Una interna in crescendo de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña tuvo frenada la constitución de las comisiones, llevó a que cambiaran el jefe de bloque y podría terminar en una ruptura. La pelea es entre Eugenia Casielles y Ramiro Marra de un lado y Karina Milei, del otro. La primera batalla la ganó la hermana presidencial cuando Marra concurrió a Olivos y se enteró que no era más jefe de bloque. En su lugar, quedará María del Pilar Ramirez, que responde a Karina Milei. Ella también era candidata a ocupar algunas de las comisiones estratégicas, en disputa con Marra y Casielles. Corrido Marra, que pasará a integrar el Consejo Económico de Asesores del presidente Javier Milei, queda Casielles, que evalúa armar un bloque de dos bancas con Jorge Reta. Eso complicaría los lugares de La Libertad Avanza en la Legislatura, pero también el marco de alianzas de Jorge Macri.



La pelea viene de hace semanas y venía llamando la atención de las autoridades del PRO en la Legislatura, que no podían completar el armado de las comisiones con sus autoridades, porque desde la Libertad Avanza no mandaban los nombres. De fondo, había una sorda puja entre los cabecillas porteños y Karina Milei. Ella quería imponer a toda costa a Rodríguez en la estratégica comisión de Planeamiento. Los otros dos pretendían ser quienes definieran dónde iba cada legislador. El bloque, hay que recordar, es de nueve.



Marra, ¡afuera!

El momento en que eclosionó la interna fue cuando Marra concurrió a la Quinta de Olivos a un encuentro con el Presidente y se enteró de que ya no era jefe de bloque en la Legislatura. De hecho, en paralelo, se presentó una carta con seis de las nueve firmas que consagraban en ese lugar a Pilar Ramirez, la elegida de Karina Milei. Los que no firmaron son, justamente, Marra, Casielles y Reta. Y son los que representaban la amenaza de una ruptura.

Marra, no obstante, era el más reticente a romper y Milei lo ayudó a correrse de esa situación cuando le propuso que se sume a su Consejo Económico de Asesores. Fue un premio consuelo por haber perdido la jefatura del bloque. Marra no integró el Gobierno nacional cuando se formó el gabinete: fue por decisión de Karina Milei, que no lo quería en ningún cargo. Su inclusión ahora, ad honorem, parece responder a un intento de contenerlo mientras se lo desplaza. Algo así como que lo sacaron para cuidarlo.



No obstante, el cambio de la jefatura se terminará de definir en la sesión del 21 de marzo y hasta ese momento podría haber una ruptura en la bancada libertaria.



¿Se rompe?

Casielles piensa todavía que puede armar un monobloque o un bloque de dos con Jorge Reta. Lo está ponderando. Si lo hiciera, aun si sigue en interbloque con sus compañeros de bancada, se trataría de un bloque que podría jugar a veces con la oposición. A Jorge Macri no le gusta esto, máxime si el jefe de Gobierno también tiene que considerar las posibles fugas de votos por parte de sectores que ya no conforman Juntos por el Cambio.



Concretamente, los radicales que responden a Martín Lousteau y los lilitos podrían restarle apoyo a Jorge Macri en futuras leyes. Elisa Carrió, se sabe, no quiere saber nada con un acuerdo con Milei. Y puede hacer sentir allí su peso. En ese escenario, es esencial para Jorge Macri que La Libertad Avanza mantenga un bloque de nueve y no se desarme en pedazos.



De La Cámpora a Milei



Por eso, el jefe de Gobierno estuvo negociando directamente con Karina Milei, que buscó asegurar lugares para su alfil, Pilar Ramirez. Ella forma parte de La Libertad avanza aunque antes tuvo fuertes lazos con La Cámpora: fue gerente de Marketing de Aerolíneas Argentinas con Mariano Recalde y antes de eso, fue jefa de asesores de la entonces senadora María Laura Leguizamón. Colaboró en el Ministerio de Justicia en la presidencia de Néstor Kirchner y también fue coordinadora de Responsabilidad Social Corporativa del Banco Provincia, cuando era gobernador Daniel Scioli.



Claramente, no es una recién llegada a la provincia. Las autoridades del PRO prefieren el diálogo con ella que con Marra, dado que tiene experiencia y capacidad de negociación. El tema es si negociará por un bloque de seis, de siete o de nueve. Según el número, cambiará mucho lo que recibirán en el reparto de comisiones.



Parálisis

La situación en las últimas semanas de La Libertad Avanza en la Legislatura llevó a una virtual parálisis del tema de las comisiones: de hecho, por lo general ya están definidas para cuando el jefe de Gobierno da su discurso inaugural. Y ahora se concretará el acuerdo recién el 21 de marzo.



En el reparto de comisiones pesa mucho a qué grado de acuerdo puede llegar Jorge Macri con la Rosada. La estratégica presidencia de la comisión de Planeamiento fue para el libertario Edgardo Alifraco. Se rumoreaba que iba a ser para Ramirez y eso había sido parte de la pelea con Marra y Casielles. Al final, fue para otro legislador pero del mismo bloque. Detrás, están las negociaciones entre el Gobierno nacional y el porteño.



Y también tendrá lugar allí otra vez el estilo Milei: para los libertarios que enfrentaron a su hermana, prometen que no habrá nada, ni una anchoa en el desierto.