La periodista y conductora de AM750 Cynthia García reflexionó acerca del "ataque democrático" que está llevando a cabo el gobierno de Javier Milei a través del cierre de la agencia de noticias Télam.

El editorial de Cynthia García

Mientras cierran Télam intentan establecer la Ley Ómnibus. Confunden y engañan con un pacto extorsivo. Es la teoría del shock en acción, mucho más que en el gobierno de Mauricio Macri.

No hay que olvidar que Milei no nace de un repollo. No es solo Javier Milei. Es una estrategia planificada de políticas de dominación de un tardo colonialismo -como dice Zaffaroni- , que es un colonialismo financiero y es una estrategia. La idea, justamente, es que no sepas qué hacer, cómo reaccionar, hacia dónde mirar, qué pensar, que digas ‘listo, se acabó, cerremos las persianas y entreguemos todo porque esto no tiene solución’. Esa es la idea, mientras te deprecian el salario, te aumentan hasta el límite de lo posible la canasta de alimentos y servicios, te desordenan las condiciones de posibilidad de la vida.

Esto es un caos que imposibilita cualquier planificación. Esto es una estrategia sistemática y planificada del caos.

Ellos no miden las variables de la conflictividad. No miden las variables de la resistencia y de la reacción. Están tensando la cuerda, porque la reacción social va a ser en proporción del caos que están planificando.

Lo que está ocurriendo en Télam es una fotografía del caos planificado.

Si uno pudiera gatillar una cámara de fotos, el cierre de Telam, de madrugada, en oscuridad, generando ese desconcierto y esa oscuridad. Los compañeros y compañeras que no supieron, no recibieron el mail porque estaban durmiendo sobre la medianoche y que fueron a trabajar, se encontraron con esa escena, con esa fotografía de este caos planificado.

¿Por dónde va a venir la resistencia? ¿Por dónde va a venir la acción y la respuesta? No tengan dudas de que eso va a ocurrir, de que eso está en ciernes. De que también se está planificando una respuesta a este nivel de ataque democrático.



Porque lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei es un ataque democrático. Nunca se vio, salvo en dictadura, que cierren un medio público con estas características represivas.

Soy consciente que estoy pensando con estos apuntes desordenados, mientras mis compañeros y compañeras están resistiendo dentro de Télam. Mientras 700 familias están pensando en la angustia de qué va a ocurrir mañana y cómo van a comunicar, porque no es solamente no tener trabajo, esa es una faceta de la represión y del caos planificado. Es quedarte sin la posibilidad de comunicar a través de un medio de comunicación como Telam.

Es quedarte sin la posibilidad de difundir el ajuste. De contarle a la sociedad con las palabras de la voz pública que llega a todos los rincones de este país. Quedarte sin la posibilidad de esa comunicación.

La angustia no es solo económica, por las fuentes de trabajo y por llevar el sustento a la mesa de cada una de esas 700 familias, que es enorme. La angustia también es política, por la posibilidad y la imposibilidad de comunicar a través de la agencia Télam.