascones Últimas dos funciones para la obra de Ciro Zorzoli. Zulma, Martita y Estela se juntan en casa de Raquel a tomar el té, charlar y jugar a las cartas. Pero un suceso inesperado transformará la reunión en una hoguera donde se ejecutará a la culpable. Tarascones es una comedia negra, donde esas señoras paquetas hablan en verso, elevando una tarde de té canasta a la categoría de la épica y el disparate. Con interpretaciones de Paola Barrientos, Alejandra Flechner, Eugenia Guerty y Susana Pampín. Sobre esta obra, su autor Gonzalo De María expresó: “Que los animales son más queribles que los humanos es algo en lo que muchos estamos de acuerdo”.

A las 20.30, en el Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343. Entrada: $13000.

El sonido Berta, una joven trastornada, está segura de oír la voz de su madre muerta en el sótano de su casa. Sus hermanos mayores no terminan de aceptar su estado mental. Su ex niñera, una diputada de extrema derecha, una vieja leyenda del rock nacional y su coequiper completan el entorno familiar. Olaf, un sueco sin escrúpulos, llega a la Argentina con un curioso aparato con el que dice poder recuperar los sonidos producidos a lo largo de la historia de la humanidad. Los intereses creados, las pasiones cruzadas y las ideologías trastocadas harán que todos los personajes se vean envueltos en las redes del ambicioso sueco. Dramaturgia y dirección: Javier Daulte. Elenco: Ramiro Delgado, Luciana Grasso, Silvina Katz y Paula Manzone.

A las 20, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $7000.

ARTE

Tango que fuiste y serás Esta exposición intenta dar cuenta de la inmensa variedad de modos en que la cultura argentina ha tratado de reformular preguntas en torno al tango y su vínculo con la argentinidad a partir de un conjunto de materiales –libros, revistas, discos, fotografías, partituras– que en gran medida forman parte del acervo de la institución. Sábado y domingo el horario es de de 12 a 19.

De 9 a 21, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

FOTOGRAFÍA

Kuckucks y las sin rumbo Se inaugura la exposición que plantea un diálogo artístico argentino-alemán. La muestra está conformada por obras de seis representantes del arte contemporáneo, con la curaduría de Carolina Alvariño. Exponen Sigi am Thor, Andrea Moccio, Maria Causa, Celina Jure, Isabel Friedrich y Eva Schwab.

Martes, miércoles y viernes de 12 a 18, en la Fundación Naum Knop, Catamarca 1747. Gratis.

MIÉRCOLES 6

MÚSICA

Six Sex El proyecto de Francisca Cuello se presenta en vivo para mostrar las canciones de sus últimos EPs, Área 69 y 6X. Six Sex hace un juego simbiótico de identidades en el que se vuelve indiscernible el carácter inocente con su lado más oscuro. Su aparición en la escena la llevó a participar al poco tiempo en festivales como La Nueva Generación y GRL PWR. Su propuesta es un menjunje en donde combina elementos de reggaetón, dance hall y música electrónica para dar pie a una mezcla entre la sensualidad de los ritmos latinos con beats extasiados. Un hada reggaetonera que cautivó a fans del perreo, cumbieres, ravers y mostras por igual.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $6000.

Kubero Díaz Trio El mítico guitarrista del rock argentino arranca el año con toda su música y su estilo personal. Con sus comienzos con La Cofradía de la Flor Solar pasando por La Pesada de Billy Bond y tocando a lo largo de su trayectoria con infinidad de músicos, Kubero se presenta acompañado por Juan Rodríguez en batería y Daniel Saralegui en bajo.

A las 22.45, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $6000.

ETCÉTERA

Territorios corporales Un recorrido participativo que invita a indagar cuestiones de género que habitan en una selección de obras de arte latinoamericano. Explorando el contexto de producción artística en vínculo con los movimientos feministas, la representación del cuerpo como territorio, la división sexual del trabajo, los roles de género reproducidos y las geografías domésticas, se abrirán interrogantes que nos ayuden a repensar sobre nuestros modos de mirar las obras. Educadoras: Laura Scotti y Fiorella Talamo. Actividad incluida con el ticket de ingreso al museo. No requiere inscripción previa.

