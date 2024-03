La decisión de Susana Rueda de situarse al frente del Ministerio de Cultura de la provincia destaca su trayectoria política, y la sitúa en un lugar de fricción inevitable con el contexto nacional. Una apuesta compleja, que desafía. "Cuando nos disponíamos a enfrentar la nueva gestión en el Concejo Municipal, recibí la convocatoria de Cultura; y sentí un desafío muy grande”, señala Rueda a Rosario/12.

“Al momento de recorrer la provincia, se distingue lo culturalmente grande y diversa que es, con grandes contrastes. Es muy complejo articular identidades, proyectos y programas culturales; así que lo primero que me propuse es conocer la provincia y transitarla. Hemos estado en muchos lugares y hemos escuchado mucho, generamos un canal de diálogo que hace tiempo estaba roto. Muchos territorios nunca fueron recibidos por funcionarios ni tuvieron programas de cultura; hay localidades, pueblitos y ciudades alejadas del centro de la provincia, que tuvieron que arreglárselas como podían. El desafío es grande y tenemos un trabajo muy intenso”, continúa.

-En la comunicación que se hace desde el ministerio de Cultura se destaca, justamente, el concepto de territorialidad y el recupero de proyectos como Querer, Creer, Crear.

-A la gestión le queremos dar una impronta de enorme territorialidad, también porque es un poco mi objetivo personal. En el Concejo recorrí varias veces la ciudad, de punta a punta, me metí en todos los rincones, porque me parece que el Estado tiene que tener la función de no dejar a nadie afuera e integrar absolutamente todos los territorios. La otra impronta es la reivindicativa, en los territorios nos piden de vuelta, como Querer, Creer, Crear. El impacto que tuvo ese programa fue muy fuerte, porque se trabajó en forma articulada. Nosotros consideramos que la cultura es una construcción colectiva, que se trabaja de abajo hacia arriba, escuchando a los territorios y articulando con el poder central, en este caso con el ministerio. Es importante ir a ver, transitar, y escuchar a todos los habitantes, a los centros comunales e intendentes, para saber qué pretenden, qué necesitan, y con qué objetivos podemos trabajar. Otro programa que nos piden es Territorio de Encuentros. Además, tuvimos que reconstruir todos los espacios culturales; los museos están detonados, no hubo mantenimiento durante cuatro años. Y se suma la destrucción de algunos dispositivos culturales. El primer año de la gestión creo que se nos va a ir en todo esto, pero no vamos a dejar de diseñar nuevos programas. El objetivo que planteó el gobernador en la primera reunión fue “dar buenas noticias”, y a mí, como periodista, me encanta dar buenas noticias. Pero eso implica todo un trabajo y una reconstrucción que estamos transitando en estos meses; mientras tanto, apostamos a las fiestas territoriales, que son muchísimas, para que la gente pueda encontrarse, escuchar buena música, compartir una mesa, comprar en los puestos artesanales. Disfrutar de noches así te cambia el humor, y todos salimos ganando.

-Sin proyecto cultural no hay horizontes, pero tiene que haber voluntad política.

-La cultura te cambia la vida, y no es una frase. Primero, porque atraviesa todos los rubros. Y con la cultura podemos dar trabajo. Hay muchísimos colectivos culturales que vienen complicados desde la pandemia, y ahora, con estas medidas nacionales pueden verse aún más complicados. Nosotros tenemos la decisión de garantizar el acceso a la cultura, y tenemos que hacerlo con los trabajadores de la cultura. En estos encuentros, la alegría se vuelve un refugio y una herramienta de resistencia, de esa manera mejoramos muchísimo el humor social y bajamos los niveles de violencia e inseguridad. En este sentido, hay una decisión política, con un objetivo claro. Por otro lado, el gobernador está haciendo un esfuerzo enorme por sostener y defender los recursos de Santa Fe; si esos recursos se sostienen, podremos aplicarlos a garantizar, entre otras cosas, la cultura. Además, está la construcción y articulación con los colectivos culturales. Si apelás a los talentos territoriales, no solamente das trabajo a gente que lo necesita o no tiene garantizado el trabajo continuo, y eso es algo que provoca mágicamente la aparición de nuevos talentos. Es muy importante para nosotros promoverlo; por eso, durante marzo y abril saldrá una línea importante de fomento, en la que está trabajando nuestro secretario de Desarrollos Culturales, Paulo Ricci, para promover proyectos que se gesten en los territorios, que no tengan que competir con Rosario y Santa Fe. Estamos empeñados, entusiasmados, y conscientes de la realidad que nos toca vivir.