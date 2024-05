Con la aprobación de todos los capítulos de la Ley Bases y del paquete fiscal, en Diputados ocurrió un fenómeno ideal para que estudien los profesionales de sociología o ciencias políticas: los dirigentes tan opositores al gobierno nacional dan quorum y votan a favor en el Parlamento.



Uno de las principales performance "opositora" fue la del jefe de bloque radical, Rodrigo De Loredo. En su discurso de cierre criticó la propuesta del blanqueo al remarcar que Milei insiste con premiar "a los que incumplen"; el retorno del impuesto a las ganaNcias para la cuarta categoría; el "ajuste cruel" que propone el Poder Ejecutivo "hasta el punto de jactarse de los despidos y la interrupción de servicios"; y hasta la premisa mesiánica de pedir sacrificio en pos de un mejor futuro. Pero tras toda la perorata, anticipó que la UCR votará a favor y le dará "las herramientas que el Gobierno reclama".

Milei tomó nota de la actitud de los radicales y, en especial, a su jefe de bancada. En el comunicado oficial, el Gobierno festejó la sanción de la Ley Bases (que, entre otras cosas, da facultades al Presidente de pasar por encima al Congreso) y agradeció, especialmente a Cristina Ritondo, Miguel Ángel Picheto y a...Rodrigo De Loredo.

La Coalición Cívica, otro caso para estudiar

Otra de las expectativas antes de la votación era saber qué iba a hacer la Coalición Cívica, luego de que su líder Elisa Carrió denunció un "pacto de corrupción" y anticipó la salida de su partido del bloque Hacemos Coalición Federal. Incluso, al momento de las exposiciones, el discurso de Juan Manuel López quedó había dejado algunos interrogantes: dijo que con sus correligionarios no tienen "miedo" de enfrentarse al Gobierno, que rechazarían todo lo que les parecería poco republicano y hasta promocionó un combo de "mafia" compuesto por la propia Ley Bases junto a los impuesto al cigarrillo y la postulación de Ariel Lijo en la Corte Suprema.

En tanto, Maximiliano Ferraro no sólo fue enfático con su exposición sino que le gritó al propio presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, al no coincidir con los modos de votación en particular de la Ley Ómnibus (si era por capítulos o artículo por artículo). Pese a que la posición que terminó imponiéndose fue la oficialista, Ferraro aportó otro voto para que la Ley Bases llegue al Senado.

Stolbizer coherente con...Stolbizer

"No al cierre del INTA, INTI, CONICET. No a las privatizaciones indiscriminadas y NO a ninguna forma de privatizar el Banco Nación. No a facultades delegadas". Esas fueron algunas de las consignas de Margarita Stolbizer para sentar su posición respecto al paquete de leyes que presentó el Gobierno nacional. Sin embargo, y pese a tener un dictamen de disidencia, la diputada dio quorum y votó para aprobar, en general, la ley que presentó el equipo de Milei.

Pero el show de Stolbizer siguió. Una vez que se levantó la sesión, agarró el celular y posteó que "lo más importante" de esta tarde no fue ni la modificación de la reforma jubilatoria, ni las facultades delegadas al Presidente ni menos que menos la venia para privatizar o desfinanciar organismos públicos. Para ella, lo esencial fue la habilitación a subir impuestos a los empresarios locales de la industria del cigarrillo. Ahí dijo que fue un "triunfo" contra el Gobierno y el kirchnerismo. El gráfico, que ella misma posteó, da cuenta de que el rechazo fue de La Libertad Avanza y el PRO. Hasta el cierre de esta nota, el tuit sigue intacto.