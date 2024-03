La obra de Aixa Franke alcanzó la mayor vidriera, luego varios años de presencia en diferentes frentes. La barilochense que llegó a Buenos Aires para estudiar y estar cerca de su pasión, los autos de carrera, cumplió sus objetivos dejando una huella en cada paso desde sus interesantes consejos en redes sociales, competir durante un lustro en el automovilismo hasta llegar, a los 31 años, a su debut en el mundo del Turismo Carretera. Obtuvo la licencia para lanzarse a la división menor de la escalera de ascenso, el TC Pista Mouras, iniciando su nuevo propósito en el Autódromo de La Plata, en la 3ra fecha del torneo de las categorías formadoras de pilotos de la ACTC.

Hace un puñado de días se subió al Chevrolet del equipo Benavídez Racing. Se puso a prueba en un coche totalmente distinto al GT2000, TopRace, Fórmula Nacional o Sport Prototipo que marca su palmarés desde 2019. Con la confianza de Jony Asat y Mauricio Zabaleta, recibió la atención necesaria durante esta experiencia de parte del AZ Racing, lo mismo que en el fin de semana de carrera donde todo fue novedad con la Chevy de 1.300 kg y gigantescos neumáticos de 26" de su diámetro exterior. En diálogo con Página/12, la primera vivencia de Aixa Franke fue categórica: "Es impresionante el poder de frenado, la potencia y el cacho de gomas que tiene... manejar un bicho así pone pesada la dirección y no es cosa fácil". Por supuesto, el esquema del TC incluye categorías menores como adaptación, lo que Aixa consideró otro idioma respecto a su experiencia e insistió en su importancia: "Estaría buenísimo poder hacer algún día toda la escalera de la ACTC, pero vamos paso a paso. Recién subí al auto el jueves y avanzamos bien".

¿Sueño o realidad?

"La primera vez que pisé un autódromo fue el 'Roberto Mouras' de La Plata y decía que algún día iba a correr acá... Cuando entré me vino el flashback y estar arriba de este auto es algo que no sé cómo hacer para caer", relató, atrapada entre sueño y realidad junto al Chevrolet decorado de celeste cielo con blancas nubes. Su escudería realizó cambios para facilitar el manejo del peso en la dirección, pero jugó en contra del rendimiento, aunque permitió sumar minutos en carrera y sellar el 16° lugar. "El equipo sacó un poco de avance, lo que hace que el auto vaya de trompa y no es ideal para manejar", detalló la chica que se especializó en Diseño Industrial en la UBA, maneja su propia marca de carteras y muebles, pero aún pide pellizcos saber si esto es real.

Franke es la primera mujer en TCPM desde que lo hizo Ianina Zanazzi en 2020. Batalló para reunir el costo de un deporte caro y planea continuar. "Varias veces me quise bajar porque es muy difícil el presupuesto, hay mucho estrés y responsabilidad porque si te estampás contra las gomas tenés que pagar el auto y siempre corrí con lo justo. Pero uno de los motivos por los que seguía eran las pequeñas que me venían a visitar, para dar el mensaje de que se puede y que en un mundo lleno de tipos hay una mina para plantar una semillita y demostrar que podemos estar arriba de un TC".

Bodhanowicz y Biagi los ganadores

El TC Pista Mouras vio ganar por primera vez al chaqueño Lucas Bohdanowicz (Dodge) en la 3ª fecha de la temporada, delante de Manuel Borgert (Ford) y Alan Denis Cifre (Ford). El abandono por fallo mecánico de Juan Pablo Guiffrey (Torino), líder en el comienzo de la carrera, benefició al resto tanto en la competencia como en la suma de unidades para el torneo. El resultado final permite al chico de General Pinedo salir del circuito con la mejor posición del campeonato con 122 puntos, delante de Borgert (118) y Cifre (116).

En TC Mouras, el tercer escalón de la ACTC, Santiago Biagi (Dodge) consiguió cerrar el fin de semana perfecto ganando todo lo posible. Gastón Iansa (Chevrolet) arribó en segunda colocación para afianzar su puesto en lo alto del certamen, justamente con su perseguidor, Benjamín Ochoa (Ford), en el tercer lugar de la carrera. Con esto, Iansa comanda en la suma de unidades con 124 conseguidas, sabiendo que detrás están Ochoa (114) y Biagi (110,5). El próximo encuentro del ascenso será la 4ª fecha del año, del 22 al 24 de marzo compartiendo el trazado platense con las TC Pick Up, que van por su 2ª cita.