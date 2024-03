En un insólito giro alrededor del caso, el director de Red Bull Racing de la Fórmula 1, Christian Horner, que había sido absuelto tras la acusación de abuso a una empleada, ahora podría enfrentar el despido; y todo agravado por una cuestión mediática que involucra a la exitosa banda irlandesa U2.

En las últimas semanas, el esposo de la ex Spice Girl Geri Halliwell estuvo envuelto en un escándalo debido a una acusación por supuesto "comportamiento inapropiado" contra una mujer. Sin embargo, una investigación interna de la compañía lo “absolvió”, tras un período de tensiones y especulaciones.

Pero una serie de factores pueden modificar el escenario, y terminar con Horner despedido de la empresa. En primer lugar, por la "mala prensa" que el caso le está dando a Red Bull en el mercado estadounidense, donde hay varios llamamientos a boicotear a la compañía.

Por otro lado, al parecer la investigación interna realizada en torno a la acusación no habría sido tan rigurosa, y la empresa teme que la empleada denunciante filtre información "no beneficiosa" a los medios.

Y finalmente, por una causa insólita: una canción de la agrupación liderada por Bono. Según el sitio F1 Insider, U2 planea lanzar un sencillo en apoyo a la víctima de Horner, bajo el nombre “Don’t be horny, be Christian” (No te calientes, sé cristiano, en español), un título que juega con el nombre del expiloto.

La posible influencia de la banda saliendo en apoyo de la mujer denunciante preocupa a los directivos de Red Bull.

Horner, absuelto

Tras una intensa investigación interna, Christian Horner fue absuelto de las acusaciones de comportamiento inapropiado.



El veredicto, fruto de un trabajo riguroso, desestimó las acusaciones en su contra, considerándolo "no culpable" de las mismas. Esto significa que Horner podrá continuar liderando Red Bull Racing, con el respaldo de la marca austriaca tras el proceso interno.



Horner y Geri Halliwell. Imagen: AFP.

La investigación, conducida por un abogado especialista, incluyó una entrevista con Horner el pasado 9 de febrero, donde el directivo negó enérgicamente todas las acusaciones en su contra. Ahora, la compañía Red Bull confirmó la desestimación de la queja en un comunicado oficial.

A pesar de la absolución, el caso generó diversas opiniones en el mundo de la Fórmula 1. Si bien Horner fue declarado inocente, algunos consideraron que el episodio afectó la imagen del equipo. Sin embargo, con la resolución del caso, la atención vuelve al ámbito deportivo, permitiendo que pilotos y personal se enfoquen en el inicio del campeonato con cierta tranquilidad.



Cuál fue la acusación contra Horner

El 5 de febrero el diario neerlandés De Telegraaf aseguró que, a raíz de una denuncia de una trabajadora de la propia escudería, Christian Horner comenzó a ser investigado por "comportamiento inapropiado".

El británico negó las acusaciones: "He estado aquí desde el principio. He construido el equipo. Siento una enorme lealtad hacia la gente que trabaja aquí, así que no podría imaginarme en otro sitio. Por supuesto hay una investigación con la que estoy cumpliendo y cooperando plenamente. Pero todo eso permanece en segundo plano mientras nos preparamos para la temporada que tenemos por delante", dijo Horner en conferencia de prensa, a los días de conocerse la noticia.

Un poco más de tres semanas después, a días del primer Gran Premio que se correrá en Bahréin el domingo 3 de marzo, Red Bull comunicó que "la queja ha sido desestimada" y absolvió a Horner, por lo que seguirá en su cargo durante la temporada 2024.