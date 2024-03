El pretencioso proyecto de Ley Bases que el gobierno nacional presentó con bombos y platillos el 27 de diciembre, y que contaba en su versión original con 664 artículos, tras la derrota legislativa de febrero se redujo a una simple carilla. Eso, junto a otra hoja que tiene el título de "Paquete fiscal", y una tercera que funciona como anexo de las empresas públicas a privatizar (pasaron de 41 a 13) es lo que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, les presentaron a los gobernadores. "Trabajar en estos puntos no quiere decir que esté del todo definido", aclaran en Rosada y dicen que en los próximos días habrá más reuniones aunque descartan que haya un encuentro con Milei mano a mano "hasta que los gobernadores tengan un gesto de buena voluntad". Además de la vuelta de Ganancias, el Gobierno buscará modificar la fórmula previsional: impulsa un ajuste mensual por IPC, que empezaría a tener vigencia a partir de abril.

"Ley bases", dice el escrito al que tuvo acceso Página12 y que recibieron los mandatarios provinciales. En la carilla aparecen nueve títulos. El primero puntualiza las emergencias. El gobierno quiere declarar cuatro y por el plazo de un año en materia: administrativa, económica, financiera y energética.

El título dos habla de reforma del Estado y se divide en cuatro capítulos. El primero menciona una "reorganización administrativa", es decir, de las delegaciones. Detalla que es necesaria la "reorganización, fusión, transformación, disolución parcial o total de órganos u organismos de la administración central o descentralizada creados por ley o norma de rango equivalente, excluyendo Universidades, CONICET e INTA". Luego, menciona la eliminación de los Fondos fiduciarios ya que pide la "modificación, disolución o extinción de fideicomisos públicos y la reversión de sus recursos al Tesoro Nacional hasta la próxima ley de presupuesto".

Privatizaciones

El segundo capítulo --dentro del título reforma del Estado-- se refiere a la privatización de las empresas públicas. En un principio el gobierno quería privatizar unas 40 y ahora el número se redujo a 13. En la tercera carilla, que funciona de anexo, hay una nueva división en tres categorías. La primera enumera a las empresas públicas que quieren vender: Aerolíneas Argentinas; Energía Argentina S.A; Radio y Televisión Argentina S.E; YCRT e Intercargo S.A.U. La segunda es la de "Empresas Mixtas". Allí figuran: Nucleoeléctrica Argentina S.A; Banco de la Nación Argentina (y todas las empresas del Grupo) y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.

Tercera y última es la categoría de "Privatización/Concesión". La lista contiene a Agua y Saneamientos Argentinos S.A; Correo oficial de la República Argentina S.A; Belgrano Cargas y Logística S.A; Sociedad Operadora Ferroviaria S.E y Corredores viales S.A. El capítulo tres del título Reforma de Estado es el de la "Reforma de la Ley de Procedimientos Administrativos". El cuarto se denomina "Empleo Público", y Ninguno de ellos tiene desarrollo. Solo menciones que, en su mayoría, no están explicadas.

Anses, paquete fiscal y reforma laboral

El título tres está dedicado a la consolidación de deuda del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). "Consolidación de Deuda Pública. Se mantienen acciones de empresas dentro FGS en ANSES", dice e inmediatamente se pasa al capítulo cuarto, que habla de "contratos vigentes y acuerdos transaccionales". "Disponer por razones de emergencia, la renegociación o rescisión de los contratos de determinadas características y montos; y regular la posibilidad de celebrar acuerdos transaccionales", detalla.

El título quinto es uno de los centrales ya que tiene que ver con lo fiscal, pero no forma parte de la carilla denominada, justamente, "Paquete fiscal". Es el que detalla la "movilidad de las prestaciones previsionales", y detalla que el gobierno buscará modificar la fórmula previsional. Se tratará de un ajuste mensual por IPC que empezará a tener vigencia a partir de abril y que contemplará "10 puntos porcentuales de recomposición", según detallan. Es decir, el gobierno dejaría por fuera los meses que se estima que serán los de mayor inflación que fueron los que ya pasaron desde que asumieron.