A las 16, en el Museo de Arte Latinomericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $4000.

CINE

Desbordes de archivo Dentro del marco de la muestra Cartografias Jelín, se realiza este ciclo que propone pensar las formas y usos de los archivos en las producciones audiovisuales. Archivos personales, familiares e institucionales se entrecruzan y permiten asomarse de forma fragmentaria a nuestro pasado. Hoy se exhibe El cuerpo de la mujer sin sombra (2021), de Tamara García Iglesias, un mediometraje sobre el archivo de la fotógrafa Alicia D’Amico. Luego es el turno de Esquirlas (2021), de Natalia Garayalde, en la que los videos caseros de su infancia funcionan como un registro del estallido de la Fábrica Militar de Río Tercero, en 1995, cuando la directora tenía 12 años de edad.

A las 18 y a las 19, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

ARTE

Paisajes políticos Puede recorrerse una exhibición de Carlos Trilnick. Con curaduría de Marcela Römer, un conjunto de fotografías y videoinstalaciones realizadas entre 1989 y 2019 introducen al universo de este artista, curador, divulgador y docente considerado pionero del videoarte en la Argentina y Latinoamérica. Trilnick falleció a temprana edad en 2020, dejando un extenso corpus de proyectos que marcan un punto de inflexión en la historia local del arte multimedia y dan testimonio de su compromiso con la historia, la educación, los derechos humanos y la memoria.

De miércoles a domingo de 12 a 19, en Fundación PROA, Av. Pedro de Mendoza 1929. Entrada; desde $600.

JUEVES 7

ARTE

Mariano Lucano Se inaugura Situaciones de fama, una muestra compuesta por dos series de acuarelas y dibujos que abordan situaciones en que se mezclan famosos, fans y paparazzis. Es una parodia sobre el contenido de una revista y la tarea de los reporteros gráficos. El lado A de la exhibición la conforman siete obras que retratan aglomeraciones de fanáticos y trabajadores de prensa componiendo una coreografía. La otra serie conforma un políptico con planos cerrados de reacciones de gente que no quiere ser retratada. Este conjunto se llama No pictures y son la representación del lado B. Hasta el 30 de marzo.

A las 19, en Espacio Cultural La Fragua, Rivadavia 4127. Gratis.



La noche y el día Este proyecto curatorial de Andrés Duprat y Diego Sileo presenta un conjunto de obras emblemáticas producidas en los últimos cincuenta años por artistas argentinos de la escena local e internacional. A través de esculturas, fotografías, instalaciones, vídeos y performances la selección examina las diferentes representaciones de una cultura a veces caracterizada, tanto en el pasado como en la actualidad, por distintas formas de violencia. Pueden verse obras de León Ferrari, Liliana Porter, Lucio Fontana, Alberto Greco, Liliana Maresca y Marta Minujín, entre otros.

De miércoles a domingo de 12 a 19, en Fundación Proa, Pedro de Mendoza 1929. Entrada: $600.

MÚSICA

Visiones pandémicas Juan Pablo Navarro Septeto presenta su nuevo disco, una serie de composiciones que surgieron durante el confinamiento y la incertidumbre de estos últimos tiempos. Visiones pandémicas es el tercer álbum de esta agrupación con fuertes raíces tangueras y notables influencias del jazz y la música contemporánea. Además de las obras de autoría, Navarro incluyó en este trabajo un tributo especial a Astor Piazzolla, en consonancia con el centenario de su natalicio, con innovadoras versiones de Retrato de Alfredo Gobbi y Soledad.

A las 20, en Pista Urbana, Chacabuco 874. A la gorra (con reserva previa).

