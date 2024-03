"La educación es un derecho, no un servicio", sostienen los docentes y no docentes universitarios nacionales que realizan hoy una jornada en protesta en todo el país sin asistencia a los lugares de trabajo. Toda la comunidad universitaria reclama la apertura de paritarias libres, una medida que etiquetan como urgente ante la pérdida del poder adquisitivo, que ya sobrepasa levemente el 50%. La cifra corresponde a la inflación acumulada en los dos primeros meses de 2024.

La secretaria general de los no docentes de la universidad pública salteña, Stella Mimessi, planteó la preocupación del sector en torno al futuro de las casas de altos estudios. Y es que las consecuencias del ajuste nacional tienen en vilo a buena parte de la comunidad universitaria. Hay conciencia de que "con las políticas de ajuste se pretende el vaciamiento de la universidad", dijo Mimessi mientras realizaba una jornada de visibilización de la medida programada para hoy dentro del campus universitario en Castañares. Bregó por la unidad de todas las representaciones sindicales para afrontar el ajuste del gobierno de Javier Milei.



Por su parte, Diego Maita, secretario general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa), adelantó que esperan una alta adhesión a la convocatoria. "Los y las docentes que votaron en el último balotaje al actual presidente de la Nación acompañarán la medida porque no esperaban esto", dijo, en alusión a la caída abrupta del poder adquisitivo por el ajuste en marcha.

Maita aseveró además que el rector Daniel Hoyos confirmó que no habrá descuentos para quienes adhieran al paro general convocado por el Frente Sindical Universitario. La decisión de Rectorado abarcará a asalariados, contratados y becarios de formación. "El rector entiende que estamos en nuestro justo derecho de ejercer este reclamo", cerró el referente sindical.

La comunidad universitaria exige a la Nación un presupuesto que permita a el normal funcionamiento de los establecimientos y que permita "a lxs estudiantes, estudiar, y a nosotrxs, trabajar". Docentes y no docentes insistieron en que a la limitación del presupuesto y el cierre de las paritarias nacionales libres, se suma al ataque contra las organizaciones sindicales y los derechos laborales. En el Frente Sindical Universitario participan organizaciones que integran la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, y la CGT.

La Comisión de Educación de la CGT Salta anticipó el lunes último su apoyo al paro de la docencia universitaria. Con la firma de su titular, Carlos Rodas la central obrera apuntó contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. "Atentan contra los salarios, las jubilaciones dignas, y el derecho de los y las estudiantes a una educación universitaria y preuniversitaria", aseveró. "El congelamiento del presupuesto universitario, la suspensión de las becas para estudiantes, el desguace de ciencia y tecnología, y la quita del FONID para el nivel preuniversitario" representan "un conjunto de medidas destinadas a asfixiar a las universidades públicas", agregó.



El martes último, funcionarios de la Secretaría de Educación de la Nación -que ahora depende del Ministerio de Capital Humano- se reunieron con los secretarios generales de UDA, SADOP, CEA, AMET y CTERA. SADOP Salta lamentó otro fracaso de esa reunión paritaria. "Los gremios continúan en la lucha para que el gobierno lleve el piso salarial a 450 mil pesos y que incluya el FONID", dijo a Salta 12 Víctor Gómez, su secretario general. "Todos los gremios rechazamos la propuesta del gobierno nacional", continuó. Acotó que si bien la Nación ratificó "que el FONID no se paga más", los gremios siguen luchando para que se restituya y que el gobierno nacional "remita a las provincias los montos que no fueron abonados". Agregó que para la próxima reunión -que no tiene fecha- los gremios solicitaron la presencia del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. "No se descarta un paro a nivel nacional para la semana que viene", adelantó Gómez. "Si los gremios nacionales convocan, en las provincias vamos a adherir", adelantó. En el mismo sentido se manifestó ayer CTERA y en Salta, la ADP.



El delegado normalizador de UDA en Salta, Daniel Amidei, recordó que la inflación entre enero y lo que va de marzo alcanzó el 60%, que el piso salarial docente no se actualiza desde diciembre de 2023, y que durante la última reunión "Nación ofreció una incremento en los salarios que representa la mitad de lo que avanzó la inflación". La del martes fue la tercera instancia de negociación que fracasó, desde que los gremios fueron convocados por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a mediados de febrero. Amidei recordó que esa paritaria nacional "es el marco de negociación para las paritarias provinciales", porque históricamente fijó el piso para todas las jurisdicciones.



A nivel provincial, el gobierno de Salta otorgó el último día de febrero de manera unilateral un incremento escalonado del 24%, que se pagó entre febrero pasado y finalizará el mes que viene. No cerró la negociación paritaria y, en ese contexto, ayer tuvo lugar una mesa técnica puntual para el sector educación.

Amidei informó que en ese encuentro los gremios lograron que el gobierno salteño actualice en un 100% el ítem del transporte público. "Representan poco más de 10 mil pesos y lo cobrarán todos los docentes de la provincia", adelantó. Confirmó también que pasarán a integrar la columna de los ítems remunerativos los códigos 690 y 649. "La medida ya impactó en los sueldos de febrero", aseguró. Explicó luego que lo adeudado por meses anteriores relacionados a esos ítems será liquidado por provincia de manera escalonada.

El reclamo por el FONID

La ministra de Educación de Salta, Cristina Fiore, aseguró ayer durante un plenario con senadores provinciales, que el gobierno provincial insistirá ante la Nación para que restituya el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Sostuvo que para Salta representan 1.600 millones de pesos mensuales que la provincia no está en condiciones de absorber, y reiteró que esas partidas estaban previstas en el presupuesto 2023, que fue prorrogado para el presente año.



Fiore brindó ayer un informe ante un plenario encabezado por el vicepresidente primero del cuerpo, Mashur Lapad, y el presidente de la Comisión de Educación, Dani Nolasco. La ministra explicó que la cancelación del FONID también afectó otros programas, como el de comedores escolares, donde la provincia "debió asumir el 100 del costo, cuando correspondía el 75%, y en un contexto de falta de certidumbre sobre remisiones". Recordó que Salta tuvo que cancelar la sexta hora en el nivel primario por la decisión de la Nación de dejar de remitir a las provincias esas partidas.



El senador por el departamento San Martín, Martín Pailler, comentó a Salta/12 que los legisladores le plantearon a la ministra todos los problemas existentes relacionados con el mantenimiento de la infraestructura escolar. Agregó que otro punteo de reclamos se enfocó sobre los nombramientos de porteros, auxiliares y preceptores en distintos establecimientos. También solicitaron aumentar la cantidad de supervisores para el control de las escuelas públicas.