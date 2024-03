En la mañana del martes (5), varios familiares de víctimas de violencia estatal, la mayoría madres, salieron de sus hogares en varias regiones de la capital fluminense para llegar temprano al Tribunal de Justicia de Río de Janeiro (TJRJ), ubicado en el Centro de la ciudad, a pocos metros del Paço Imperial -donde se firmó la Ley Áurea- y con vista a la bahía de Guanabara, escenario de la Revuelta de la Chibata.

Frente al TJRJ, estas mismas personas colocaron en el suelo decenas de fotos de sus familiares asesinados, en una manifestación en defensa de la memoria de Johnatha de Oliveira, un joven negro de 19 años asesinado por un policía militar (PM) en 2014, con un disparo en la espalda, en la favela de Manguinhos. La madre de Johnatha, Ana Paula Oliveira, una de las activistas más conocidas de la ciudad, fundadora del grupo Madres de Manguinhos, era el centro de atención.

El juicio del PM Alessandro Marcelino de Souza, el hombre que mató a Johnatha, comenzaría en pocas horas, casi diez años después del asesinato. Durante esa década, Ana Paula reunió partidarios, pruebas, testigos y estuvo en diversas ciudades dentro y fuera de Brasil para defender la memoria de su hijo en busca de justicia. En esta trayectoria, la madre de Johnatha se convirtió en una líder.

"Estoy muy agradecida con todas las personas que asistieron, son personas que conocí a lo largo de este camino difícil, muy doloroso, muy arduo, muy difícil, en esta búsqueda por mostrar la verdad, en la lucha por la justicia, por la memoria, pero sobre todo una lucha por la vida, por garantizar la vida de nuestros jóvenes negros, residentes de favelas y de las periferias", dijo Ana Paula, vestida con una camiseta blanca con la foto de su hijo, en una entrevista con Alma Preta, durante la manifestación poco antes del juicio.

Ana Paula Oliveira (centro), junto a familiares de víctimas de violencia estatal. Imagen:Solon Neto

¡La sociedad es cómplice de policías asesinos!

La mayoría de las personas presentes ingresaron al tribunal con camisetas blancas como la de Ana Paula. El ambiente estaba lleno de esperanza entre los familiares y partidarios. La entrada al auditorio desde donde se podría seguir el juicio fue concurrida y el pasillo de acceso quedó abarrotado. No todos pudieron entrar. A pesar de la desconfianza, muchas personas expresaron que creían en la condena del PM por homicidio doloso. Además de satisfacer los deseos de la familia de Johnatha, una eventual sentencia por el crimen sería un rayo de esperanza para otras familias que vivieron casos similares.

Sin embargo, la expectativa de todos se vio frustrada cuando, alrededor de las 19:00 horas del miércoles (6), después de dos días de juicio, la jueza Tula Correa de Mello leyó la decisión de las siete personas del jurado popular frente a las familias. A pesar de las pruebas presentadas por la acusación, el llamado Consejo de Sentencia aceptó la tesis de que el PM cometió un homicidio culposo, cuando no hay intención de matar. Con esto, el tribunal en cuestión perdió la competencia para juzgar el caso, que ahora pasa a la Justicia Militar.

"Por estas razones, atendiendo al deseo soberano del Ilustre Consejo de Sentencia de esta jurisdicción, declino mi competencia a favor de la Justicia Militar en virtud de la competencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Constitución de la República Federativa de Brasil", dijo la jueza, quien intentó leer un poema a las madres presentes al finalizar la lectura del veredicto, pero fue interrumpida por lágrimas y protestas.

Tribunal de Justicia de Río de Janeiro (TJRJ). Imagen: Solon Neto

La mayoría de los presentes le dieron la espalda al tribunal y un clima de dolor se apoderó del lugar. Entre lágrimas, la madre de Johnatha fue rodeada por la prensa y expresó su indignación y tristeza frente a las cámaras hasta ser contenida por familiares y amigos, entre ellos su hermana, Patricia Oliveira, y Marinette Silva, madre de Marielle Franco. Las imágenes de lágrimas e indignación de Ana Paula se volvieron virales esa noche, generando una ola de apoyo y conmoción. "¡Este es el resultado que la sociedad dio! ¡La sociedad es cómplice de policías asesinos!", dijo emocionada la madre de Johnatha al abandonar el auditorio del tribunal.

Durante estos días, la familia y los presentes presenciaron ataques directos contra la memoria de Johnatha, además de contradicciones en los testimonios de la defensa. Durante el juicio, la defensa del PM, sin ninguna prueba, acusó a Johnatha de ser traficante, basándose solo en los testimonios de cuatro policías militares involucrados en el caso. La defensa llegó a decir que Ana Paula debería utilizar su energía para crear un grupo de apoyo que acogiera a los jóvenes y evitara que se involucraran en el tráfico.

