Roly Serrano, quien se encuentra internado en terapia intensiva en el Instituo Médico de Alta Complejidad, tras haber sufrido un accidente en la Ruta 9, está "muy delicado". Así lo afirmó el representante del actor, Jorge Gómez, quien lanzó un dramático pedido: "Hay que rezar".

Gómez contó que el actor "sigue con respiración asistida" y agregó que los especialistas están "esperando que tenga una reacción con el oxígeno para poder empezar a sacarselo de a poco y que empiece a respirar normalmente".

“Los médicos dicen que hay que esperar, porque esto es una cosa de día a día", dijo. Y consideró que el cuadro del actor "no es fácil",



En este sentido, agregó que al ser "una persona obesa" y con "problemas de tabaquismo", eso hace que "el pulmón no tenga la suficiente oxigenación y no pueda despedir todo lo que es el carbón que produce el cigarrillo. Es como que tienen que limpiar un poco lo que es esa parte pulmonar”. Y cerró con un dramático pedido: "hay que rezar" por su recuperación.

Qué dijo el último parte médico de Roly Serrano

El último parte médico de Roly Serrano generó preocupación, ya que marcó un retroceso en su cuadro.

“Paciente de 68 años de edad internado en el Instituto Médico de Alta Complejidad, desde el 5 de marzo a la madrugada, por presentar un politraumatismo secundario a accidente automovilístico”, comienza el informe dado a conocer por la entidad.

“Actualmente el paciente se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, estable hemodinámicamente pero en regular estado general. Presenta asistencia respiratoria mecánica debido a un cuadro de insuficiencia respiratoria, con coma inducido farmacológicamente. Además en las últimas horas se ha desarrollado un cuadro de insuficiencia renal, lo que complica la situación clínica. El pronóstico se mantiene reservado”, agrega.

Cómo fue el choque de Roly Serrano

Roly Serrano chocó con su camioneta el 4 de marzo, mientras circulaba en la Ruta 9 a la altura de Baradero, Buenos Aires. Allí impactó desde atrás a un auto en el que viajaba una familia. En el hecho también resultaron heridos un chico de 6 años y su padre.

Roly Serrano chocó con su auto en la ruta 9









Según se informó, el actor ingresó lúcido al Hospital de Baradero, pero se descompensó y debió ser trasladado al área de UTI. Así lo confirmó el Director Médico del Hospital, Carlos Baliela, quien señaló que luego de que le realizaron una serie de estudios se decidió "pasarlo a terapia del Hospital".

El lunes de la semana pasada fue trasladado al IMAC, en el barrio porteño de Almagro, donde se encuentra en la actualidad.





