La publicación de Dientes de león, por primera vez en español, es una grata sorpresa para los amantes de la literatura japonesa en general y de Yasunari Kawabata en particular. Con prólogo y traducción de Tana Oshima, se trata de una novela que el notable Premio Nobel de Literatura, al morir en 1972, no pudo terminar. Pero esta condición de ficción "inacabada" no va en detrimento del valor de este texto, en tanto y en cuanto uno de los sellos distintivos del propio Kawabata siempre ha sido su poco apego a la necesidad de darle un "cierre" a sus historias.

En este caso, Dientes de león, que transcurre en un solo día, da cuenta de la larga conversación entre la madre y el novio de una joven que debió ser internada en un hospital psiquiátrico después de que le diagnosticaran "ceguera de cuerpo". La delicada sensibilidad de Kawabata se ve reflejada en esta historia aparentemente sencilla, llena de imágenes y sutiles indagaciones del alma humana.



En su momento, la novela fue apareciendo por entregas en la revista Shinchô, entre 1964 y 1967, bajo el título de Tanpopo .

La publicación de Dientes de león enriquece la "Biblioteca Kawabata" que el sello Seix Barral viene lanzando desde hace unos meses. Ya salieron las imprescindibles País de nieve (con un excelente prólogo de Juan Forn) y Lo bello y lo triste (prologada por Liliana Ponce). Para este mes de marzo, la editorial perteneciente al grupo Planeta tiene previsto publicar Historias en la palma de la mano y El maestro de go.