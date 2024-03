El ministro de Infraestructura y servicios públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, advirtió por AM750 que el Gobierno de Axel Kicillof enfrente este 2024 el “año más difícil de toda su gestión”, que comenzó en 2019. Además, apuntó al Gobierno de Javier Milei y repudió el recorte en la obra pública.



El exministro de Obras Públicas nacional explicó que los desafíos son incluso mayores a los que tuvieron que enfrentar en el 2020 y 2021 con la pandemia del coronavirus. El motivo, explicó, es que el gobierno bonaerense “está solo”. “Kicillof es consciente de que enfrena el año más difícil de toda su gestión. Más difícil que el de la pandemia. En esta parada está solo”.

En tanto, Katopodis remarcó que el vínculo entre la provincia de Buenos Aires y el resto de los distritos está absolutamente mediado por la premisa de que los gobernadores tienen a su cuidado la “economía real”. Por eso, con óptimo, expresó: “Milei los pone en escena. Me parece que van a estar juntos, más allá de cómo vaya siendo la foto, porque todos de alguna manera van a tener que ser voceros y dar cuenta de qué pasa en sus provincias”.

Es decir, contra la idea de “qué pasa con la obra pública, con el consumo, con la producción, que ve un horizonte muy oscuro”. De hecho, al explicar cómo ve el futuro inmediato, Katopodis aseguró que marzo dejará de ser un mes donde se hable de caída de los ingresos para pasar a hablar de pérdida de puestos de trabajo.

“Las conversaciones no son muy diferentes (en las diferentes provincias). Están viendo cómo ajustarse. Ya no saben cómo más ajustarse el cinturón. Nuestra tarea es dar cuenta de que no es una fatalidad lo que no está pasando. No es inexorable. Esto de transitar por el desierto no nos lleva a ningún lado”, afirmó.

En este punto, Katopodis señaló como un tercer punto central “la necesidad de que los acuerdos no sean para seguir jodiendo la gente”. Es decir, aseguró que el Pacto de Mayo “es entre los que ya tienen poder en Argentina”.

Además, remarcó que el llamado de Milei al diálogo “solo ratifica la decisión que tomó dese el primer día, que es quiénes son los ganadores de este gobierno”. “Un Gobierno muy rápido para garantizar negocios y oportunidades para bancos, prepagas y multinacionales y muy lento para recomponer el ingreso de los trabajadores”, denunció.

Por eso, lejos de seguir con la lógica del ajuste, afirmó que el Gobierno tiene el compromiso de terminar 85 jardines que empezó el Gobierno anterior y las 13 escuelas técnicas, obras que “hoy están totalmente abandonadas”.