Matthew Perry dejó la mayor parte de su patrimonio en el "Alvy Singer Living Trust", que toma su nombre del personaje de Woody Allen en la comedia romántica de 1977 Dos extraños amantes (Annie Hall en el original).

El actor, más conocido por su interpretación del sarcástico Chandler Bing en la exitosa comedia de los noventa Friends, fue hallado muerto en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles el 28 de octubre de 2023, a los 54 años. Su muerte, que se consideró un accidente, fue causada por los "efectos agudos de la ketamina".

Según una presentación legal, el testamento de Perry, que data de 2009, indica que la mayoría de las pertenencias del fallecido actor se depositarán en el fideicomiso. Su padre, John Perry, y su madre, Suzanne Morrison, son los beneficiarios del fideicomiso. La hermanastra Caitlin Morrison y Rachel Dunn también figuran como beneficiarias.



El expediente indica que Perry tenía más de un millón de dólares en bienes personales cuando murió, además de lo que sus albaceas ya han puesto en el fideicomiso en vida.



Durante dos décadas, Perry habló abiertamente de sus experiencias con el trastorno por consumo de sustancias y trabajó para ayudar a otros que querían recuperarse. Desde su muerte, se han compartido en Internet numerosas citas de Perry entre sus fans, en las que mostraba su deseo de que se le recordara más por su trabajo en la lucha contra el estigma de la adicción que por su papel en Friends.

"He tenido muchos altibajos en mi vida y muchos elogios maravillosos", dijo Perry en una entrevista de 2015 con The Hollywood Reporter, "pero lo mejor de mí es que si un alcohólico se me acerca y me dice: '¿Me ayudarás a dejar de beber? Le diré: 'Sí. Sé cómo hacerlo'." Sus memorias de 2022, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing ("Amigos, amantes y la gran cosa terrible"), brutalmente honestas, detallan su sobriedad y sus recaídas en el abuso de sustancias.