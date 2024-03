El exministro de Economía, Martín Guzmán, recibió a los representantes de la oficina de evaluación independientes del Fondo Monetario Internacional. Se trata de personal técnico que llega a la Argentina para auditar el préstamo excepcional del 2018 al gobierno de Mauricio Macri. El encuentro con Guzmán fue solicitado por el área del FMI y la intención es conocer de primera mano la visión sobre las condiciones en que fue entregado este financiamiento escandaloso.

Guzmán sentenció que “tres de los cuatro criterios (para avalar la entrega del préstamo multimillonario a la Argentina) no se cumplieron”. Consideró que “lo que hubo fue una presión política importante, fundamental, para prestarle al gobierno de Macri. Esto fue un préstamo de carácter político que después tienen que financiar los contribuyentes de la Argentina”. “Quién firmó este acuerdo debería sentir mucha vergüenza en el FMI”, indicó. Mencionó además en detalle que “uno de los criterios que había que cumplir era tener apoyo amplio político” doméstico. Esto último no ocurrió.

Señaló que "lo que le dije a la OEI es que sin escuchar la posición de Cristina Fernández de Kirchner, quien en ese momento era la figura principal de la oposición, sobre lo que significaba este programa y si tenía apoyo político 'amplio", su evaluación de este punto no tendrá valor".

Al mismo tiempo, planteó que hay evidencia sobrada de que fue un préstamo que no cumplió las reglas, y la evaluación por parte de esta oficina será importante. “Esperemos que pueda actuar con independencia y arrojar luz sobre lo que efectivamente ocurrió en la Argentina ya que las consecuencias de ese préstamo hoy están presentes y van a estar presentes por mucho tiempo en la Argentina”, consideró.

Los técnicos del FMI de la oficina de evaluación independiente están en la Argentina para evaluar si cuando el FMI le prestó al país durante el gobierno de Macri 45 mil millones de dólares se cumplieron o no las reglas bajo las cuales el FMI puede prestar una cantidad semejante. “Hubo una enorme polémica alrededor de ese préstamo. Nunca el FMI le había prestado tanto a un país y esos dólares no se usaron para algo que implique mayor capacidad de producción en la Argentina”, consideró el ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, quién conoce de primera mano la situación porque tuvo a su cargo la renegociación de un nuevo acuerdo con el FMI y al mismo tiempo con los bonistas privados.

Explicó que el préstamo se usó para evitar reestructurar deuda externa insostenible y financiar la salida de Argentina de los capitales que vinieron a especular en la era Macri-Caputo-Sturzenegger (2015-2018). "Esto no es un opinión, es un dato, y el propio staff del FMI lo ha reconocido en su llamada "Evaluación Post-Programa de 2021", explicó.

Guzmán se mostró siempre sumamente crítico: “Ese préstamo se usó para evitar reestructurar una deuda externa insostenible y evitar adoptar controles de capitales en el medio de lo que era una corrida cambiaria y una salida de los capitales que habían entrado a especular a la Argentina durante los dos años y medio del inicio del gobierno de Macri”, resumió.

Para Guzmán el préstamo fue entregado en condiciones que no eran adecuadas, puesto que no se cumplieron 3 de los 4 criterios requeridos. Uno de estos criterios no cumplidos es que la deuda sea sostenible. “Lo que establece es que el FMI solamente le puede prestar a un país un monto que esté por encima de su cuota de accionista si el FMI juzga que la deuda del país es sostenible con alta probabilidad. O sea, si el país tiene capacidad de repago”. Pero a la Argentina se le prestó por arriba del 1000 por ciento de su cuota como accionista y en condiciones en las que parecía imposible hacerse cargo de sus pasivos externos.

Otro de los criterios incumplidos se vincula con la capacidad del país de tener acceso a los mercados de crédito. “El país tiene que tener acceso al mercado de crédito internacional en el periodo en el cual luego tiene que pagar la deuda al FMI. Porque, ¿cómo le paga si no? O sea, el país no puede juntar semejante cantidad de golpe en pocos años y la única forma de pagar eso hubiera sido teniendo acceso a crédito con el cual juntar los dólares para devolver al FMI”, según aseguró el ex ministro de Economía.

Para concluir: "Ojalá que la OEI del FMI haga un trabajo que eche luz sobre este fraude histórico que beneficio a algunos y tanto perjudicó al pueblo argentino".