En un contexto marcado por la incertidumbre financiera y la falta de respuestas del gobierno de Javier Milei, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) enfrenta una situación crítica que pone en riesgo su funcionamiento y la continuidad de sus programas académicos y sociales. Con fondos asignados que se mantienen congelados desde enero de 2023, sin ajustarse a la brutal inflación , se dificulta enormemente la operatividad de la universidad y el mantenimiento de su infraestructura. Para conocer más en detalle este atolladero en el que se encuentran la UNR, Rosario/12 dialogó con su rector, Franco Bartolacci, quien mostró una clara preocupación por la postura que mantiene el gobierno nacional en relación a la educación pública superior y advirtió que “será muy difícil poder continuar normalmente con las actividades si no hay un incremento razonable del presupuesto”. De todas maneras, reafirmó su compromiso de sostener las políticas universitarias como las becas, residencias y comedores, y reconoció que vienen trabajando con la Municipalidad y la Provincia para garantizar el acceso equitativo a la educación superior en la región. Al mismo tiempo, el rector de la UNR relató a este medio que ya han tenido diálogos con legisladores de distintos partidos para evaluar la presentación de un proyecto de ley en el Congreso Nacional para exigir un incremento presupuestario adecuado. Incluso, el rector no descartó la opción de recurrir a medidas judiciales si fuera necesario.

-¿Cuál es la situación presupuestaria actual de la UNR?



-La situación es muy crítica. Hay una figura que se denomina Gastos de Funcionamiento, lo que el Estado Nacional le envía a las universidades para que puedan funcionar. Estamos hablando de todo lo que hacemos más allá del pago de salarios: inversión en infraestructura, mantenimiento de los edificios, pago de los servicios públicos, el financiamiento del desarrollo científico, las actividades académicas que están por fuera del dictado curso. Todo lo que hacemos en la Universidad se cubre con esta cuota de Gasto de Funcionamiento, que actualmente está a valores de enero del 2023. Es decir, a partir de la reconstrucción del Presupuesto Nacional, las dos cuotas que llegaron este año, enero y febrero, lo hicieron a valores de enero del 2023. O sea que en medio de un proceso inflacionario descomunal, seguimos al mismo valor que hace un año. Eso genera enormes dificultades todos los días, pero además plantea un escenario muy alarmante respecto a lo que viene, porque es muy difícil pensar el desarrollo normal de las actividades más allá del primer semestre si no hay un incremento razonable de Gastos de Funcionamiento. Es razonable y urgente que así sea porque los problemas son graves. Estamos haciendo un enorme esfuerzo para sostener todo, pero todos los días se pone más cuesta arriba y se hace más complejo y más difícil.

-Y en relación a los salarios de docentes y personal no docente, ¿está garantizado?

-En general tenemos tres problemas. Tenemos una cuota de Gasto Financiamiento que alcanza para un 30% lo que alcanzaba hace un año atrás. Entonces, eso necesita una recomposición urgente. El segundo problema es la infraestructura. Nosotros teníamos obras de gran envergadura comprendidas dentro de lo que se denomina el Programa Nacional de Infraestructura Universitaria. Son obras que se financiaban con aportes de Nación en el marco de ese programa. Actualmente no tenemos ninguna confirmación ni certidumbre respecto de qué va a suceder con esas obras. Ni siquiera tenemos interlocución todavía porque no hay autoridad competente en ese área. Por lo tanto, eso también está en stand-by. Y el tercer problema grave es la cuestión salarial del personal docente y no docente. Hubo una primera reunión paritaria nacional que no fue buena, con un incremento del 16% que se abonó este mes por decisión del Gobierno Nacional sin acuerdo con los gremios, pero ese 16% contemplaba un 10% que ya estaba acordado de una paritaria del año pasado, más un 6% que se propuso ahora. Por supuesto que nosotros reconocemos la pérdida del poder adquisitivo del salario de los docentes y trabajadores no docentes que ha sido fenomenal estos últimos meses. Y por eso acompañamos el pedido de la recomposición salarial que están planteando las entidades gremiales, docentes y no docentes, y también aspiramos y reclamamos que en ese ámbito paritario nacional se tome nota de ese reclamo y se produzca un acuerdo razonable que nos permita tener actividades normalmente y una recomposición que los docentes y los no docentes necesitan de manera urgente.

-¿Se van a poder sostener los beneficios que tienen los estudiantes, como por ejemplo los comedores universitario?

-Desde la UNR vamos a resguardar los comedores universitarios, el programa de becas y las residencias universitarias, porque existe una crisis fenomenal y sabemos que eso conspira contra la posibilidad de nuestros estudiantes de poder continuar con su carrera. Sabemos que las residencias, los comedores y las becas son tres herramientas muy importantes y muchas veces son definitorias para que alguien pueda seguir estudiando. Entonces, en el marco de las restricciones que tenemos, para poder acompañar a nuestra comunidad y resguardar la posibilidad de que muchos estudiantes puedan continuar con su carrera universitaria en un contexto tremendamente difícil, vamos a priorizar sostener esa política.

