La activista de Nueva Generación y exreferente de La Libertad Avanza, Mila Zurbriggen, que se fue del partido tras denunciar que se vendían cargos a cambio de favores sexuales, se refirió a la actualidad de los jóvenes militantes del espacio de ultraderecha y advirtió que “poco a poco” empieza a verse una “desilusión” con el presidente Javier Milei.



La joven de 24 años adjudicó el crecimiento del sentimiento de desilusión a que si bien Milei hizo campaña con la propuesta de “hacer al ajuste en el Estado, la casta y la corrupción”, tras asumir hubo un sinfín de “recortes indiscriminados hacia los sectores más vulnerables y una recesión económica para bajar la inflación”.

“Es como si todos nos estuviéramos muriendo de hambre para ahorrar el sueldo. No creo que estén pagando el ajuste los empresarios prebendarlos o aquellos que tienen beneficios impositivos”, aseguró y denunció una estafa electoral por parte del Gobierno.



Por eso, afirmó que si bien el Gobierno tiene un poco de tiempo y esto le da un aire de buena imagen, “poco a poco, las medidas económicas empiezan a afectar a los jóvenes” y eso hace que aparezcan las primeras expresiones de desilusión por parte del outsider que ocupa el sillón de la Casa Rosada.

“Por ejemplo, lo que está pasando en las universidades. Hay 2.5 millones de estudiantes que van a la universidad pública y tienen un presupuesto para llegar a mazo. Eso afecta a los votantes duros de Milei. Creo que poco a poco se está dando una desilusión de lo que se votó”, expresó.

Y añadió: “Pero tengamos presente que es un Gobierno que lleva adelante una muy buena puesta en escena como diciendo que están resolviendo. Pero los últimos meses son constantes disputas políticas, pero no vemos ni soluciones ni medidas que resuelven los problemas. Es como que no hacen nada”.

Parte de esto, había dicho, fue lo que la llevó a alejarse de LLA: “Entre otras cosas, a mí me llevó a irme las formas, la locura, la manera de liderar de Javier. Era extremadamente autoritaria. Es un tipo muy rígido, no escucha, a veces no usa el sentido común. Creo que eso es lo más preocupante”.