Sergio Pángaro Su grupo histórico, Baccarat, es una idea artística que se compromete con un lenguaje de inspiración jazzera, algo de punk, mucho de pop dadá, ribetes de bolero y espíritu rock. Para este nuevo espectáculo trae una vieja novedad que también se traduce en techno: el de las marchas circenses que evoca a Sousa, aquel que procuraba mantener el contacto directo con su audiencia. El trapecio, ese dispositivo por el cual nuestra vida depende y se suspende un instante, entre la seguridad de las manos que nos sostuvieron y las que nos tomarán. Un cuadrilátero irregular que tiene paralelos sólo dos de sus lados.

A las 22.45, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $6000.

TEATRO

El hombre que se fue Esta es una obra fragmentada donde los personajes funcionan como boyas de dramaturgia que dibujan un mapa conceptual sobre la falta, la orfandad. Monólogos desesperados –atravesados por el humor y el pesimismo– y canciones con piano y voz sugieren un rompecabezas de la inadecuación propia de las pesadillas, una sensación de intemperie que delinea lo visual, el trabajo vocal y la instrumentación. Actúa y dirige: Manuel Attwell.

A las 21.30, en Planta Inclán, Inclán 2661. Entrada: $8000.

VIERNES 8

MÚSICA

Festival Alumbra 8M Se trata de la primera edición de un evento que propone un encuentro musical de nuevas canciones, atravesadas por una fusión de elementos del rock, el jazz y la música popular argentina. Las participantes de esta edición inaugural son todas artistas de gran trayectoria: María Pien, Melina Moguilevsky, Florencia Otero, Natasha Sterman, Delfina Cheb y María Ezquiaga (foto). Paula Shocron se presenta como invitada. El festival Alumbra 8M ofrece al público propuestas de la escena musical contemporánea, donde hay espacio para la improvisación, la exploración lírica y sonora.

A las 20.30, en Roseti, Gallo 760. Entrada: $4000.



Davus Uno de los pioneros de la nueva ola urbana en Uruguay se presenta en Buenos Aires. Su música cuenta con tintes de trap y subgéneros como el plug, el detroit o el punk. Entre sus lanzamientos se destacan discos como No Cap (2022), Enchufe (2023) y No Cap 2.5 (2024). Junto a su colectivo, Tiny Cock Boys formado con Knak, Lucas Mateo, Once y Tokio Kid, han conquistado la escena local siempre involucrados en distintos proyectos de música y moda.

A las 19, en The Roxy Live Bar, Niceto Vega 5542. Entrada: 9000.

Zitarrosa por mujeres Dentro del ciclo La canción es urgente, se presenta este espectáculo que celebra la obra de Alfredo Zitarrosa. Siete mujeres lo celebran y cantan su legado y su emoción vigente en los corazones. Con Lucrecia Merico, Chiqui Ledesma, Mónica Abraham y Verónica Parodi. Mariana Marielareña en percusión e ilustraciones de Florencia Bauzá. La dirección musical es de Emilia Parodi.

A las 21, en Teatro El Alambique, Griveo 2350. Entrada: $6000.



María Chicumba Se presenta en vivo el grupo conformado por mujeres del conurbano sur bonaerense y Capital Federal, el cual desde una impronta feminista reversiona clásicos del repertorio mariachi y del cancionero latinoamericano.

A las 21, en Casa Brandon, Luis María Drago 236. Entrada: $2500.

TEATRO

Tu escena no es la mía Dos historias distintas y un final que las une. Un músico que enviudó se relaciona con una vecina que curiosea por su ventana. Un director de teatro que espera a una actriz para conversar sobre su nuevo proyecto. Planes que proyectan un futuro próximo mientras la nostalgia del pasado asoma a cada instante. Pero la sonrisa siempre acompaña. Actúan: Mercedes Fraile, Daniel Goglino, Gabriela Izcovich, Mauricio Minetti. Dirige Gabriela Izcovich.

A las 20.30, en el Teatro Moscú, Velasco 535. Entrada: $7000.