-¿A nivel provincial y municipal han recibido algún tipo de apoyo o acompañamiento ante la falta de respuesta nacional?

-Sí, estamos teniendo, como nunca antes, mucha consideración tanto del Municipio como de la Provincia, para poder pensar cómo vincular muchos programas que tiene la Universidad de Rosario con otros que tiene el Estado local y el Estado provincial, y hacer cosas juntos en el marco de esos programas de manera tal que nos permita sostenerlos y además escalarlos, para que podamos tener mayor presencia territorial tanto en toda Rosario como en la provincia de Santa Fe. Un ejemplo de eso es que estamos con el municipio trabajando en algo que vamos a presentar la próxima semana que es Punto UNR, un espacio físico que va a haber en cada uno de los distritos de la ciudad. Ese Punto UNR va a alojar el Programa de Adultos Mayores, la Escuela de Oficios y la Secundaria Virtual. Son tres de los programas que nuestra universidad tiene y nos viene muy bien por tener una sede física en cada distrito, porque eso permite que mucha gente de los barrios de la ciudad pueda acceder a esos programas que a veces se les hace muy difícil. Y algo similar sucede con la provincia. En el marco del programa que presentó la provincia en Educación para el Trabajo, vamos a alojar ahí varias de las propuestas de Escuelas de Oficios para que tengan una escala más provincial, es decir, para que tengan más presencia en municipios y comunes. Lo mismo con la secundaria virtual de la Universidad.

-¿Cómo ves el panorama de acá a mitad de año si la situación sigue igual?

-Será muy difícil poder continuar normalmente con las actividades si no hay un incremento razonable del presupuesto. Cuando digo razonable, me refiero a que acompañe el proceso inflacionario. Eso es lo que estamos reclamando. Por eso, también es importante decirlo con mucha responsabilidad, porque sabemos que hay una situación crítica, muy delicada del país, y que otra vez se le pide a mucha gente, sobre todo a la gente que la pasa mal, un esfuerzo para ser frente a la crisis. Por lo tanto, no estamos pidiendo holgura para poder desarrollarnos en las cosas que creemos que nuestras universidades tienen pendiente. Lo que estamos pidiendo es lo mínimo e indispensable. Estamos para funcionar bien y para cumplir con nuestra misión. En estos días se conoció una noticia que para nosotros es muy gratificante: como nunca antes en la historia creció el ingreso en la UNR de un año a otro. Un 25% de este año creció en el ingreso de estudiantes. Muy asociado a eso está la puesta en marcha de nuevas carreras que desarrollamos en estos últimos cuatro años. Y la verdad que es una noticia bárbara, primero porque convence de que ese era efectivamente el camino, porque es una satisfacción que todo el esfuerzo que demandó poner en marcha esas carreras se traduzca en estadísticas que muestran que fue realmente importante el poder hacerlo. Pero también esto plantea un desafío fenomenal porque eso requiere inversión en cargos docentes, en infraestructura; lo estamos haciendo con el mismo presupuesto que tenemos. De todas maneras, es una buena noticia para el país que esos pibes estén adentro de la universidad pública cursando una carrera universitaria y no fuera. Ahora lo que necesitamos es que el Estado Nacional reconozca cuál es el rol estratégico que las instituciones de educación superior y la universidad pública tienen para un país como el nuestro. Sobre todo para un país que tiene los problemas estructurales que tiene la Argentina. Es más importante todavía.

-¿Sos optimista de que pueda llegar a cambiar la postura el gobierno nacional?

-No, estoy preocupado por la situación. Creo que nosotros, como ya lo estamos haciendo, y en todos los niveles, tenemos que generar todas las acciones que fueran necesarias para que esto se revierta. Levantando la voz, compartiendo la preocupación para que se tome nota, en todos los ámbitos donde haga falta manifestarnos; hacerlo para que sea un tema de preocupación de la agenda pública. Incluso si es necesario recurrir al Congreso de la Nación para presentar un proyecto de ley de incremento presupuestario en ese ámbito.

-¿Vienen charlando con legisladores y con otras universidades para encontrar una alternativa si Nación no cambia su postura?

-Sí, por supuesto. Venimos hablando con todos los legisladores, diría que prácticamente todos los partidos, o al menos con los que tienen preocupación por la cuestión universitaria. Y estamos trabajando en un consenso que nos permita presentar, si no hay respuesta del Ejecutivo, un proyecto en el Congreso Nacional que garantice el incremento que estamos reclamando. Incluso nos reservamos otras herramientas porque es una responsabilidad del Estado financiar la educación superior. No porque lo decimos nosotros, sino porque está establecido así por ley.

-Con otras herramientas te referís a alguna presentación judicial?

-Si fuera necesario y llegado el caso, por supuesto que también lo vamos a evaluar.