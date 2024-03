El abrupto freno del avance de la obra pública por parte del Estado Nacional pasó a ser uno de los temas centrales que preocupan a los municipios del conurbano y al gobierno de la Provincia de cara a los próximos meses. La falta en la habilitación de firmas para la continuación de los diferentes proyectos de infraestructura, incluso llevó a los intendentes a plantearse la posibilidad de buscar fondos en el exterior. Todo eso en un marco en el que la falta de ayuda alimentaria incluso pone en el ojo de la tormenta a los comedores y merenderos.

A lo largo de esta semana, los diferentes intendentes encabezaron la apertura de las Sesiones Ordinarias de los Concejos Deliberantes de cada distrito. Los discursos fueron atravesados al unísono por el pedido de la reactivación de la obra pública y el retorno del apoyo financiero para solventar los gastos diarios de cada partido.

Mariano Cascallares de Almirante Brown fue uno de los jefes comunales que puso el grito en el cielo ante la falta de respuestas para poder continuar las obras, que fueron convenidas durante la gestión de Alberto Fernández. Frente a una Casa de la Cultura repleta de militancia, concejales, público y dirigentes, el intendente dio inicio al periodo de sesiones.

“En Almirante Brown desde hace años pusimos en marcha un plan de obras muy grande, que varias de ellas fueron acordadas con el gobierno nacional de nuestro mismo espacio político y que logramos finalizar. Sin embargo, existen muchas otras que fueron neutralizadas por el gobierno nacional actual”, indicó.

Posteriormente, el intendente mencionó los principales proyectos que quedaron inconclusos en Almirante Brown y brindó los detalles y ajustes que deberían hacerse en el valor final para cubrir el gasto total de cada una de las obras.

“El viaducto de la Rotonda de los Pinos, con un avance de obra del 95 por ciento, tiene pendiente de transferencia por parte del gobierno nacional de certificado de obra ejecutada por la suma de 448 millones 500 mil pesos y con un costo de valor actualizado para finalizarla de mil 200 millones de pesos aproximados", dijo este jueves, cuando también detalló la situación del paso bajo a nivel de Longchamps, con un avance de la obra del 55 por ciento, que tiene un pendiente de 424 millones de pesos y un costo de valor actualizado de ejecución para su finalización de 3 mil 732 millones de pesos.

A su vez, Cascallares se refirió a obras de integración socio urbanas, como por ejemplo en el barrio Betharram de Burzaco, que tiene un avance del 32 por ciento por el monto de 40 millones de pesos, y ahora con un costo a valor actualizado de ejecución para finalizar la obra de 500 millones de pesos.

Las obras que AYSA despliega en el municipio integrado por 12 localidades también quedaron parcialmente “estancadas” por la falta de financiamiento nacional. “Los programas de la red poseen un pendiente de transferencia 638 millones de pesos”, reveló el intendente.

En esta misma línea, el intendente que lleva adelante su tercer periodo al frente de la Municipalidad de Almirante Brown, afirmó que desde el primer día gestiona "todas las formas posibles para que estas obras paradas continúen y se finalicen, por lo que se está a la espera de su reactivación”. “El propio Javier Milei aseguró que los libertarios ‘respetaban los contratos firmados’ y que por esa razón las obras empezadas iban a finalizarse, ahora esperemos que el gobierno cumpla con su palabra”, subrayó.

Sin recursos no hay comida ni merienda

Desde que asumió, el gobierno libertario interrumpió el envío de alimentos a los comedores comunitarios. En este periodo, la demanda en los comedores y merenderos aumentó en un 80 por ciento como consecuencia del incremento de los precios de la comida y la caída de los ingresos de la clase media y de los sectores populares.

“Somos los municipios quienes estamos abasteciendo esta real necesidad y urgencia con la ayuda de la Provincia de Buenos Aires", dijo Cascallares que aseguró que la prioridad de su gestión es "luchar por la justicia social y la igualdad de oportunidades, construyendo puentes, siendo innovadores y solidarios”.



Bajo este contexto, el intendente resaltó la colaboración que existe con el gobernador Axel Kicillof y redobló la apuesta de cara a este “difícil 2024 que afrontamos”: “Vamos a trabajar más fuerte que nunca para cuidar y mejorar todo lo conseguido con responsabilidad, solidaridad, cercanía y una profunda vocación de servicio. Un Estado que sea cada día mejor, que escuche, que responda y que abrace a todos sus vecinos.”

Medidas extraordinarias

Esta semana, los diferentes intendentes del conurbano se reunieron en la Federación Argentina de Municipios, donde evaluaron toda las que podrían a llevarse a cabo ante la embestida de las medidas tomadas por el gobierno de Javier Milei.

Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, profundizó en su apertura de sesiones en el Concejo Deliberante sobre la posibilidad de buscar préstamos financieros en el extranjero y Mariano Cascallares reforzó esta postura. “Evaluamos todas las alternativas posibles y una opción siempre es el financiamiento internacional”, reconoció.

Frente a esta situación, el corrimiento Estado Nacional respecto de sus responsabilidades “no es la solución mágica a los graves problemas que nuestro pueblo atraviesa”, señaló Cascallares y agregó: “La ausencia del Estado en el marco de una crisis económica no sólo puede tener consecuencias irreversibles, sino que además genera para nuestra gente mayores penurias. El Estado Nacional es el que debe garantizar las mínimas condiciones de vida digna a los habitantes del territorio que, por circunstancias de las que no son responsables, hoy no pueden tenerlas.”



El intendente concluyó con un mensaje hacia el aparato de gobierno de Milei y solicitó el reintegro de los recursos a la provincia junto a un cambio de postura urgente para amalgamar la crisis económica y social que atraviesa el país. “En la mayoría de los ministerios hay problemas sin resolver porque no hay firmas habilitadas. Los sectores más vulnerables están abandonados a su suerte. ¿Se puede ser un buen funcionario siendo indiferente frente al sufrimiento del prójimo? Es imprescindible que las autoridades nacionales asignen los recursos necesarios para poder hacernos cargo entre todos de esta emergencia”, pidió Cascallares.