"Entraron detrás de algunos invitados, empezaron a disparar y dieron con el objetivo que era (Gonzalo) Barrientos", dijo el fiscal Maximiliano Nicosia el día después del crimen cometido durante una fiesta de cumpleaños que se celebró el fin de semana en Pueblo Andino, con unos 50 asistentes. Tras el ataque, se levantaron unos 35 casquillos de bala en el lugar del hecho. Se trata del homicidio del joven de 24 años que tenía pedido de captura en el marco de una investigación por asociación ilícita contra la banda de "Lucho" Cantero -hijo del fallecido Claudio "Pájaro" Cantero-, imputado en septiembre de 2022 junto a otras personas vinculadas a la banda de Los Monos. De las cinco personas que resultaron heridas en el mismo ataque, tres fueron dadas de alta y otras dos permanecen internadas. El intendente de la localidad ubicada a unos 45 kilómetros de Rosario sostuvo que por la cantidad de gente que había, "pudo ser mucho peor".



El ataque tuvo lugar alrededor de la 1.30 de la madrugada del domingo, cuando al menos dos personas ingresaron armadas a una vivienda de Juan Murtole y Luis Zurlo, en Pueblo Andino -que fue alquilada para realizar una fiesta con medio centenar de personas- y abrieron fuego. "La quinta había sido alquilada y el festejo comenzó cerca de las 16 del sábado y había tenido un llamado de atención del municipio de Pueblo Andino por ruidos molestos", sostuvo el fiscal.

En las primeras horas de investigación, describió la mecánica del ataque: "Irrumpieron en el lugar dos personas con capucha y gorra, y comenzaron a disparar con armas 9 milímetros. Estas personas buscaban un objetivo que era Barrientos en quien logran impactar siete disparos", dijo en LT8. "Llegaron en dos autos, uno del que bajaron los tiradores y otro de apoyo", sumó. La investigación llevó a que uno de los vehículos fuera hallado dentro de San Lorenzo, con indicios de que se intentó prenderlo fuego, por lo que "se esperan pericias" sobre el mismo que permitan avanzar en la investigación.

Una vez que los autos pararon, el fiscal indicó que lograron entrar porque "se abrió la puerta de ingreso (de la casa) y entraron algunos invitados. Detrás ingresaron estas dos personas", describió.

Sobre las personas que resultaron heridas indicó que tienen entre 21 y 25 años, y que solo quedan internados dos de ellos que, "en principio, estarían fuera de peligro". Además, el funcionario judicial señaló que todos eran provenientes de Rosario, al igual que el resto de los invitados. La investigación busca además dar con personas que habrían dado apoyo a los tiradores.

Por su parte, el presidente comunal de Pueblo Andino, Leonardo Tempesta, aseguró que el ataque podría haber tenido consecuencias aún más graves. "La gente está conmocionada porque no son hechos a los que un pueblito como el nuestro esté acostumbrado, no vamos a decir que no existe el delito acá, pero es de otras características", dijo en la misma radio.

Al mismo tiempo describió que en el pueblo hay "casas de fin de semana: de lunes a viernes somos un pueblo de 7 mil habitantes y los fines de semana, durante la temporada de verano podemos llegar de 15 a 20 mil", explicó. En ese contexto, "gente de Rosario alquiló una casa para hacer una fiesta, sin el conocimiento de la comuna. Tenemos una legislación del alquiler de casas quinta y que contempla el caso de que se haga una fiesta porque conlleva el riesgo de ruidos molestos y eso fue lo que ocurrió", dijo sobre el aviso que se hizo para que bajaran la música, alrededor de las 19. "Con un espíritu medio sobrador accedieron, pero después siguió la fiesta y terminó de esta manera, a la madrugada...", dijo; y descartó que esa situación esté vinculada con lo ocurrido. "Por las dimensiones del terreno donde está la casa quinta, con tanta gente, podría haber sido mucho peor, terrible", concluyó.

Además de haber estado prófugo desde septiembre de 2022, en el marco de la investigación contra la banda de "Lucho" que lleva adelante la fiscal Marisol Fabbro, en enero de ese año había sido imputado con éste y otros jóvenes por haber disparado al aire desde la terraza de una casa de Arrieta al 1800 la noche de Navidad de 2021. El episodio fue filmado con un celular y las imágenes se viralizaron.