El título sexto es el denominado "Promoción del empleo registrado", y allí se explica que se creará "un régimen de blanqueo laboral", sin dar más explicaciones de cómo se logrará. El séptimo es novedoso. Está dedicado a la "Desregulación económica", y detalla que se delegará al Poder Ejecutivo "la modificación de regulaciones sobre la actividad económica privada que importen un incremento de costos, atenten contra la libre competencia, generen escasez o distorsiones en los precios de mercado".

Octavo figura Energía: "Ley Hidrocarburos, Gas natural y transición energética", y noveno y último está el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que era un pedido que venían haciendo con insistencia gobernadores como el de Catamarca, Raúl Jalil y el de Salta Gustavo Sáenz.

La hoja del Paquete fiscal es más escueta. Contiene seis títulos. El primero es la moratoria Impositiva; el segundo la modificación de los Impuestos Internos al Tabaco; el tercero la eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles de Personas físicas y Sucesiones Indivisas; el cuarto la modificación de la ley de Ingresos Personales (Ganancias Cuarta Categoría) y "eliminación de ciertas exenciones que aplican sobre la cuarta categoría"; el quinto la "modificación del Monotributo aumentando las escalas de montos de facturación y las cuotas fiscales" y el sexto uno denominado "régimen de transparencia fiscal al consumidor".

Lo que dicen en Casa Rosada

"Se les dio a los gobernadores el documento. Algunos están a favor y otros tienen disidencias", dicen en Casa Rosada. Aclaran que las tres páginas "no son el articulado", y explican que, por ejemplo, con respecto a la vuelta del impuesto a las ganancias son los patagónicos los que están en contra, mientras que otros de provincias del norte quieren recomponerlo. Lo cierto es que no son solo los patagónicos, como dicen en Balcarce 50, los que están en contra. También cuestionó la vuelta del impuesto el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora y Axel Kicillof, de Buenos Aires, directamente dijo que él "no estaba de acuerdo con la ley Ómnibus".

En casa de gobierno adelantan que en los próximos días habrá "dos grupos de trabajo". Uno estará a cargo del ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, que se reunirá con sus pares de cada una de las provincias, y otro de Interior, encabezado por Francos, que congregará a los ministros de gobierno.

Además, añaden que el resto de temas que formaban parte del proyecto original y que quedaron excluidos --como las reformas políticas, lo vinculado a la cultura, la educación y la seguridad, entre otros-- quedarán para proyectos que se irán presentando a lo largo del año. "Estamos optimistas. Hubo conversaciones con los gobernadores, hay diálogo también con la oposición amigable", dicen. El ministro del Interior, Caputo y Martín Menem se reunieron el jueves, antes del encuentro con gobernadores, con el presidente del bloque de Hacemos Coalición Federal, el diputado Migue Ángel Pichetto, con el de la UCR en Diputados, Rodrigo De Loredo y el del bloque del PRO, Cristian Ritondo. Lo cierto es que, más allá de Ritondo --cuyo bloque es aliado y prácticamente cogobierna con Milei-- es difícil que Pichetto o De Loredo puedan garantizar votos a LLA. Sus bloques tienen grandes internas y, en muchos casos, hasta posturas contrapuestas.

Ante la consulta sobre si no perjudica al "clima dialoguista" que quiere mostrar el gobierno la actitud del Presidente de insultar a todos sus interlocutores y no participar de las reuniones, en su entorno responden: "Milei habla y opina como está acostumbrado a hacerlo, a su modo, y eso no afecta al resto de las conversaciones". Además, dicen que "él ya hizo un gesto con los gobernadores" y que ahora "espera un gesto de buena voluntad de parte de ellos", dejando entender que ese gesto sería la aprobación de la ley ómnibus. "Nosotros no tenemos apuro, pero si eso ocurre antes del 25 de mayo puede ser que haya un encuentro con él", arriesgan altivos.