“Los primeros tres meses han sorprendido a la mayoría por los resultados positivos", aseguró este martes el ministro de Economía, Luis Caputo, pese a que desde que asumió Javier Milei el pasado 10 de diciembre el dólar oficial, inflación y la pobreza se dispararon a niveles record y la producción y el consumo se derrumbaron. El funcionario se mostró optimista porque compara las cifras oficiales y privadas con lo que supuestamente iba a pasar y no pasó.

“En general, todo el mundo o la media de los economistas esperaba un escenario bastante más disruptivo. Muchos esperaban hiperinflación, otros un dólar de 2000 o 3000 pesos; hasta se hablaba de un dólar de 8000 pesos”, aseguró Caputo al exponer en la Amcham Summit 2024 en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Sin dudas, que el dólar oficial este a 860 pesos es un buen resultado si se lo compara con un valor de 8000. Sin embargo, el dólar nunca tuvo 8000 pesos y es un ejercicio contrafáctico suponer a cuánto podría haber llegado si se decidía llevar adelante otra política económica.

Caputo también se autoelogio por haber alcanzado el superávit fiscal. “Nadie esperaba que se llegara a equilibrio fiscal, ni tampoco que pudiéramos reconstituir el balance del Banco Central tan rápidamente. Hoy, si miramos los resultados en cada rubro económico, la verdad que ha sido una sorpresa muy positiva, empezando por los números fiscales”, analizó al hablar sobre los primeros 100 días de gestión.

“Muy poca gente creía que el presidente hablaba en serio cuando decía que iba a ir a déficit cero. Desde el minuto uno el mandato que me dio fue alcanzar el déficit cero cuidando a los más vulnerables. La expectativa era que hubiera sido un éxito si llegábamos a eso a fin del mandato. Nadie creía que llegaríamos en el primer año ni siquiera con la ley (ómnibus) y sin la ley y en el primer mes sin duda que ha sido una sorpresa muy muy positiva para muchos. Incluso, teniendo en cuenta que duplicamos la Tarjeta Alimentar y la AUH”, agregó. La referencia al aumento de la ayuda social es cuestionable porque la incrementaron en términos nominales, pero se contrajo en términos de poder adquisitivo.

A Caputo le preguntaron si imagina poder alcanzar una inflación de un dígito para mediados de año y sorprendió al afirmar que “ya estamos en ese dígito”. “Si se mira la inflación de marzo y se le saca el arrastre y la recomposición de precios relativos de transporte y prepagas ya estamos en ese dígito”, aseguró.

No conforme con esa contabilidad creativa, el ministro fue más allá y aseguró que “el índice no refleja cabalmente lo que ha sido la baja en la inflación”. “Eso nos lo reconocían tanto los productores como las cadenas de supermercados. La mayoría, por no decir todos, 'pricearon' sus productos imaginando un escenario caótico y no se dio. Su respuesta a mi pedido fue: 'Vamos a bajar precios'. Hay precios de la canasta básica que no pueden estar ahí. Uno está contando que este modelo es mejor que otro, sacamos Precios Justos, ley de abastecimiento y ley de góndolas, y la gente va al supermercado y se da cuenta de que las cosas salen un 50% más que en EE UU y dice 'wau, ¿este es el modelo?'”.En el mientras tanto, hay precios de la canasta básica que no pueden estar como están, honestamente”, sostuvo el funcionario, quien, por un lado, dice que los resultados del plan antiinflacionario son un éxito y, por otro lado, sostiene que los precios no pueden estar al nivel que están e incluso anunció la apertura de las importaciones de alimentos para tratar de ponerles un freno. “Es para que los precios finalmente no solo dejen de subir sino que empiecen a bajar”, aseguró.

Cuando le preguntaron por la eliminación del cepo cambiario evitó dar definiciones. “Vamos a hacer las cosas cuando tengamos certeza de que van a salir bien, cuando estemos seguros de que están las condiciones dadas. Estamos saneando el balance del Banco Central fuertemente, hemos solucionado el problema fiscal, está bastante encaminado el tema de la deuda comercial, la inflación está bajando y la brecha está casi en los niveles mínimos. Es opinable si el cepo se puede sacar, pero nosotros preferimos pisar más sobre seguro”, afirmó.

Por último, se manifestó sobre la posibilidad de firmar un nuevo acuerdo con el FMI. “Con el Fondo estamos hablando, como dije cuando anuncié el acuerdo. El Fondo está abierto a un nuevo programa y si fuera razonable dar algo más de plata, están abiertos también. Estamos recién empezando a hablar de esto, es algo prematuro”, concluyó.