Entre los policías que testificaron en defensa, estaba Marcelo Nicolau de Carvalho, expulsado de la corporación acusado de tener vínculos con milicias. Por otro lado, la sargento Larissa Elaine da Rocha fue acusada por el Ministerio Público de falso testimonio durante el juicio, lo cual no fue aceptado por el jurado. El propio acusado, el cabo Alessandro Marcelino de Souza, dio más de una versión de los hechos a lo largo del proceso. Inicialmente, el cabo no mencionó haber disparado su arma en la noche en que mató a Johnatha.

La investigación forense dejó en claro que Alessandro disparó al menos siete veces con una pistola calibre 40 ese día, siendo uno de los disparos el que alcanzó a Johnatha en la base de la espalda, con una trayectoria ligeramente ascendente, es decir, de abajo hacia arriba. En el juicio, el cabo dijo que no mencionó los disparos en su primer testimonio porque no se le preguntó sobre disparos de pistola, solo sobre fusiles.

A la salida del tribunal, los defensores públicos Daniel Lozoya y Luís Henrique Zouien, los asistentes de la acusación, mostraron su frustración con el resultado. Mientras abandonaba el lugar, Zouien afirmó que hay motivos para solicitar la anulación del juicio. La solicitud deberá ser enviada en las próximas semanas.

También a la salida del TJRJ, las madres y familiares que abandonaron el tribunal frustrados al inicio de la noche del miércoles (6) decidieron organizar una protesta contra el resultado del juicio para el día siguiente.

"Vamos a lograr más"

En la tarde del jueves (7), Ana Paula Oliveira estaba de nuevo frente al Tribunal de Justicia, junto a las mismas madres y familiares que la acompañaron desde la mañana del martes (5) y la acompañan en su lucha diaria. Vestida de negro esta vez, aún afectada, hizo hincapié en hablar a los presentes, también vestidos con ropas oscuras, y leyó una carta escrita por ella misma esa misma mañana sobre lo que piensa acerca del resultado del juicio.

Antes de la lectura del texto titulado "Carta de una madre para la reflexión de toda la sociedad brasileña", la líder dijo que solo pudo salir de casa ese día porque necesitaba apoyar a las otras madres.

"Logramos llevar a un policía asesino al banquillo de los acusados. Sabemos que esto no sucede todos los días, pero lo logramos. ¡Y vamos a lograr más! He recibido muchas mensajes desde ayer hasta hoy. Fueron ustedes quienes me dieron fuerzas para estar aquí hoy, con los puños cerrados, exigiendo lo mínimo. Es lo mínimo. Este tribunal de justicia tendrá que vernos", dijo la activista antes de ser ovacionada.

Ana Paula Oliveira sostiene una camiseta con la foto de su hijo asesinado. Imagen: Solon Neto

En la carta, publicada en su totalidad por Alma Preta, Ana Paula dijo que se sumergió en la "ilusión" de creer que la justicia podría ser lograda a través del juicio, pero mientras leía el texto a los presentes, prefirió cambiar la palabra por "esperanza". En el texto, la líder menciona la "sensación de que aquellos que nos juzgan no pueden verse a sí mismos en nosotros" y dice que "en algunos lugares, como en el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, por vivir en la favela, lo que decimos como verdad no tiene crédito".

"La criminalización de la pobreza y el racismo que impregnan el sistema de justicia hacen que la palabra de los policías, incluso si han sido arrestados, incluso si han sido expulsados de la corporación por prácticas criminales, tenga más validez para un grupo de jurados, representantes de la sociedad que nos juzgan y nos condenan por el color de nuestra piel y por nuestra clase social", dijo Ana Paula mientras leía el texto distribuido a los presentes en hojas de papel con el nombre de Madres de Manguinhos.

Priscila Menezes, madre del niño Thiago Flausino, asesinado a los 13 años. Imagen: Solon Neto

Después de la lectura, la madre de Johnatha hizo hincapié en dar espacio a la familia de Thiago Flausino, un niño negro de 13 años asesinado hace siete meses en la Cidade de Deus. Ana Paula dijo a través del megáfono que no quería que la decisión del jurado del día anterior desanimara a otras familias que buscan justicia. Cuando Alma Preta le preguntó sobre los posibles recursos mencionados por la defensa en relación con el juicio del asesino de su hijo, ella aseguró: "No es el fin".

*Cofundador y director de comunicación de la agencia de noticias Alma Preta; máster y periodista graduado por la UNESP.

Publicado originalmente en: almapreta.com.br