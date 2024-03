El presidente Javier Milei admitió que las mejoras económicas “van a tardar en llegarle a la gente” y que “el 70 por ciento de los argentinos tienen claro que estamos mal”. Además, celebró que el número esperado para la inflación de febrero sea del 15 por ciento, que se suma al 45 por ciento del aumento del índice de precios al consumidor de sus dos primeros meses de Gobierno. “Es un numerazo”, festejó.



“Yo vine para hacer las reformas que nadie se anima a hacer”, se ufanó sobre su política económica de “motosierra y licuadora”. Asimismo, remarcó que el Fondo Monetario Internacional “validó lo que estamos haciendo”.

El Presidente aseguró que la población tiene mayores expectativas de que “las cosas mejoren en los próximos seis meses”. “Cuando asumimos, el 20 por ciento creía que en seis meses íbamos a estar mejor -puntualizó-. Después del discurso (de apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo), el 47 por ciento de los argentinos creen que vamos a estar mejor”.

La explicación de Milei sobre el aumento de precios

En la misma línea de lo que dijo este lunes, Milei sostuvo que el aumento de precios -que están por encima incluso de los que tienen otros países donde los sueldos son más altos- es consecuencia de que “los empresarios preciaron los bienes como si el dólar se fuera a ir a 2500 pesos, cosa que no sucedió, y se encuentran con que no convalidamos monetariamente esa aberración” y “el precio queda desfasado”. “Por eso vienen las promociones. Y eso no puede ser capturado por el IPC”, explicó, sin mencionar que las empresas necesitan deshacerse del stock que tienen por la baja en las ventas.

“Lo que hizo el ministro (de Economía, Luis) Caputo fue hablar con los empresarios y que sinceren los precios y abrir las importaciones. Eso va a ser que el ipc sea menor”, aseguró.

Comedores

Este lunes, el mandatario también dijo que "es falso" que el Gobierno no esté entregando alimentos a los comedores. "Lo que pasa es que si le preguntas a aquellos que perdieron los curros…", señaló responsabilizando a los líderes organizaciones sociales -que según Milei estafan a los beneficiarios- de la política de hambre que implementa el Gobierno de La Libertad Avanza.

"La gente recibía un plan, tenía una tarjeta y cobraba sin intermediario. ¿Pero qué sucede? Que después les tenían que verificar que habían hecho una tarea, que no era ni más ni menos que ir a las marchas. De trabajar, nada. ¿Sabés lo que hizo (la ministra de Capital Humano, Sandra) Pettovello? Que no tengan que certificar más (el trabajo como contraprestación del plan). Esto implicó que se duplique la asistencia que recibían, porque no tuvieron que dejar el peaje a farsantes como Belliboni", amplió en su diatriba a las organizaciones.

Y siguió: "Además, la mitad de esos comedores no existen, era todo mentira. Y te dicen que comen 500 y cuando vas ahí son 50. Cuando te piden bolsones de comida, te piden para determinada cantidad de gente: entonces Petovello pidió DNI de las personas que estaban recibiendo eso y no se lo querían dar", sostuvo, sin mostrar evidencia al respecto.

Prepagas

En la entrevista televisiva, el Presidente justificó el aumento desmedido de prepagas, que superan ampliamente los niveles de inflación actuales. "No hay tal cosa como un almuerzo gratis. Vos si querés podés seguir mintiendo con el precio, pero ¿sabés que va a pasar? Te va a degradar la calidad del servicio", planteó.

El entrevistador le recordó que, pese al aumento de tarifas, la calidad de servicio se vio igualmente degradada en la mayoría de las prepagas. "Bueno, porque todavía... digamos... osea... no cuadra la ecuación del sistema", intentó responder Milei.

La salida a la incómoda pregunta fue echarle la culpa al Estado. "¿Cuál es la alternativa?¿El sistema público? En el sistema público el Estado te cuida, pero cuando vino el covid si hubiéramos hecho las cosas como un país razonablemente mediocre hubiéramos tenido 30.000 muertos de verdad", dijo en un nuevo comentario negacionista con las víctimas de la última dictadura cívico militar, "y tuvimos 130.000, o sea que el Estado presente nos costó la vida de 100.000 seres humanos".

Cepo cambiario y dolarización

Sobre la apertura del cepo cambiario, el mandatario volvió a insistir con que "todavía no están dadas las condiciones para abrir el cepo, si bien hay economistas que consideran que se puede abrir".

"A mí todavía no me queda claro que si yo abro el cepo no tenga una corrida. Entonces está claro que si lo hacía al inicio de la gestión iba a haber una corrida y la híper tenía lugar. Y está claro que con las condiciones monetarias de hoy es 50 / 50. Bueno, prefiero esperar un poquito más y cuidarme en salud", bromeó el ultraderechista.

Buscando salir rápidamente de esa temática, destacó que "hoy se conoció una medida del Banco Central que bajó la tasa de interés", lo que "hace que la base monetaria crezca 530.000 millones de pesos menos, que significa además que hay un 5% menos de crecimiento de la cantidad de dinero" en el país. "¡Mirá si no hay buenas noticias", reforzó como quien da un manotazo de ahogado.

Consultado sobre cuándo estas supuestas buenas noticias se verán reflejadas en el bolsillo de la gente, admitió que eso es algo que "tardará" un tiempo. "Creemos que en cuanto podamos terminar de limpiar el balance del Banco Central y podamos abrir, a partir de ahí la economía empieza a recuperarse fuertemente", señaló.

Sobre su promesa de campaña para dolarizar la economía argentina, el mandatario dijo que "en realidad" su propuesta "siempre fue competencia de monedas".

"El modelo de la competencia de monedas es como si tuvieras una canasta de monedas pero los ponderadores lo determina la gente con las monedas que elige", explicó, al tiempo que dijo que "no le importa" que este modelo no se aplique en otros países del mundo.

Noticia en desarrollo.