CINE

Buenos Aires gótica Una programación con foco en la estética gótica desde diferentes aproximaciones artísticas: un seminario sobre literatura, conversaciones especiales, películas de género y acciones visuales. Hoy podrá verse La máscara de la muerte roja, de Roger Corman. Mientras una plaga diezma la población de una provincia italiana, el sádico príncipe Próspero se encierra con sus amigos en una de sus propiedades fortificadas para evitar el contagio. Para evadirse de la tragedia, decide organizar una fiesta de máscaras en la que somete a los invitados a todo tipo de juegos depravados, de los que sólo podrán salir indemnes dos inocentes.

A las 22, en el Centro Cultural San Martín, Av. Sarmiento 1551. Gratis.

SÁBADO 9

MÚSICA

Sara Hebe La carismática Sara Hebe continúa presentando las canciones de su álbum Sucia estrella. Ubicada dentro de las principales referentes del rap en Argentina, la artista inició su carrera de la mano del hip hop, la cumbia y el dancehall, pero nunca ha dejado de cruzar géneros como el baile funk, el reggaeton o el punk rock. A lo largo de los años, Sara ha colaborado con artistas como Chancha Vía Circuito, Kumbia Queers, MULA, Villa Diamante y Mi$$il, entre otrxs. También tiene como costumbre invitar a artistas emergentes a abrir sus fechas para impulsar la escena de la música independiente latina para el mundo.

A las 19, en el Teatro Flores, Av. Rivadavia 7806. Entrada: $10000.

Riel + Romphonics El dúo de post garage y dream rock creado en 2011, en Buenos Aires, por Mora Riel y Germán Loretti se sube al escenario junto a Romphonics, trío motorizado por el cantante y guitarrista Rommel Rey, el bajista Daniel Otero y el guitarrista Hum Pérez. En 2021 publicaron dos EPs, ¿Qué nos pasó? y El escape, ambos producidos por el grupo en Buenos Aires y Humberto en West Palm Beach.

A las 21.30, en Niceto Club, Humboldt 1358. Entrada: $4500.

TEATRO

El hombre de acero Renovada para una tercera temporada, regresa la obra dirigida por Juan Francisco Dasso. Una persona ha hecho todo lo posible para que su hijo lo mire. Su fracaso lo convirtió en un hombre de acero. Apolíneo, lógico, específico. En pleno despertar sexual del espectro autista, el padre enfrenta una última oportunidad para recuperar la empatía. Actúa Marcos Montes.

A las 20, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entradas: desde $7000.

La lengua es un músculo El protagonista se encuentra en una casa perteneciente a su adinerada familia, ubicada en la cima de un cerro, en la que ha permanecido por los últimos 24 años, trabajando en la tesis que le permitirá graduarse como filólogo, un hombre de letras. Esta tesis intentará confirmar aquél planteo de William Burroughs del año 1966 en el que afirmaba que “el lenguaje es un virus”. Con esta premisa, el humor atravesará todo el espectáculo. Con Diego Carreño y dirección de Leandro Aita.

A las 22, en El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Entrada: $7000.

ETCÉTERA

Una carta de amor no enviada Las jams de escritura epistolar proponen una experiencia literaria. Son la posibilidad de que lectores y lectoras asistan al trabajo de escritura de autores y autoras en tiempo real. En esta oportunidad, la jam de escritura se sube a la tendencia del amor correspondido y no correspondido, invitando a escribir las cartas de amor no enviadas. En la experiencia de estas jams, el término carta busca sostener una expresividad extensa, singular y personal, que excede la estructura de las plataformas de comunicación contemporánea donde la brevedad, la instantaneidad, la velocidad y la llaneza de lenguaje son requeridas en detrimento de una comunicación más profunda y verdadera. Escriben en vivo Carla Maliandi y Martín Sancia Kawamichi, acompañados de las ilustraciones de Nono Pautaso y la musicalización de Brawlio. Modera: Haidu Kowski.

A las 17, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.





