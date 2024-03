Este martes se abrió en París un juicio contra el cineasta franco-polaco Roman Polanski, por difamar a la actriz británica Charlotte Lewis que le acusó de haberle violado cuando tenía 16 años. El cineasta de 90 años vive en París y no se presentó ante el Tribunal Correccional en el que es el primer juicio en su contra desde que huyó de EE.UU en 1977, acusado de haber violado a una menor, desde donde lo siguen reclamando y se lo considera prófugo.



En la audiencia estuvo presente Charlotte Lewis (56 años) quien en declaraciones a Le Parisien consideró que la difamación alimentada por Polanski le ha causado "más daño que la violación" que denunció en 2010 luego de haberla sufrido en 1983, cuando era menor.

Habló en Cannes

La actriz británica, que trabajó en el filme 'Pirates' de Polanski, aseguró durante el Festival de Cannes de 2010 que, aunque no presentó denuncia, sí testificó ante la policía estadounidense para desmentir la versión del director de que el caso de Samantha Gailey, que impide al director viajar a EE.UU., era un asunto aislado.

En 2019, después de que una sexta actriz, Valentine Monnier, acusara a Polanski de violación, el director dio una entrevista a la revista francesa Paris Match en la que calificaba a Lewis de "mentira odiosa". Esas palabras son la base de la acusación que se juzga ahora en París.

Para apoyar su testimonio, Polanski aludió a una entrevista que la intérprete británica había dado al tabloide News of the World en la que ella aseguraba que a los 14 años se prostituía y que en su adolescencia quería convertirse en la amante de Polanski. Lewis afirma que fue una falsa entrevista y que el periodista de News of the World malinterpretó sus palabras. Precisamente, su autor es uno de los testigos de la defensa durante este juicio.